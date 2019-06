INUNDAȚII CATASTROFALE în România. Patru persoane AU MURIT în urma ploilor violente

Inundaţii catastrofale în România, unde cel puţin patru persoane au decedat. Peste 600 de case din întreaga ţară au fost avariate, iar 300 de oameni au fost salvaţi. În judeţul Prahova, pompierii continuă căutările în cazul unui copil luat de viitură. Presa de peste Prut scrie că şuvoaiele au măturat totul în cale iar oamenii s-au refugiat în zone mai înalte pentru a scăpa cu viaţă.

"Tăiaţi pădurile, fir-aţi ... să fiţi! Dani, bagă-te în curte, bă!"



"Am avut un nepoţel mic, de două luni. Am fugit pe geam şi am fugit acolo sus, într-un grajd şi am stat cu el până s-a potolit ploaia."



"Când am văzut că vine apa de acolo şi mi-a rupt poarta, mi-o plouat casa, ne-o luat podul, ne-o luat zidurile. Ne-o luat 20 de metri de lemne. Ne-am suit în pod şi zbieram şi ne rugam la Dumnezeu în pod."



În judeţul Alba, la intervenţii au fost mobilizaţi şi militarii. În satul Răchita, viitura a luat 46 de maşini. Tot acolo apa a rupt un pod şi o parte din şosea, ceea ce a despărţit localitatea în două.



"Am luat fata din maşină şi am plecat prin pădure. Maşina a rămas."



În judeţul Giurgiu, pompierii au fost solicitaţi în şase localităţi pentru a scoate apa din case şi curţi. Situaţii de urgenţă s-au înregistrat şi în judeţele Argeş şi Vrancea, unde au fost afectate şi mai multe instituţii, inclusiv Centrul de Transfuzii Sanguine şi un cămin de bătrâni. Până la ora 15:30, judeţe Galaţi, Arad, Bihor şi Tulcea s-au aflat sub cod roşu de vreme severă.

Potrivit meteorologilor români, pe parcursul acestei săptămâni vor continua să cadă precipitaţii în regiunile extracarpatice şi la munte. Guvernul de la Bucureşti a anunţat măsuri urgente pentru sprijinirea cetăţenilor afectaţi de inundaţii.