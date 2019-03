Interviu EXCLUSIV pentru PRIME cu Pavel Filip: Niciodată nu trebuie să te concentrezi pe carieră sau pe afaceri, dar să-ţi faci bine treaba acolo unde eşti

Prim-ministrul în exerciţiu Pavel Filip a făcut bilanțul activității Guvernului, în cadrul unui interviu exclusiv la Primele Ştiri. Premierul a vorbit despre cele mai importante reforme care au fost implementate: mediul de afaceri, reforma sistemului de salarizare, indexarea pensiilor, decizii, realizări, dar şi despre obligaţiunile faţă de cetăţeni.

Mai jos puteţi vedea interviul integral:

- Domnule premier, vă mulțumesc că aţi acceptat invitația de a face, la Primele Ştiri, bilanțul activității Guvernului. Aţi avut un mandat incomplet, de doar trei ani şi nu de patru ani, aşa cum ar fi fost normal, dar a fost unul cu evenimente destul de tumultoase, proteste, provocări de ordin intern, de ordin extern. A afectat oarecum acest termen redus rezultatele sau sunteţi mulţumit de ceea ce aţi realizat în această perioadă?

Pavel Filip, prim-ministru în exerciţiu: Este complicat de răspuns pentru că, cu adevărat, un Guvern are la dispoziție patru ani de zile, dar în același timp, niciodată nu mi-am pus întrebarea câți ani am la depoziție pentru că trebuie să te concentrezi nemijlocit pe activitate. Adevărat aţi menționat că, de la bun început, acest Guvern a pornit-o cu proteste în stradă, proteste masive şi, de fapt, ne confruntam cu mai multe crize. De aceea, am făcut clasic, am pornit de la datele inițiale pe care le avem, ori aşa se rezolvă problemele de fizică dacă vă aduceți aminte, se dă şi ai datele inițiale după care trebuie să rezolvi această problemă. Noi am luat în considerație care era situația în Republica Moldova pe fundalul acestor crize şi, desigur, pot spune acum că, dacă am fi pornit-o poate nu de la minus, cum zic eu, pentru că în 2015 PIB-ul a căzut cu aproape 1 miliard de lei în Republica Moldova, sau dacă am fi avut patru ani la dispoziție, rezultatele erau mai bune. Dar lucrurile trebuie privite relativ. În linii mari, pot să vă spun că obiectivele care ni le-am propus ca echipă guvernamentală în mare măsură au fost atinse. Desigur, întotdeauna este loc pentru mai bine şi, desigur, patru ani este mai bine decât trei ani de zile. Dar cu certitudine pot să vă spun că lăsăm în urmă un fundament deja construit, pe care următoarele guverne trebuie să meargă şi să dezvolte Republica Moldova.

La final de mandat, fie el chiar de trei ani, cu siguranță aveți o listă de lecții învățate. S-a întâmplat vreodată să faceți anumite declarații sau să luați anumite decizii și acum să le regretați, să vă gândiți că trebuia de procedat altfel?

Da! Au mai fost declarații care au fost interpretate, cu părere de rău. Nu le voi repeta acum, dar cred că este important ce se ascunde în urma acestor declarații sau sunt mai importante faptele nemijlocit decât declarațiile. Cu privire la regrete, desigur că au mai fost situații când am întors proiecte de lege înapoi, au fost modificate proiecte de legi, dar nu pot să vă spun că au fost comise greșeli mari în perioada acestui mandat. Un singur lucru care poate fi calificat drept un regret este că a trebuit să pornim mai devreme, chiar din prima zi a mandatului, transformarea în sistemul de educație. Acesta este un domeniu în care nu am reușit. Şi nu vorbesc de o reformă, dar vorbesc de o transformare a acestui domeniu, pentru că aşa este corect să fie. Dar am înaintate foarte mult împreună cu colegii de la Ministerul Educației şi am toată certitudinea că, în curând, vor fi elaborate toate politicile corecte pentru acest domeniu, vom avea o viziune şi vom putea vorbi despre o transformare adevărată a domeniului de educație, care este unul foarte important. Acum, privind în urmă, desigur, mi-aş fi dorit să începem transformarea acestui domeniu chiar din prima zi.

Atunci când aţi acceptat propunerea de a deveni premier şi de a forma o echipă guvernamentală, de a elabora un program de guvernare, în acele condiții dificile, de care aţi pomenit mai devreme, în care se afla Republica Moldova, ce va determinat, ce va motivat să vă asumați această responsabilitate ? Aţi executat o misiune de partid sau întotdeauna aţi visat, v-aţi dorit să deveniţi şef al Executivului? Până la urmă, ambiţiile politice sunt sănătoase.

Cu siguranță, pot să vă spun că nu am visat niciodată să devin prim-ministru, precum nu am visat să fiu ministru. Este foarte important, am să repet acest lucru, să-ţi faci foarte bine treaba acolo unde eşti, pentru că, cu siguranță, atunci când am început să lucrez inginer mecanic la o întreprindere, nu visam să devin directorul acestei întreprinderi. Şi, apropo, pot să vă deschid un secret: niciodată nu trebuie să te concentrezi pe carieră sau pe afaceri, dar trebuie să-ţi faci bine treaba acolo unde eşti. În rest, lucrurile vin de la sine. De aceea, cu certitudine, faptul că am râvnit la această funcție, spuneam că nu am râvnit niciodată nici la alte funcții, dar așa a fost conjunctura de moment atunci, am acceptat această provocare, pentru că am avut în jurul meu o echipă foarte puternică, echipa Partidului Democrat, care mi-a asigurat în timpul mandatului un suport parlamentar puternic. Am avut parte de o majoritate parlamentară, care a sprijinit acest guvern şi atunci concluzia a fost: foarte simplu. Nu m-am temut niciodată de lucru. Este foarte important să ai acest sprijin parlamentar şi, după cum vedeți, am mai reușit să realizăm câte ceva în această perioadă.

Nu v-a fost frică de eşec?

Nu cred că am avut vreodată frică de eșec. Am avut întotdeauna frica să nu reușim să facem mai multe lucruri decât ne permite potențialul. Pentru că echipa care a fost întotdeauna alături de mine a fost o echipă puternică. Şi, apropo, pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor. Cu o asemenea echipă nu poţi suferi eșec.

Vă mai amintiți de prima decizie pe care aţi luat-o în calitate de prim-ministru?

Desigur că da. Prima decizie a fost declararea unui moratoriu pe controale din partea instituțiilor cu funcții de control şi nu în zadar a fost luată această decizie, pentru că noi cunoșteam foarte bine problemele cu care se confruntă mediul de afaceri. Or, pornind de la problemele oamenilor, care sunt elementare - pensii, salarii, grădinițe, şcoli alimentație şi altele – veţi vedea că avem nevoie de bani, avem nevoie de capacitate financiară pentru a rezolva aceste probleme, dar banii în bugetul statului vin prin intermediul impozitelor pe care le plătesc, în primul rând, agenții economici. De aceea, a fost nevoie să facem acest prim pas pentru a da un răgaz agenților economici, să răsufle şi să-şi revină după acele controale insuportabile care erau la momentul acela şi ulterior. Pot să vă spun că acesta a fost primul pas în marile reforme pentru mediul de afaceri.

Apropo de mediul de afaceri, dumneavoastră v-aţi propus să scoateți presiunea de pe mediul de afaceri. Ce vă face să credeți că aţi reușit?

Elementar, colegii mei spun că cifrele nu mint. Cifrele mă fac să cred că am reușit, pentru că în trei ani de zile am adus la bugetul statului cu peste 15 miliarde de lei mai mult comparativ cu perioada precedentă. De asemenea, acumulăm mai mulți bani în bugetul fondurilor sociale şi, apropo, un lucru foarte important de care sunt mândru, în acest an, în ianuarie, veniturile la bugetul de stat din partea FISC-ului au depășit, pentru prima dată în Republica Moldova, veniturile de la Vamă. Asta înseamnă că motoarele economice în Republica Moldova s-au pornit. Şi iată aceste lucruri mă fac să cred şi sunt convins că toate aceste reforme au început să dea roade, dar acesta este doar un început.

