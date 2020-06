Adrenalină, emoții la cote maxime și multe zâmbete! Într-o săptămână, show-ul "Bani la greu" a împărţit câştiguri de peste 630 de mii de lei. Loteria Națională a dat start jocului TV special luni. Primii care și-au testat norocul în lupta pentru câștiguri de peste 1 milion de lei au fost interpreții Cornelia Ştefăneț şi Igor Cuciuc.



În prima etapa a jocului, Igor Cuciuc a acumulat 12 mii de lei. Cornelia Ștefăneț a avut undă verde în a doua rundă şi a câştigat 75 de mii de lei. Banii obținuți vor fi donați în scopuri caritabile.



"La un moment dat, când am văzut că sunt doi de şapte, uite vine al treilea şi o să fie un milion. Simţeam că gata, zbor. Până la urmă este vorba de noroc", a menţionat Cornelia Ştefăneț.



"Am fost foarte curios, ce se ascunde acolo sub diamante, poate se ascunde o sută de mii de lei, un milion. Cine ştie? Niciodată nu am avut noroc la jocurile de noroc", a declarat Igor Cuciuc.



Marţi, în runda a doua a show-ului "Bani la greu" a ajuns Artur Lupu din municipiul Chişinău, care a plecat acasă cu 118 mii, iar norocoasa de miercuri a fost Lidia Dragoman, din oraşul Căuşeni, care a acumulat 131 de mii 500 de lei.



"- Doamna Lidia, încă o apăsare. Colectează. Aşadar, 131 de mii 500. Aţi ţinut vreodată în mână aşa sumă?

- Niciodată. Aşa emoţii am că nici nu mă pot ţine pe picioare. Îmi tremură şi picioarele şi tot", a spus femeia.



Joi, Alexandru Semion din Stejăreni, raionul Strășeni, a fost vedeta jocului, el a câştigat 79 de mii de lei. Cel mai valoros premiu a fost oferit vineri: Vladimir Pilin din oraşul Vulcăneşti a câştigat, chiar de ziua lui de naştere, 155 de mii de lei.

Câştiguri de peste un milion de lei sunt puse în joc la show-ul "Bani la greu". În iunie, jocul TV special este difuzat, de luni până vineri, la PRIME, de la ora 20:45, iar a doua zi, emisiunea poate fi urmărită la Publika TV, la ora 15:30 şi la Canal 2, la ora 20:00.

Cei care vor să participe trebuie să înregistreze orice tip de bilet pe site-ul www.7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777, ca să verifice dacă există mențiunea "Participare la tragere la sorți pentru Jocurile TV”. Doar aceste câștiguri oferă șansa de a fi aleși, a doua zi, pentru jocul cu premii de peste un milion de lei.