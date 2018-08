Întrebări picante și răspunsuri sincere la deschiderea oficială a Programului DOR. Pavel Filip, asaltat de copii (FOTOREPORT)

80 de copii din diaspora au venit să-şi revadă ţara în care s-au născut. Timp de 9 zile, adolescenţii vor participa la tabăra "Dor". La ceremonia de deschidere, a participat şi premierul Pavel Filip, care a fost asaltat cu întrebări. Cei mai mulţi au fost curioşi să afle cum arată o zi din viaţa prim-ministrului.



"Mă numesc Ştefan, vin din Germania şi aş vrea să vă întreb care din tradiţiile noastre vă plac cel mai mult? "



"Aş spune sărbătorile de Crăciun. Este o perioadă foarte frumoasă, luând în consideraţie că atunci se colindă. Îmi plăcea să merg cu colindatul, să împodobim bradul", a declarat premierul Pavel Filip.



"Care este cea mai mare dorinţă a dumneavoastră?"



"Cred că lista ar fi una foarte lungă, dar în calitate de ministru îmi doresc ca toate proiectele realizate de această echipă guvernamentală să fie duse până la capăt", a spus premierul Pavel Filip.



Premierul le-a vorbit adolescenţilor şi despre familia sa.



"Am un nepoțel şi aş vrea să am posibilitatea să petrec mai mult timp cu el. Dar şi să îmi mai văd şi alţi nepoței", a menționat premierul Pavel Filip.



Copiii au fost curioşi să afle cum îşi petrece timpul liber un premier. Răspunsul a stârnit râsete.



"Copil: Ce obişnuiţi să faceţi în timpul liber? Filip: Dar ce înseamnă timpul liber?"

Copiii din tabăra DOR vor vizita locuri pitoreşti din ţară şi vor cunoaşte tradiţiile strămoşeşti.



"Copii vor fi antrenaţi în activităţi culturale, vor cunoaşte care sunt elementele portului naţional, vor cunoaşte instrumentele naţional, vor ciopli din lemn tacâmuri, vor modela ulcioare din lut, vor confecţiona insigne naţionale, dar vor avea şi două excursii", a declarat Nadejda Zubco, reprezentant Biroul Relaţii cu Diaspora.



Ilinca are 14 ani şi este plecată în Norvegia de la vârsta de 3 ani.



"Am venit aici pentru că vreau să învăţ de unde vin, să învăţ lucruri despre ţara mea. Îmi mai spun mama şi tata câte ceva acolo despre Moldova, dar mă gândesc că aici la tabără voi învăţa mai multe", a spus Ilinca Anton, participantă la tabăra "DOR".



Mădălina locuieşte în Franţa. Ea spune că îi place să-şi petreacă vacanţele în Moldova.



" Când revin în ţară îmi revăd bunicii, străbunicii, rudele, prietenii. Pe viitor mă gândesc să mă întorc în ţară, pentru că ţara are nevoie de susţinere", a zis Mădălina Antoci, participantă la tabăra "DOR".



Programul guvernamental "DOR" a ajuns la cea de-a 6-a ediţie.