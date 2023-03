Interviu EXCLUSIV. Șeful serviciului secret ucrainean, Kiril Budanov, despre planurile Rusiei în Republica Moldova

Utilizarea armelor letale în timpul protestelor care ar urma să degenereze în dezordini în masă este unul dintre scenarii ale Rusiei despre care au aflat serviciile secrete militare ale Ucrainei. Armele ar urma să ajungă în ţara noastră prin contrabandă. Declaraţia a fost făcută de şeful spionajului ucrainean, Kiril Budanov, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate corespondentului Publika TV Oxana Bodnar, care zilele trecute s-a aflat la Kiev.

Oficialul ucrainean a mai punctat că instituţia pe care o conduce urmăreşte atent situaţia din stânga Nistrului, însă în acelaşi timp exclude orice acţiune a Kievului pe acest teritoriu, fără permisiunea autorităţilor de la Chişinău.

Şeful serviciului secret al armatei Ucrainei, Kiril Budanov, a precizat că încercările Rusiei de a destabiliza situaţia în Moldova vor fi întreprinse în continuare, prin mai multe metode, inclusiv proteste în masă.



"Planurile despre care am aflat noi presupuneau utilizarea armelor letale. Aceste arme cumva trebuiau să ajungă sau chiar deja se află acolo - asta este o altă întrebare şi, scuzaţi, deja nu pentru presă. - Dar de unde sunt aceste arme, reiese că din Rusia? - Din păcate, este posibil ca aceste arme să fie aduse din mai multe locaţii ale lumii, precum şi prin contrabanda din alte regiuni ale Europei, precum şi de pe teritoriul transnistrean, dar şi din Rusia, însă prin ţările terţe. Sunt foarte multe variante", a spus KYRYLO BUDANOV, șeful serviciului secret al armatei Ucrainei.



Şeful spionajului ucrainean a mai punctat că autorităţile de la Kiev califică drept un act terorist căderea bucăţilor de rachete pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta a mai precizat că totuşi în condiţii actuale pentru ţara noastră nu există un pericol direct al invaziei militare ruse.



"În primul rând, asta reprezintă un act terorist şi în acelaşi timp este un semn de lipsa de respect faţă de integritatea teritorială. Ruşii arată că ei nu iau în calcul statul vostru: dacă au decis să lanseze o rachetă, ei lansează. - Pericolul unui atac aerian asupra Moldovei poate fi exclus? - Un atac aerian este exclus. Cu elicoptere ori avioane este ireal, pentru că acestea nu vor putea trece prin sistemul nostru de apărare. - Şi pe cale terestră - tot este închis? - Din nou, e acelaşi lucru".



În cadrul interviului, Kiril Budanov a mai dat asigurări că Ucraina nu va întreprinde nicio acţiune pe teritoriul regiunii transnistrene, fără acordul oficialilor de la Chişinău.



"Ucraina nu poate să întreprindă oricare acţiune pe teritoriu unui alt stat, fără permisiunea acestui stat. Fără permisiunea Moldovei acest lucru este imposibil. Ucraina urmăreşte contigentul rus care se află pe teritoriu temporar ocupat al Moldovei, aşa-numită "republica moldo-transnistreană", însă noi ţinem acest subiect sub control şi acum un pericol deosebit din partea lor nu există."



Şeful serviciului secret al armatei Ucrainei, Kiril Budanov, a mai spus că după estimările sale războiul pe teritoriul ţării sale se va încheia până la sfârşitul acestui an şi se va solda cu reintegrarea peninsulei Crimeea, dar şi regiunilor Doneţk şi Lugansk.