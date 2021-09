Interzicerea publicității pentru jocurile de noroc ar afecta grav activitatea mass-media. Ce spun reprezentații mai multor posturi TV

Aplicarea proiectului de lege al deputatului PAS Dumitru Alaiba privind interzicerea publicităţii pentru jocurile de noroc şi pariuri sportive va afecta grav activitatea mass-media, în cazul în care iniţiativa va fi aprobată de Parlament. De aceasta părere sunt reprezentanţii televiziunilor şi ai agenţiilor de publicitate din ţara noastră.

Potrivit lor, documentul trebuie discutat în detaliu cu experţi din domeniu şi societatea civila pentru a estima impactul real al restricţiilor asupra bugetului de stat, dar şi asupra industriei media. Compania NGM Company, partenerul privat al Loteriei Moldovei în domeniul jocurilor de noroc şi al pariurilor sportive, a plasat publicitate, în iunie-august, la 15 posturi de televiziune cu acoperire națională. Plamen Milanov, directorul NGM Company, a evitat să anunțe sumele alocate pentru fiecare post de televiziune în parte, pentru că acest lucru contravine clauzei de confidențialie din contracte. Totuși, el a precizat că cei mai mulţi bani au ajuns la televiziunile care înregistrează audienţe mari.

"La alegerea postului TV punem accent, evident, pe ratingurile canalelor. Pentru cele 15 posturi TV la care ne promovăm, în perioada verii, am alocat 184 de mii de euro fără TVA. Jurnal TV, NTV Moldova și Primul în Moldova au avut bugete comparabile. Pe a patra poziție este Prime.", a explicat Plamen Milanov.

Potrivit celor mai recente măsurători de audienţă, produsele promovate de NGM Company s-au plasat pe locul doi în iunie, cu o pondere de peste 13% din volumul total de publicitate. Conducătorii departamentelor financiare ale mai multor posturi TV din ţara se arată îngrijoraţi de intenţia lui Dumitru Alaiba de a interzice publicitatea jocurilor de noroc şi a pariurilor sportive, aşa cum banii au fost deja incluşi în bugetele instituţiilor media.



"Integritatea unei instituţii depinde de finanţarea şi de independenţa lor financiară şi nu cumva politică sau altfel. Acest partener, acest client este unul dintre top clienţi de publicitate în ultimii ani din Republica Moldova, ceea ce ne oferă bugete pentru a fi independenţi. În toată Europa aceste instituţii activează. Ar fi bine să fie consultate cum de reglementat mai corect aceasta lege, dar nicidecum de a înterzice.", a declarat Vasile Gherman, directorul financiar al TV8.



"Din punct de vedere a volumului de vânzări de publicitate, ne-ar afecta o astfel de decizie. Ştiţi foarte bine cât de greu, dificil este să aducem un partener care să difuzeze un volum de publicitate şi este uşor, desigur, să-l pierzi pentru astfel de decizii.", a declarat Alexandru Burac, directorul comercial al Jurnal TV.



"Legea privind interzicerea publicităţii jocurilor de noroc e o surpriză cel puţin din punct de vedere de argumentare, care ar fi argumentul interzicerii. Primul proiect al aceluiaşi deputat a fost impozitare câştigurilor din jocurile de noroc, după aia, peste o perioadă de timp, se vină cu interzicerea publicităţii, adică îmi pare un pic ipocrit. Nu am văzut argumentările în cifre. Dacă va intra imediat în vigoare, bineînţeles, va fi o situaţie de forţă majoră. O mulţime de proiecte vor fi stopate.", a declarat Octavian Hanganu, directorul comercial al "Casa Media".



Directorul executiv al Asociaţiei Agenţiilor de Publicitate, Galina Zablovscaia, susţine că în cazul în care va fi aplicat proiectul de lege al lui Dumitru Alaiba ar putea afecta imaginea ţării noastre pe plan internaţional.



"În general, în condiţiile unei pieţe normale, aşa măsuri trebuie să fie anunţate din timp, cu cel puţin un an înainte, deoarece bugetele sunt planificate, este planificată repartizarea timpului de emisie. Când plasăm publicitatea unor clienţi mari internaţionali, şi aşa ceva se întâmplă pe piaţă, ei îşi retrag bugetele din ţara noastră, pentru că înţeleg că piaţa nu este predictibilă. Noi suntem categoric împotrivă unor asemenea mişcări bruşte.", a declarat Galina Zablovscaia, director executiv al Asociaţiei Agenţiilor de Publicitate.



Marţi, Comisia Economie a Parlamentului organizează consultări publice privind proiectul de lege propus de Alaiba. Anterior, expertul media Dumitru Ţîra a denunţat faptul că autorii acestui proiect de lege nu s-au informat suficient privind impactul economic asupra mass-media.

Potrivit lui, iniţiativa legislativă privind interzicerea publicităţii pentru jocurile de noroc şi a pariurilor sportive pune în pericol supravieţuirea presei din Moldova şi independenţa financiară şi editorială a instituţiilor din domeniu. Estimările arată că proiectul de lege al lui Dumitru Alaiba ar putea provoca şi o gaură în bugetul de stat.

Potrivit NGM Company, statul va pierde aproape jumătate de miliard de lei în următorii 10 ani, iar administraţia "Loteriei Moldovei" a denunţat faptul că interzicerea publicităţii pentru jocurile de noroc autorizate de stat va favoriza activitatea caselor de pariuri din străinătate, care sunt implicate în spălări de bani şi nu achită taxe în ţara noastră.