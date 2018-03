INUNDAŢII cu apă fierbinte la Bălţi. Oamenii se plâng că prin pereţi au început să iasă aburi

Peste 20 de familii din Bălți s-au pomenit cu subsolul blocului în care locuiesc inundat cu apă fierbinte. Asta după ce o conductă a crăpat.

Oamenii spun că prin toate fisurile au început să iasă aburi, iar pereții și podeaua din locuințe s-au înfierbântat. Mai mult, din robinete în loc de apă rece, curge apă caldă:



"În apartamente e imposibil de stat. E strașnic ce se face! În subsol avem bunuri, conserve".

"Noi suntem toți de la etajul întâi, toți sunt cu copii mici. Toți au făcut reparație și noi ne-am trezit că apa în veceu fierbea".



"E un miros îngrozitor. Nu e posibil de stat. Am deschis geamurile și am închis o cameră unde stă copilul mic de un an și nouă luni. Dimineața ne-am trezit, podelele erau fierbinți".



Oamenii spun că şi-au amenajat cămări la subsol, iar din cauza inundaţiei au rămas fără legume, fructe şi conserve:



"Acolo avem lucruri bune pe care nu le ținem în casă. Acum e tot plin cu apă, totul s-a stricat".



Furnizorul de căldură spune că va remedia problema până la sfârșitul zilei.



"E o scurgere. Noi încă nu am găsit-o. E sub pământ de la această casă până la drum. Noi lucrăm în privința aceasta. Este un tractor care scoate apa dintr-o parte, acum a venit al doilea", a menţionat Andrei Pascari, șef secție administrare rețele SA Cet-Nord.



Întreprinderea Cet-Nord livrează agent termic în peste 770 de blocuri din oraș.