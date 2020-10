Inundaţiile de la Comrat au lăsat în urmă pagube de milioane de lei şi oameni deznădăjduiţi. La trei zile după potop, din curţi şi case încă se mai scoate nămol. Potrivit primarului, cel puțin cinci case trebuie reconstruite, iar alte câteva zeci trebuie reparate. Marţi, 20 de oameni au fost evacuaţi, iar câteva familii sunt cazate la căminul Universităţii de Stat din Comrat. Restul locuiesc pe la rude şi se gândesc cu groază la iarna care se apropie.Irina Chendighelean nici nu-şi mai recunoaşte curtea. La trei zile după inundaţii, e doar apă şi noroi în jur."Suntem în a treia zi. Vedeţi până unde ajunge apa, noi nu putem merge în şopron. Vedeţi câtă murdărie în jur, nu putem nici deschide uşa la şopron, pentru că acolo este plin cu apă. Apa a ajuns până aici. Nu ştim ce vom face, cum vom trăi mai departe. Nu ştiu unde să ne ducem, noi avem şi copil mic.""Noi am mai trecut prin aşa ceva în luna iulie. În casă se făceau lucrări de reparaţie, pereţii încă nu se uscaseră. Se vede că şi gardul era proaspăt schimbat, şi în curte era totul nou. Dar cea mai mare problemă este la următoarea ploaie, lucrările vor sta şi mai rău, nivelul apei va fi şi mai mare. ""Am rămas ca boschetarii. Cred că vom primi un ajutor de la autorităţi. În casă nu mai putem trăi, pentru că este un miros insuportabil. Noi nu am mai dormit acasă. - Dar unde aţi dormit? - Am plecat la fiu. "Locuitorii din Comrat îşi amintesc clipele de groază când apa a năvălit în curţi."Eu m-am pornit să vin acasă. Am ajuns până la jumătate de drum şi când am văzut că apa ajunge până la brâu, pe mine mă lua apa... M-am dat lângă trotuar şi m-am ţinut de un copac până s-a mai dus apa, dar ştiam că soţia este în casă."Autorităţile caută soluţii pentru a-i adăposti pe sinistraţi. Pagubele sunt uriaşe."Cel puţin 10 milioane de lei. Acestea sun pagubele suferit de către locuitori. Pe lângă asta, credem că va mai fi nevoie de un milion 800 de mii de lei pentru curăţirea râului. Măsuri mai importante, care să aibă urmări de lungă durată, să nu mai fie inundaţii, sunt şi mai costisitoare, de cel puţin 10 milioane de lei. "Marţi, 39 de gospodării din Comrat au fost inundate după ce râul Ialpug s-a revărsat. Potrivit bașcanului Găgăuziei, Irina Vlah, dezastrul s-a produs deoarece râul nu a fost curăţat de mult timp.