INTERVIU. Pavel Filip: Lansarea Serviciului 112 aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană

Premierul Pavel Filip a acordat un interviu în exclusivitate pentru AIS MOLDPRES înainte de lansarea oficială a Serviciului 112.

MOLDPRES: Iniţiativa de creare a Serviciului 112 în Republica Moldova a fost lansată în perioada în care Dumneavoastră activaţi în calitate de ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Ce va determinat să iniţiaţi acest proiect, care au fost considerentele care au stat la baza iniţiativei și de ce a durat atâta timp până la implementare?

Pavel Filip: Într-adevăr, am gândit acest proiect încă acum 6-7 ani, în primul rând, pentru a oferi cetăţenilor siguranţă. Siguranţa că autorităţile vor interveni rapid şi eficient atunci când este nevoie. Serviciul 112 automatizează toate procesele care până acum se derulau separat la poliţie, ambulanţă şi pompieri. Acum, există un singur număr pentru apelurile de urgenţă, ceea ce înseamnă că interacţiunea cetăţeanului cu serviciile specializate este mai simplă.

Când am început acest proiect, infrastructura de comunicaţii începuse să se dezvolte vertiginos, dar în domeniul comunicaţiilor de urgenţă se atesta o lipsă totală de modernizare, ceea ce îngreuna lucrurile atât pentru cetăţeni, cât şi pentru autorităţi. Desigur că am vrut să ne aliniem la standardele avansate de securitate şi protecţie care există în ţările europene, or scopul de bază pentru care a fost creat acest Serviciu este garantarea unui nivel sporit de siguranţă şi protecţie a persoanei şi a bunurilor, eficientizarea intervenţiilor de urgenţă şi utilizării resurselor.

Cu toate că am reuşit să elaborăm şi să aprobăm în 2014 o lege specială în acest sens, a urmat o etapă destul de dificilă, care a afectat termenii de realizare a acestui proiect. Au existat disensiuni între forţele politice de atunci, aşa că lucrurile nu s-au mişcat cu viteza cu care ne-am fi dorit. Atunci când am venit în funcţia de Prim-ministru, acest proiect a redevenit o prioritate pentru Executiv. Am reuşit să aprobăm rapid cadrul legislativ necesar şi să demarăm toate procedurile. A fost aprobat cadrul legislativ-normativ ce ţine de standardizare şi reglementare, a fost constituit cadrul instituţional, au fost alocate resursele necesare şi sediile. De asemenea, au fost livrate echipamentele şi setate sistemele informatice şi de comunicaţii. În aceeaşi perioadă, a fost angajat și instruit personalul necesar. Ţin să menţionez că din 200 de dosare depuse, au fost selectaţi cu atenţie 38 de operatori. Această meserie este una responsabilă şi este nevoie de profesionişti.

Noi am parcurs toate aceste etape şi acum suntem la faza de retehnologizare şi resetare a proceselor legate de situaţiile de urgenţă, atât în cadrul reţelelor civile de comunicaţii electronice, cât şi în cadrul serviciilor specializate de urgenţă. Serviciul 112 deja se conturează ca un liant între aceste două verigi, aducând noi tehnologii şi eficienţă. Avem un singur scop: să oferim servicii moderne şi sigure pentru cetăţeni şi să facilităm interacţiunea acestora cu autorităţile. Astăzi putem spune că lansăm acest proiect chiar cu nouă luni mai devreme decât era preconizat.

MOLDPRES: Proiectul de creare a Serviciului 112 se bazează pe cele mai avansate practici ale ţărilor membre UE. Spuneţi vă rog, experienţa căror ţări UE a fost studiată şi preluată în acest sens? Care sunt avantajele sistemului informaţional selectat şi instalat pentru Serviciul 112 din Republica Moldova?

Pavel Filip: Atunci când am venit cu ideea creării acestui serviciu, la minister am studiat cele mai bune practici europene în domeniu, care au şi stat la baza Legii privind Serviciul 112. Am examinat cadrul legal european, dar şi experienţele din statele nordice şi cea a României, care erau cel mai bine poziţionate în ratingurile din domeniu.

În 2015, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a fost contractată una dintre cele mai avansate companii de consultanţă internaţională, care a realizat Studiul de fezabilitate ce a stat la baza conceptelor tehnice şi regulamentelor de funcţionare a Serviciului.

Subliniez că lansarea Serviciului 112 ne duce cu un pas mai aproape de Uniunea Europeană, unde deja funcţionează acest număr unic pentru apelurile de urgenţă. Integrarea europeană se face cu paşi, poate mici, dar siguri. Odată cu implementarea acestui sistem, vom oferi cetăţenilor noştri servicii exact ca în ţările europene, astfel încât aflaţi într-o situaţie de urgenţă, aceştia să se simtă aici, acasă, la fel de protejaţi ca în Europa.

Avantajele Sistemului Informaţional Automatizat al 112 sunt multiple, dar cred că cel mai important este că vom reuşi, odată cu implementarea acestuia, să oferim un grad mai înalt de siguranţă cetăţenilor şi să fim mai operativi în a interveni în situaţiile de urgenţă. O să mă întrebaţi pe ce se bazează această convingere, cred şi spun cu certitudine - pe tehnologiile moderne.

Tehnologiile informaţionale nu doar economisesc resursele şi permit utilizarea lor eficientă, dar şi oferă un tablou mai clar al situaţiei de urgenţă persoanei care gestionează aceste cazuri. Noi acum migrăm de la computere utilizate doar pe rol de maşină de scris, spre sisteme informaţionale integrate. Sistemul automatizat 112 instalat acum în Republica Moldova este de ultimă generaţie, utilizat doar în unul sau două state nord-europene.

Serviciul 112 oferă un complex de funcţionalităţi, cum ar fi: generarea automată a unei fişe de caz în momentul apelului, monitorizarea soluţionării cazului pe întreaga sa durată până la rezultatul intervenţiei şi arhivarea datelor, localizarea geografică în timp real a apelantului, intervievarea cetăţeanului despre caz o singură dată şi disponibilitatea datelor culese pentru toate serviciile de urgenţă implicate în gestionarea cazului, posibilitatea de interacţiune a serviciilor de urgenţă în regim de conferinţă virtuală atunci când se rezolvă situaţii excepţionale majore, integrarea la necesitate a datelor din diverse resurse informaţionale sau filtrarea apelurilor false.

Atunci când dispecerul de la pupitru are un asemenea tablou în faţă, cu siguranţă creşte semnificativ eficienţa intervenţiei şi de gestionare a resurselor. Ca să vă dau un exemplu, acum timpul mediu de chestionare a celui care sună la 901, 902 sau 903 este de două minute. Serviciul 112 va scurta acest timp de trei ori. Datorită faptului că sistemul identifică automat numele şi prenumele persoanei, dar şi o localizează, înregistrând informaţia foarte rapid, timpul de chestionare se reduce la 40 secunde.

