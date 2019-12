Întrunire învăluită de mister: Şedinţa prezidată de socialistul Andrian Lebedinschi a fost cu uşile închise

Întrunire învăluită de mister, la Parlament, pe subiectul tranziției la televiziunea digitală. Şedinţa prezidată de socialistul Andrian Lebedinschi a fost cu uşile închise şi departe de ochii presei, asta deşi subiectul este de interes public, întrucât Moldova trebuie să renunţe la frecvenţa analogică terestră, iar din primăvară să emită în format digital. Anterior, termenul a fost decalat de două ori.

Şedinţa grupului de lucru a început la ora 8.15. Însă, întrunirea se pare că a avut loc în mare secret şi asta pentru că presa nu are acces la eveniment. Ba mai mult, nu ni s-a spus nici în ce birou are loc şedinţa, aşa că am fost obligaţi să rămânem aici, în sala pentru jurnalişti. Serviciul de presă al Parlamentului nu ne-a putut spune nici măcar cine sunt membrii care au participat la această şedinţă.



Am încercat să obţinem mai multe detalii de la deputatul socialist, Adrian Lebedinschi, care a prezidat şedinţa grupului interinstituțional, însă parlamentarul PSRM a ignorat toate apelurile şi mesajele noastre. Membrul Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, care a a fost şi ea prezentă, ne-a spus că la întrunire a participat un singur deputat, dar şi membri ai Guvernului.



"- Ce secrete s-au discutat la şedinţă şi asta pentru că a fost cu uşile închise, presa nu a avut acces?

- De fapt nu au fost secrete. Sigur că presa ar fi trebuit să aibă acces. Nu ştiu care a fost motivul grupul ministerial îl întruneşte comisia parlamentară. Probabil a fost decizia lor", a spus membrul CA, Lidia Viziru.



Potrivit Lidiei Viziru, în cadrul şedinţei, autorităţile au dat asigurări că vor respecta termenul şi de la 1 martie Moldova va trece la televiziunea digitală.



"- Au fost voci care au spus că nu trebuie să trecem din martie la televiziunea digitală?

- Nu. Toţi participanţii de la întrunirea asta de grup am optat ca Republica Moldova trebuie la 1 martie 2020 să treacă la televiziunea digitală. Deja 2000 şi ceva de setoboxuri au fost repartizate către populaţie şi urmează încă şapte mii dintre cele două care deja erau procurate. Însă Guvernul va ridica întrebarea să ami procure setoboxuri", a spus membrul CA, Lidia Viziru.



În acest context, este cel puţin ciudat faptul că socialistul Andrian Lebedinschi a ţinut în taină această şedinţă. Mai ales că, miercuri, deputatul încerca să ne convingă de seriozitatea autorităţilor referitor la acest subiect.



"Din anumite circumstanțe tehnice poate să mai dureze o lună, două, trei, dar din discuțiile pe care le-am avut, toți sunt dispuși să reușim până la 1 martie. Eu cred că depunem tot efortul, pentru ca la 1 martie să trecem la o televiziune digitală", a spus deputatul PSRM, Adrian Lebedinschi.

În urma mai multor presiuni din partea instituţiilor statului, posturile de televiziune PRIME ŞI Canal 2 au renunţat la frecvenţele naţionale, iar Consiliul Audiovizualului a anunţat deja concurs pentru una din ele. Până în prezent, doar o televiziune a depus dosarul. Este vorba despre un post TV afiliat socialiştilor. Amintim că ţara noastră a semnat încă în anul 2006 Acordul Conferinței Regionale pentru Radiocomunicații, cu alte peste 100 de țări, conform căruia semnatarii se obligă ca până la 16 iunie 2015 să efectueze în țările lor tranziția televiziunii terestre analogice la cea digitală.

S-a stabilit perioada de tranziție de 9 ani, din 16 iunie 2006 până în 16 iunie 2015. În ţara noastră, acest lucru urmează să se întâmple abia în anul 2020, din 1 martie. În prezent, doar şapte posturi TV emit în format digital, printre acestea se numără Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV.