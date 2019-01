Interviu EXCLUSIV pentru Primele Știri cu preşedintele CEC, Alina Russu: CEC și toţi funcţionarii electorali vor avea o atitudine responsabilă şi profesionalistă

Perioadă de foc pentru Comisia Electorală Centrală, la începutul anului 2019. Peste 25 de mii de funcţionari electorali vor fi implicaţi în organizarea scrutinului parlamentar din februarie 2019, dar şi a referendumului republican, care va avea loc în aceeaşi zi.

Numărul persoanelor antrenate de CEC ar putea creşte, în funcţie de complexitatea procesului electoral. Declaraţia a fost făcută de către preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Alina Russu, în cadrul unui interviu oferit reporterului PRIME TV, Mihaela Blanaru.

Mihaela Blanaru: Doamna Russu, suntem în plin proces electoral pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, dar și pentru referendum. Presupun că acum, voi, cei de la CEC, aveți foarte multă muncă. Iată de ce vă mulțumesc că ați găsit timp pentru noi. Vom discuta în detaliu despre procedura care are loc în această perioadă, însă până atunci vreau să discutăm despre cum a fost anul 2018 pentru CEC. Cum a decurs activitatea şi care au fost principalele provocări?

Alina Russu: Anul 2018 a fost un an complex din punct de vedere al evenimentelor electorale. Complexitatea vine în primul rând din faptul că sistemul electoral în baza căruia vor fi organizate alegerile parlamentare a fost modificat ceea ce imprimă mai multă capacitate instituțională, mai multă responsabilitate şi mai mult profesionalism din partea echipei Comisiei Electorale Centrale Ne-am propus să desfăşurăm şi am realizat de fapt o campanie amplă de informare a cetăţenilor şi a subiecţilor implicaţi în activităţile electorale de a aduce la cunoştinţă care sunt modificările operate şi am vorbit despre necesitatea dezvoltării şi în continuare a democraţiei prin organizarea alegerilor corecte, incluzive transparente, libere.

Mihaela Blanaru: 2018 a fost marcat şi de invalidarea alegerilor locale din Chişinău. A afectat asta cumva imaginea Comisiei Electorale Centrale?

Alina Russu: Funcţionarii electorali implicaţi în procesul de organizare care în instanţa de judecată au solicitat validarea alegerilor. Noi, funcţionarii electorali ne-am făcut munca, am realizat această activitate cu abnegație şi cu responsabilitate. Sigur că rezultatele sau totalizarea rezultatelor ne-a marcat, ne-a afectat şi asta ne face să avem o atitudine şi o implicare şi mai responsabilă şi mai profesionistă faţă de următoarele alegeri şi în special alegerile care ne aşteaptă în 2019.

Mihaela Blanaru: Această situația a dus la modificarea legislației electorale, și aici mă refer la excluderea Zilei Tăcerii. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare?

Alina Russu: În mare parte nu imprimă careva activităţi suplimentare din partea funcţionarilor electorali pentru că alegerile parlamentare organizate al adata de 24 februarie 2019 împreună cu referendumul republican consultativ în organizarea acestor scrutine vor fi implicaţi peste 25 de mii de funcţionari electorali. Aici mai mult vreau să revin al implicarea subiecţilor principali în aceste scrutine, concurenţii electorali care ar trebui să manifeste o responsabilitate enormă în ceea ce vizează acţiunile de agitaţie electorală efectuată în ziua alegerilor, în ziua votării şi în ziua precedentă în aşa fel ca să păstrăm echilibru în societate, să nu ducă agitația electorală la anumite dezordini a ordinii publice sau anumite situaţii de conflict

Mihaela Blanaru: După cum spuneam mai sus, anul 2019 este unul probabil mai greu pentru CEC, dat fiind faptul că vor avea loc alegeri parlamentare, referendum și deja în vară alegeri locale. Cat de pregătită este instituția pentru aceste evenimente?

Alina Russu: Eu sunt sigură că echipa Comisiei Electorale Centrale şi toţi funcţionarii electorali despre care vă vorbeam vor avea o atitudine responsabilă şi profesionalistă.

Mihaela Blanaru: Vreau să înțeleg mai exact cat de multa munca va implica faptul că vom avea în aceeași zi și alegeri parlamentare și referendum? E nevoie de mai mulți angajați, implică cheltuieli suplimentare?

Alina Russu: Codul Electoral, care este Constituţia electorală când vorbeşte de termeni de organizare a uni scrutin aplică zile calendaristice, ceea ce înseamnă că echipa CEC, funcţionarii electorali din organele electorale inferioare nu vor avea parte la propriu sau la figurat de sărbătorile de iarnă pentru că în debutul fiecărui scrutin aprobăm programul calendaristic, care implică toate acţiunile care trebuie să fie realizate şi termenii sunt foarte restrânşi, de la o zi, la trei, cinci zile. De aceea sigur că aici implică mai mult efort, mai multe resurse umane şi în perioada electorală noi avem posibilitatea să angajăm personal suplimentar pentru a realiza sarcinile puse.

Mihaela Blanaru: Aţi spus despre personal suplimentar. Ştiţi deja de câte persoane veţi avea nevoie în plus?

Alina Russu: Dacă vorbim la nivel de autoritatea electorală centrală vom avea suplimentar până la 15 persoane implicate. Dar în funcţie de necesităţile sau provocările care pot interveni, noi putem atrage suplimentar încă funcţionari implicaţi pe partea de organizare a scrutinului.

