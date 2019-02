Inundaţiile fac ravagii în Australia. Oamenii adăpostesc animalele în case şi birouri

Ploile musonice au provocat inundaţii severe în nord-estul Australiei.

Mii de oameni au fost evacuaţi după ce casele lor au ajuns sub ape. Cea mai gravă situaţie este în statului Queensland, unde drumurile şi curţile locuitorilor s-au transformat într-un adevărat lac.



Autorităţile au cerut cetăţenilor să meargă în locuri sigure întrucât se aşteaptă şi tornade.



"În Townsville, cantitatea de precipitaţii căzută pe metru pătrat este de şapte ori mai mare decât norma. Este un record absolut. Suntem într-o situaţie fără precedent. Problema e că ploile vor continua", a afirmat Anastasia Palaszczuk, premierul statului Queensland.



Locuitorii sunt înspăimântaţi şi spun că nu au mai văzut aşa ceva niciodată.



Ploile abundente nu au inundat doar casele oamenilor, dar şi ale animalelor. O grădină zoologică este pe punctul de a ajunge sub apă, iar angajaţii caută cu disperare locuri în care să evacueze vietăţile.



"Am mutat animalele în zone mai sigure. Oficiile noastre sunt deja pline cu animale. Practic trăim împreună cu ele", a afirmat un bărbat.



În timp ce nord-estul Australiei se confruntă cu ploi abundente, sudul ţării a fost afectat de un val de caniculă şi secetă prelungită. În unele zone, mercurul în termometre a urcat până la 35 grade în cursul nopţii, aceasta fiind cea mai ridicată temperatură minimă înregistrată vreodată în Australia.