Spuneați despre ceea ce vă face să fiţi mândru. Eu chiar voiam să vă întreb care sunt cele trei decizii sau realizări care vă fac să fiți mândru de mandatul de premier, dar şi care sunt cele trei nereușite ale premierului Filip?

Cred că sunt mai mult decât trei reușite de care sunt mândru, dar în primul rând aș scoate în evidență faptul că, pentru prima dată după independență, Republica Moldova îşi poate controla integral frontiera de stat. Vorbesc de segmentul central, acolo unde este zona transnistreană şi acest lucru se datorează capacităților colegilor de negocierie. În primul rând, cu Ucraina, dar nu numai. Eu cred că noi am reușit să relansăm discuții productive cu aşa-numitele autorități de la Tiraspol. O altă reușită de care sunt mândru este că nu doar am cerut de la tribuna ONU retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, dar am readus acest subiect pentru discuții pe dimensiune internațională şi anul acesta, la ONU. Acest subiect se va discuta destul de intens şi sunt foarte multe evenimente. Dacă ar fi să alegem un al treilea subiect, cred că este faptul că am reușit să pornim construcția gazoductului Iași - Chișinău, ceea ce va asigura Republicii Moldova, poate nu independența energetică, dar securitatea energetică cu siguranță. Şi lucrurile au fost pornite, urmează să fie finalizat acest gazoduct într-un an de zile. La capitolul nereușite, cum să vă spun, un prim-ministru, întotdeauna, cu părere de rău, trebuie să aleagă nu între ceva bun şi ceva rău, atunci când ia o decizie sau alta, dar trebuie să aleagă între ceva rău şi ceva foarte rău. Eu vreau să cred că nu am ales niciodată decizii mai rele, dar le-am ales pe cele mai puţin rele sau cele care au afectat mai puțin activitatea Guvernului sau nemijlocit impactul asupra cetățenilor nu a fost resimțit drept unul negativ.

Despre cetățeni. Reforma de pensii şi reforma sistemului de salarizare în domeniul public sunt două subiecte care au provocat discuții controversate. Deopotrivă, aceste două reforme au fost lăudate şi criticate. Chiar dacă dumneavoastră aţi anunțat, şi cred că asta v-aţi dorit să asigurați: echitate şi creșterea veniturilor populației, totuși mai există salarii şi pensii mici. De ce avem nevoie pentru a remedia această problemă? De timp, de noi instrumente financiare, economice sau de alte reforme de sistem?

Eu cred că noi avem nevoie de toate trei şi poate de mai mult decât cele trei pe care le-aţi menționat dumneavoastră. Aţi scos în evidență două reforme importante, reforma sistemului de pensii şi reforma sistemului de salarizare. S-a discutat foarte mult, este adevărat, despre aceste reforme. Din punctul meu de vedere, mulți tratează superficial aceste reforme, dar au fost niște schimbări profunde asupra cărora s-a muncit foarte mult împreună cu echipa guvernamentală. Pentru că atunci când vorbim de sistemul de pensii nu trebuie de privit banal. Am făcut o valorizare a pensiilor sau am schimbat formula de pensie. De fapt, este o schimbare radicală a sistemului de pensii şi nu trebuie privită, aşa cum se confundă uneori, că am avut intenția să majorăm pensiile. În primul rând, aceasta a fost aducerea unei echități şi a unei corectitudini în sistemul de pensii, pentru că mulți au fost pedepsiți din cauza unui sistem imperfect, să spunem aşa. De aceea, tot ce am făcut acum este construirea unui fundament pentru sistemul de pensii şi desigur că reformele sau rezultatele reformelor, sau impactul reformelor se vor vedea în timp. La un an de zile sau după doi ani de zile după implementarea acestei reforme, încă nu putem vedea rezultate. Dar vreau să vă asigur că veţi întreba oricare om care a intrat în sistemul de pensii după aprobarea sau după implementarea acestei reforme şi veţi vedea că este mult mai satisfăcut decât cei care au intrat în sistemul de pensii până la aplicarea acestei reforme. Dar este un subiect foarte complex despre care putem vorbi foarte şi foarte multe. În linii mari, noi am colectat o inechitate, care a fost comisă în acest sistem, am eliminat o nedreptate de care au avut de suferit o categorie de oameni care a intrat în sistemul de pensii după anul 1999 şi am asigurat un sistem corect de pensii pentru cei care au intrat în sistemul de pensii din aprilie 2017. Cât privește legea cu privire la salarizare, iarăși un subiect destul de important asupra căruia s-a muncit foarte mult. Colegii au lucrat la elaborarea acestei legi peste un an şi jumătate şi, dincolo de toate criticile care sunt, avem dublări şi chiar triplări de salarii. De aceea, este ușor să vorbești, este mai complicat să faci lucrurile şi eu zic şi mulți dintre cei care au criticat aceste reforme, dacă ar fi făcut poate jumătate dintre ele, astăzi mai puțin vorbeam de pensii mici sau de salarii mici, dar vreau să fac încă o paranteză aici. Iarăși, există o confuzie aici. Eu niciodată nu am spus că noi am adus raiul în Republica Moldova, este evident că pensiile sunt mici, salariile încă sunt mici. Ceea ce am făcut noi, prin aceste reforme, este că am construit un sistem, am construit un sistem sănătos, care ulterior, în timp, va duce la eliminarea problemelor ce ţin de pensii sau salarii. Dar, în linii mari, nemijlocit nu rezolvă problema pensiilor şi salariilor, pentru că asta ţine de partea financiară a statului. Doar dezvoltarea economică în continuare a Republicii Moldova va putea duce la majorări de salarii şi de pensii.

