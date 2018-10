INUNDAŢII DEVASTATOARE în sudul Franţei. 13 persoane şi-au pierdut viaţa

Inundaţii catastrofale în sudul Franţei, unde 13 oameni şi-au pierdut viaţa. În noaptea de duminică spre luni a plouat în câteva ore cât pentru 3 luni, iar apele învolburate au luat cu ele maşini, copaci şi stâlpi de electricitate. La Villegailhenc, pârâul din apropiere s-a transformat într-un adevărat fluviu, iar viitura formată a luat cu totul podul care traversează localitatea.

Toată lumea e în stare de şoc. Oamenii spun că în unele locuri nivelul apei depăşea doi metri. Pagubele sunt substanţiale: câteva case au fost avariate, iar zeci de maşini au fost luate de torentele de apă şi noroi. Mai multe sectoare de drum au fost închise: unele sunt inundate, altele au fost luate cu totul de ape.



"A fost teribil. A început să plouă pe la 2. Ploua, ploua, ploua încontinuu şi soţia mi-a zis: aud cum curge apa în casă, aprinde lumina. Şi am încercat să o deschid, nimic, întuneric total. M-am dat jos din pat şi eram cu picioarele în apă. M-am dus în bucătărie, am vrut să deschid uşa, imposibil. Am tras cât am putut de tare şi brusc apa mi-a ajuns până la burtă."



Pentru a ajunge la comunităţile izolate, autorităţile au trimis elicoptere. Informaţiile centralizate arată că în jur de 8 mii de locuinţe au rămas fără curent electric. Compania de electricitate a trimis toate echipele disponibile pe teren pentru a remedia situaţia.



Probleme sunt şi pe calea ferată: traficul feroviar între Toulouse şi Narbonne este suspendat deoarece apele acoperă şinele pe o distanţă de zeci de metri. Angajaţii companiei feroviare vor verifica dacă terasamentele nu au fost afectate.



Meteorologii susţin că a fost depăşit recordul de precipitaţii stabilit în 1891.