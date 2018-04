Întrecerea cu soţiie în spate devine cea mai populară competiţie din lume

foto: publika.md

Una dintre cele mai bizare, dar şi distractive competiţii din lume devine tot mai populară. Campionatul Marii Britanii la cărat nevasta în spate a adunat aproxiamtiv 30 de cupluri, care s-au întrecut pe o distanţă de 300 de metri pe un traseu cu obstacole.



Concursul s-a dovedit o încercare grea nu numai pentru bărbaţi, dar şi pentru partenerele acestora, care au fost nevoite să stea într-o poziţie neobişnuită.



Întrecerea desfăşurată în oraşul Dorking a fost câştigată de cuplul Chris Hepworth şi Tanisha Prince. Cei doi au parcurs distanţa într-un timp record, un minut şi 37 de secunde. Câştigători s-au ales cu marele premiu, un butoi cu bere.



"Am crezut că pe dealuri va fi foarte greu şi din acest motiv am început încet. La coborâre am accelerat. A fost foarte alunecos la ultimul obstacol cu fân. De asta am căzut chiar la finiş, după cum aţi putut vedea. În general a fost bine", a spus Chris Hepworth, învingător.



Învingătorii se pot pregăti de Campionatul Mondial de cărat neveste în spate. Competiţia se va desfăşura peste câteva luni în Finlanda.