În acest an, urmau să fie indexate pensiile cu 3%, dar Guvernul pe care îl conduceți a schimbat formula de calcul şi a decis indexarea cu 5,3% a pensiilor. Această modificare, schimbare de formulă este potrivită doar pentru 2019 sau pe termen lung va aduce beneficii pensionarilor?

Pentru 2019 este potrivită pentru că această indexare reprezintă de două ori mai mult decât ar fi fost în formula veche de calcul. Cât priveşte termenul lung, încă o dată vin să spun că indexarea pensiilor nu reprezintă în linii mari o majorare a pensiilor. Este un exercițiu tehnic, care ține de inflație şi este normal ca pensiile şi veniturile în fiecare an să fie indexate la indicele prețului de consum. Anul precedent am avut o inflație care nu a depășit 3%, ceea ce înseamnă că economia merge bine în Republica Moldova. De aceea, colegii au venit cu această inițiativă şi noi practic am dublat această indexare. Dar, încă o dată vă spun, indexarea este un exercițiu absolut ethnic. Noi în continuare trebuie să ne gândim cum să acumulăm mai mulți bani în bugetul statului, dacă vorbim de pensii, în bugetul fondului social, astfel încât să putem veni cu majorări de pensii, nu doar cu o indexare care are loc o dată în an.

Opoziția a reclamat anterior că statul nu ar avea suficienți bani pentru a acoperi aceste ajustări, majorări de salarii, pensii, respectiv, iar după alegerile parlamentare ar urma să apară primele semne ale crizei bugetare. Cum tratați aceste acuzații lansate de către adversarii politici ai dumneavoastră?

La fel cum le-am tratat şi până acum, absolut rece, pentru că este o situație atunci când te afli în opoziție şi este altă situație atunci când te afli la guvernare. De aceea, noi am demonstrat în timp că, iată, pornind de la minus, cum vă spuneam la începutul anului 2016, am reușit să repornim motoarele economice ale Republicii Moldova şi am venit chiar cu majorări de pensii şi salarii, până la urmă. Asta este rolul opoziției, dar cu părere de rău, mi-aşi fi dorit să avem şi propuneri constructive şi, în general, vreau să vă spun, în ceea ce priveşte economia, problemele sociale, nu este punctul forte al opoziției. De aceea, mai bine să nu se bage aici. Au demonstrat şi prin alte declarații că au dat greş.

Adică oferiți un mesaj liniștitor pentru populație, sunt suficienți bani?

