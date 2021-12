Întreprinderile mari din industria alimentară vor fi debranşate de la reţeaua de canalizare publică

Primarul general al Capitalei Ion Ceban a dat un ultimatum Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, în legătură cu ceea ce el a numit atac raider asupra SA "Apă-Canal".

"Dacă cei de la Inspectoratul pentru protecţia Mediului nu-şi retrag jupuierea municipiului şi a Apă-Canal de 12 milioane de lei, atunci declar public, că de săptămâna viitoare, de luni, cei mai mari agenţi economici din industria alimentară vor fi deconectaţi de la reţeaua de canalizare publică", a declarat Ion Ceban, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Potrivit lui Ceban, anume de la aceste întreprinderi deverspările au o concentraţie sporită. "Aceşti agenţi economici trebuiau să aibă staţii de pre-epurare, controlul cărora şi gestionarea instalării şi amenajării este în sarcina autorităţilor centrale", a spus Ceban.

Primarul a menţionat că a vorbit dintotdeauna despre problemele de la staţia de epurare, au fost sesizate toate instanţele abilitate. "Este nevoie de implicarea şi suportul financiar al autorităţilor centrale. Nu ei să ne jupoate, dar să se implice", a spus Ceban.

Totodată, edilul a menţionat că municipalitatea a luată măsuri, inclusiv împotriva mirosului urât din Capitală.

Anul acesta este primul an de la independenţă încoace când nu a fost putoare de căcat de la staţia de epurare. Asta deoarece am acoperit acele sute de mii de metri cubi de căcat, care se uscau la soare. Nu am permis agenţilor economici să arunce toate deversările periculoase", a mai spus Ion Ceban.

De cealaltă parte, reprezentanţii Inspectoratului pentru Protecţia Mediului afirmă că au acţionat conform legii. Potrivit lor, în urma probelor prelevate s-a depistat o concentraţie de azot de amoniu în apele uzate de aproape şapte ori mai mare decât norma admisibilă.

Directorul Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Ion Bulmaga afirmă că, în cazul în care Apă-Canal Chişinău nu va achita prejudiciul de 12 milioane de lei, întreprinderea va fi acţionată în instanţă.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a spus că nu comentează acuzaţiile aduse de Ceban. Iar directorul întreprinderii Apă Canal, Anatolie Lichii, a menţionat că va veni cu o poziţie oficială la acest subiect după 14 decembrie.