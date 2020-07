Întrevederi de dimineaţă. Ce a discutat Igor Dodon cu preşedintele Parlamentului şi premierul (VIDEO)

"Am vorbit despre alocarea surselor financiare suplimentare pentru susținerea agriculturilor, iar 100 milioane de lei deja au fost alocate sub formă de subvenții. Sumele respective vor fi repartizate în funcție de pierderile suferite de fiecare întreprindere agrară. În acest context, vom elabora și un regulament de repartizare a acestor subvenții.", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Totodată, şeful statului a mai scris că veniturile în buget și achitările plăților sociale au prezentat o stabilizare a situației. Potrivit lui, suma veniturilor încasate în această lună este aproape egală cu cea din iulie 2019.

"În aceeași ordine de idei am comunicat despre continuarea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Am menționat productivitatea acestui proces, subliniind faptul că Guvernul Republicii Moldova nu își asumă niciun angajament care prevede înăsprirea politicii fiscale. Am discutat astăzi și despre lansarea în curând a negocierilor cu Federația Rusă în privința creditului în valoare de 200 milioane euro.", susţine Igor Dodon.

Preşedintele Dodon a mai scris că a fost abordat și subiectul privind situația pandemică din ţară care rămâne îngrijorătoare.