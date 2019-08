ÎNTREBĂRI FĂRĂ RĂSPUNS. Ministrul Educaţiei evită să spună câte şcoli au fost închise

Cu câteva zile înainte de începerea noului an şcolar, ministrul Educaţiei evită să spună câte şcoli au fost închise sau reorganizate în această vară. Am încercat să discutăm despre acest subiect cu Liliana Nicolăescu-Onofrei la un eveniment, dar ea ne-a ignorat.



"Aceasta ţine de deciziile autorităţilor publice locale, de aceea nu o să vă pot răspunde la această întrebare şi chiar aş fi preferat să aveţi o întrebare în contextul evenimentului de astăzi. Cu o altă ocazie vă răspund la alte întrebări. Mulţumesc", a spus ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Liliana Nicolăiescu-Onofrei.



În data de 19 iulie am solicitat de la Ministerul Educaţiei informaţii privind numărul de instituţii de învăţământ care au lichidate înainte de anul şcolar 2019 - 2020.

Atunci, ni s-a răspuns că de asta se ocupă autorităţile publice locale şi raionale, iar Ministerul este informat ulterior de deciziile luate. Ministerul anunţa atunci că nu a primit vreo informaţie în acest sens.

Am mai transmis o solicitare şi ieri, cu câteva zile înainte de începerea anului şcolar, dar nu am primit încă un răspuns. Potrivit unei note informative emise mai demult de Ministerul Educaţiei, la începutul anului şcolar anterior, în ţară funcţionau 103 şcoli primare, 780 de gimnazii şi 350 de licee.