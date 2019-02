Inundaţii în Australia: Mii de oameni, nevoiţi să-şi abandoneze locuinţele după ploile musonice (VIDEO)

Ploile torenţiale au provocat inundaţii ce se produc "o dată la un secol" în nord-estul Australiei, mii de persoane fiind nevoite să-şi abandoneze locuinţele, au anunţat autorităţile locale, avertizând că precipitaţiile vor continua şi în zilele următoare, informează cotidianul The Telegraph, citează mediafax.ro.

Regiunea tropicală din nordul Australiei primeşte precipitaţii abundente în timpul sezonului musonic umed din această perioadă a anului, dar cantitatea de ploaie înregistrată anul acesta este cu mult peste nivelurile obişnuite.

Mii de locuitori din oraşul Townsville, statul Queensland, au rămas fără electricitate, iar drumurile de acces spre localitate au fost inundate.

Până la 20.000 de imobile sunt în pericol de a fi inundate dacă ploile continuă şi în zilele următoare.

Nivelul precipitaţiilor căzute în câteva zile în unele zone se apropie de cantitatea totală de precipitaţii pe întreg anul.

În oraşul Ingham, la nord de Townsville, în doar 24 de ore s-au înregistrat 506 mm de ploaie, dintre care 145 mm în doar o oră, a declarat un reprezentant al Biroului de Meteorologie din Australia.

În timp ce nordul Australiei ce confruntă cu ploi neobişnuit de abundente, sudul ţării a fost afectat de un val de caniculă şi secetă prelungită, în unele zone mercurul în termometre urcând până la 35 grade în cursul nopţii, aceasta fiind cea mai ridicată temperatură minimă înregistrată vreodată în Australia.

“Water’s in the house. We’ve gone down with the ship” ????



This is the scene inside the Button family home at Idalia in Townsville this evening.



Good luck to you all in North Queensland!



????: Doug Button#bigwet pic.twitter.com/EcTtHnNVAH