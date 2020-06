Inundaţii catastrofale în nord-estul Indiei. Cel puţin 16 oameni au murit în urma ploilor musonice care fac ravagii în ultimele zile. Localităţi întregi au ajuns sub ape, iar oamenii au rămas pe drumuri.Localnicii spun că puhoaiele au venit brusc şi nu au mai avut timp să ia cu ei nimic."Casele noastre sunt sub ape. Nu am reuşit să luăm nimic din produsele agricole pe care le aveam. Stăm acum în acest adăpost temporar."Musonul de vară, o perioadă cu precipitaţii abundente, începe la sfârşitul lunii iunie şi se încheie în septembrie.