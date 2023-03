Inundațiile fac ravagii în Afganistan. Cel puțin trei persoane au murit și sute de case au fost distruse

Cel puţin trei persoane au murit şi 750 de case au fost distruse în ultimele două zile în Afganistan, în urma inundaţiilor devastatoare provocate de ploile abundente, a anunţat sâmbătă Autoritatea Naţională pentru Gestionarea Dezastrelor (NDMA), relatează dpa, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al NDMA, Shafiullah Rahimi, a declarat că alte şapte persoane au fost rănite în urma inundaţiilor. Viiturile au provocat cele mai mari pagube în districtul Zara, din nordul provinciei Balkh.

Afganistanul este afectat anual de inundaţii provocate de ploile sezoniere, însă conflictul de zeci de ani din ţară, alături de degradarea mediului şi investiţiile insuficiente pentru reducerea riscului de dezastre au contribuit la creşterea vulnerabilităţii afganilor, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Shafiullah Rahimi a anunţat, de asemenea, că bilanţul seismului de săptămâna trecută a crescut la 10 morţi. Cutremurul cu magnitudinea 6,5, cu epicentrul în munţii Hindu Kush din Afganistan, s-a soldat cu 60 de răniţi şi a deteriorat 800 de locuinţe.





Asif Waziri, a spokesman for the #Balkh police in #Afghanistan said the flash-flood caused by heavy rain has affected local residents and their standing crops. pic.twitter.com/DRtdhmU2X5