Interzis, dar nu pentru toți. Unii locuitori ai Capitalei au mers în cimitire pentru a face ordine la mormintele răposaţilor

În pofida interdicţiilor impuse de autorităţile municipale, unii locuitori ai Capitalei au mers totuși în cimitire pentru a face ordine la mormintele răposaţilor. Mai ales că unele nici nu sunt păzite, așa că intră cine vrea. Poarta Cimitirului Buiucanii Vechi a fost vineri larg deschisă.

Oamenii pe care i-am surprins acolo spun că respectă distanţa fizică și speră că nu vor fi sancționați:



"Nu putem veni în altă zi. Sper să ne ierte".



"Nu este aglomeraţie, nu încălcăm nicio interdicţie".



În schimb, cimitirul „Sfântul Lazăr” este închis și păzit: "Până la data de 11 este închis. Acolo scrie de ce".



Și Cimitirul Central din Chișinău are lacăt la poartă.

Alta este situația în suburbii, unde oamenii au acces liber la mormintele celor dragi. Este şi cazul locuitorilor din Durleşti:



"Ieri am fost la vie, astăzi aici. Nu văd nici un poliţist, toţi tac".



"Eu nu comunic cu nimeni, duminică nu o să vin. Am venit singură, nimeni nu mă deranjează".



"Am venit astăzi, căci suntem liberi şi să facem curat. Avem distanţă între noi".



Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chişinău a interzis accesul în cimitire în perioada 2-10 mai. Potrivit Poliţiei Capitalei, deocamdată, nicio persoană nu a fost sancţionată pentru încălcarea acestei hotărâri.