Întreruperi de energie electrică în toată țara. Ce localități vor rămâne fără lumină

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că marţi, 23 ianuarie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cuza Vodă 39/4, Independenţei 30, 32, 32/2, 32A,B, 34, 34/1, 34A, 36, 38/1, 38/2, 38A,B, 40, Valea Crucii 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Decebal 82 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Gh. Crişan 2, 3A, 11, Crişana 108, Dm. Moruzi 4, Grenoble 179B, V. Harea 8, Horea 1-9, 2-16, Hristo Botev 19/10, Ioan Vodă Viteazul 15, Ion Cloşcă 1-13, 2-16, P. Ungureanu 2-14, 32 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. N. Zelinschii 37 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Decebal, Independenţei, Păcii, Revaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

3. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Costiujeni, Dumbravii, Plaiului , Plaiului 1 str-la, Plaiului 2 str-la, Sf.Ion - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. I. Vieru 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, M. Sadoveanu 23, 24/2, 24/5, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, Mircea cel Bătrîn 25 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Ştefan cel Mare 10 - în intervalul de timp între 09:10 - 14:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Bîc:

str. Grădinarilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00

7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Calea Ieşilor, Cruzeşti, Iazului, Independenţei, Intemeetorul Crudu, Intemeetorul Crudu str-la, Ion Hînganu, Sfîntul Avram, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Valea Stoino, Valea Trandafirilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

8. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionali, s. Bereozchi: str. Polevaia, Bereozchi, str-la Zeleonaia - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

Creţoaia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

Ruseni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

9. Cahul:

Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

Baurci-Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

Giurgiuleşti: str. Independenţei, Mihail Koţiubinschi, Sadoveanu Mihail - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

10. Comrat (UTA Găgăuzia):

Ciadîr-Lunga s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 60 Let Octeabrea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

Comrat s. Chirsova: str. Grigore Cotovschi, Lenin, Olimpiiscaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

Comrat s. Ferapontievca: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, P.Cotovscogo, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

Vulcăneşti or. Vulcăneşti: str. Novoselova, Popov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

11. Călăraşi:

Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

Onişcani - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

12. Căuşeni:

str. D. Cantemir, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

Tănătari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

13. Criuleni:

Hurtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

Măgdăceşti: str. Creangă, Soltîs, Eminescu, Nicolae Milescu Spătaru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

14. Hînceşti:

str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Bucovina Str-La, Călinescu, Chişinăului, Cogîlnic, Cuza-Vodă, Florilor, Gheorghe Coşbuc, Gradinilor, Ion Creangă, Ion Creangă, Mănăstirea Căpriană, Mihai Eminescu, Mitropolit Petru Movilă, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol Str-La, Serghei Lazo, Taras Şevcenco Str-La, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle Str-La - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Gh. Asachi, M. Drăgan, Mihalcea Hîncu, Muşatinilor, Regele Decebal, Sf. Treime - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str. Mihalcea Hîncu, M. Frunze, Miciurin, Dragoş Vodă - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

Bozieni, s. Dubovca - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

15. Ialoveni:

Cigîrleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

16. Nisporeni:

str. Alexandru cel Bun, Barbu Lăutaru, Bogdan-Vodă, Ciprian Porumbescu, Cristeştilor, M. Eminescu, Mitr. Dosoftei, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:15

str. Ştefan cel Mare, Dacia, Ion Creangă, Martirilor Afgan, Păcii, V. Alecsandri, V. Lupu, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:00

str. Ştefan cel Mare, Grigore Adam, Ion Creangă, Ion Soltîs, Luceafărul, Mitr. Varlaam, Sf. Maria, Suveranităţii, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

17. Orhei:

str. Constantin Negruzzi , Dorobanţilor, Haiducul Grozescu, Tricolorului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

Piatra - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00

Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

18. Străşeni:

str. 1 Mai, str-la 1 Mai, A. Marinescu, Unirii, V. Ţepeş, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00

Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

19. Ştefan Vodă:

Caplani: str. Libertăţii, M. Eminescu, Molodejnaia, Svoboda, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

Marianca de Jos: str. M. Eminescu, M. Frunze, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

20. Teleneşti:

Hîrtop - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

Vadul Leca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00