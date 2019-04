Întrecere NEOBIȘNUITĂ în Capitală. Mai mulți bărbați mustăcioşi au participat la un concurs inedit

foto: adevarul.ro

Peste 30 de bărboşi şi mustăcioşi au participat la un concurs neobişnuit organizat într-un club de noapte din Capitală. Concurenţii s-au întrecut la câteva categorii.



Nicolae Postolachi a obţinut primul loc pentru barba sa mai scurtă de 10 centimetri.



"Nu pot spune că m-am pregătit intens, s-a primit spontan. Nu am avut emoții, este ceva normal", a spus Nicolae Postolachi, participant.



La categoria cea mai lungă barbă, locul întâi i-a revenit lui Mihail Dubița. Bărbatul spune că se mândrește cu "podoaba" sa, chiar dacă este nevoie să petreacă mult timp în fața oglinzii pentru a avea grijă de ea.



"Nu am măsurat-o exact. Este complicat de întreținut. Mereu trebuie să ai grijă de ea. Trebuie să folosesc anumită cosmetică pentru ca să arate foarte frumos", a zis Mihail Dubița, participant.



Şi Maxim Iurcovschi a ocupat un loc de frunte pentru barba sa freestyle. El spune că i-a luat o zi întreagă să o aranjeze pentru concurs.



"Am pregătit-o împreună cu prietenii mei ca să-i dăm viață. După cum vedeți, am câștigat", a spus Maxim Iurcovschi, participant.



Membrii juriului spun că nu le-a fost deloc uşor să aleagă cea mai frumoasă barbă şi mustaţă.



"Participanții au fost foarte bravo și s-au prezentat bine. Fiecare dintre ei a avut specificul său. A fost foarte greu de apreciat, dar ne-am străduit să apreciem corect", a declarat VLADIMIR SMIRNOV/membru al juriului.



Competiția inedită, ajunsă la a doua ediţie, își propune să promoveze barba şi mustățile în rândul bărbaților, ca fiind un simbol al stilului şi eleganței masculine.