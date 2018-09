Într-un cimitir din Rusia a fost descoperită o piatră funerară în formă de iPhone. Cum arată piatra de mormânt (FOTO)

Piatră de mormânt cel puțin neobișnuită într-un cimitir din Rusia. Rudele unei tinere în vârstă de 25 de ani, decedată în 2016, au ales să o omagieze cu un monument în formă de iPhone, pe care este afișată imaginea ei.

Piatra funerară făcută din bazalt (o rocă vulcanică neagră) este instalată într-un cimitir din Ufa, oraș aflat în vestul Federației Ruse. Tânăra omagiată este Rita Shameeva, iar cel care a ridicat monumentul este tatăl ei, Rais Shameev.

Totodată, persoanele care își plâng rudele în cimitir sunt revoltate, scrie Metro.

"Am crezut că am halucinații. Cum a ajuns un smartphone american în cimitirul nostru? Și mai este și gigant. M-am apropiat de piatră și am fost surprins. Am văzut multe pietre funerare, dar una care să reprezinte un iPhone n-am mai văzut", a spus Nikolai Yevdokimov, un om care s-a recules la mormântul unei persoane apropiate când a făcut descoperirea.

Piatra ar fi fost comandată la o companie din Siberia care oferă accesorii "pentru decese".