INTOXICAȚIE ÎN MASĂ LA BĂLȚI. 30 persoane, printre care doi copii, internate în spital după ce au mâncat la o cantină

30 persoane, printre care doi copii de patru și de șase ani, din municipiul Bălți au fost spitalizate cu intoxicații alimentare. Medicii spun că pacienții sunt în stare grav-medie. Numărul acestora ar putea crește în următoarele zile.

Intoxicația în masă a fost provocat de consumul alimentelor la o cantină care deservește o întreprindere rezidentă a Zonei Economice Libere din Bălți. Bărbatul din imagini spune că a fost internat la spital miercuri, după ce starea lui de sănătate s-a agravat brusc. Bărbatul a mâncat la cantină și zice că a simțit că ceva nu este în regulă cu mâncarea consumată.



– Ce ați mâncat?

– Macaroane cu brânză și o bătută.

- Nu ați simțit nimic la început?

- Am simțit un miros neplăcut de la bătută, dar nu am mâncat-o toată.



Bărbatul mai spune că a observat și anterior că angajații cantinei nu ar fi respectat regimul de păstrare a alimentelor.



"Pe doamna de la distribuirea hranei am întrebat-o când a turnat chefirul în pahar. Asta era în tura de noapte pe la orele 4:30. Ea mi-a spus că dimineața l-a turnat. Adică cu vreo 12 ore înainte."



Majoritatea persoanelor cu intoxicații au fost internate miercuri, după ce marți s-au alimentat la cantină.



"Tot am mâncat bătută cu cartofi piure. Dimineața pe la ora 10:00 când am venit acasă mi-a stat tare rău."



"Am mâncat cartofi fierți și fasole. M-am simțit foarte rău miercuri când deja eram în tură la muncă."



Medicii spun că starea pacienților este grav-medie. Printre cei afectați se numără și doi minori care ar fi mâncat acasă ruladă cumpărată de bunica de la aceeași cantină.



"Toți pacienții au venit cu plângeri de febră, dureri abdominale, grețuri, vomă, scaune lichide", a declarat Veaceslav Novac, șeful Secției boli infecțioase, SCM Bălți.



Șeful Agenției pentru Sănătate Publică Bălți, Veaceslav Chișlari, spune că de la cantina în cauză au fost prelevate probe pentru a depista cauzele care au provocat intoxicarea oamenilor.



"La moment nu putem spune agentul patogen, nu putem spune sursa de infecție, pentru că toate probele prelevate sunt în lucru. Am anunțat instituțiile medicale din zonă, în caz că mai apar cazuri să ne anunțe pentru a coordona situația create", a menționat Veaceslav Chișlari, șeful Agenției pentru Sănătate Publică Bălți.



Contactat prin telefon, administratorul cantinei cu pricina spune că nu știe ce ar fi cauzat intoxicațiile. El zice că e în așteptarea rezultatelor de laborator care, potrivit specialiștilor, vor fi anunțate la începutul săptămânii viitoare.



"Până nu se fac toate probele, analizele, au fost veterinarii, au fost de la Agenția de Sănătate Publică, au luat probe de peste tot să vedem care e pricina. Noi nu ne dăm seama care e pricina aici", a spus Tudor Arapu, administratorul cantinei.



La compania germană din Bălți muncesc peste cinci mii de oameni.