Absolut, cu toată încrederea vă spun că acești bani sunt bugetați în bugetul republicii, în bugetul ţării, de aceea, vă asigur că nu vom avea probleme cu plata pensiilor, cu plata salariilor la nivelul care au fost majorate, pentru că noi am fost şi suntem o echipă responsabilă şi atunci când luăm o decizie, desigur, vrem să ne asigurăm sau este obligatoriu să ne asigurăm că această decizie să fie una sustenabilă.

Ajutorul de 600 de lei, un alt subiect care a provocat discuții în ajun de Crăciun, atunci când Guvernul a oferit acest ajutor pensionarilor cu venituri mici. A fost acuzat Guvernul că oferă cadouri electorale înainte de alegeri. Acum, după scrutinul parlamentar, aţi mai oferit un ajutor similar de Paşti, ceea lasă loc de speculații că PDM se pregătește de alegri anticipate.

În primul rând, Partidul Democrat întotdeauna este pregătit de oricare scenariu şi toată lumea cunoaște, chiar şi cei din opoziție au recunoscut acest lucru, că în ceea ce priveşte strategiile, PDM este o formațiune politică foarte puternică. Dar cât priveşte cadourile electorale, dacă implementarea programului de guvernare poate fi calificată un cadou electoral, atunci eu aş avea întrebări, pentru că vorbeau nu doar de acești 600 de lei, dar în general despre majorarea pensiilor, care a avut loc la începutul acestui an şi despre majorarea alocațiilor sociale, şi despre majorarea salariilor. Or, toate acestea se regăsesc în programul de guvernare. Pentru aceasta a muncit acest Guvern, pentru a oferi cât de cât un venit mai înalt cetățenilor. Şi, apropo, aş face legătură cu întrebarea precedentă. Este adevărat, am venit cu acest ajutor de 600 de lei în perioada sărbătorilor de Crăciun şi acum pentru sărbătorile de Paști. Şi, apropo, am mers pe angajarea răspunderii de către Guvern şi aici erau întrebări în societate. Vreau să vin cu o explicație. Ne-am asumat răspunderea în fața Parlamentului, pentru că nu se reușea altfel. Vedeți că până acum nu avem un Parlament funcțional, iar la 1 aprilie trebuie să facem aceste plăți. Atunci când avem posibilitatea să facem niște plăți unice, aşa cum a fost de Crăciun şi acum de Paște, vom face întotdeauna acest lucru. Atunci când vedem că am atins capacitatea financiară deja nu doar să facem o plată unică, dar să venim cu o majorare de pensie, atunci nemijlocit vom veni cu o majorare de pensii sau majorări de salarii.

Dacă tot vorbeam de critici, speculații, unele forțe politice şi unii experți din societatea civilă au trat cu mare reticență programul Prima Casă, programul guvernamental care nu a speriat cei 1600 de beneficiari ai acestui proiect. Cu ce probleme, cu ce dificultăți v-aţi confruntat la implementarea acestui proiect, care era un proiect nou pentru sistemul nostru de stat?

Pot să vă deschid un secret, pentru că sceptici erau nu doar cei din opoziția parlamentară şi extraparlamentară, dar şi în garnitura guvernamentală aveam sceptici atunci când vorbeam despre implementarea acestui program. Dar am rugat colegii să creadă că este un program bun şi am muncit împreună cu ei, în special cu cei de la Ministerul Finanțelor. Şi am pornit acest program, care s-a dovedit a fi unul foarte şi foarte bun. Atunci când am gândit programul Prima Casă, am pornit de la o analiză. Cu toții știm că ne confruntăm în Republica Moldova cu problema migrației. Vreau să vă spun că primul motiv care îi determină pe tineri să plece peste hotare este lipsa perspectivei de a-şi cumpăra o locuință aici, în Republica Moldova. Or, acest program scoate această constrângere şi, iată, anul trecut, mai mult decât o mie de familii tinere au beneficiat de acest program şi şi-au cumpărat un apartament cu suportul Guvernului. Anul acesta avem garantate de către Guvern trei mii de apartamente, dar ritmul cu care a pornit de la începutul anului acest program pare să depășească aceste 3 mii de apartamente. E mult sau puțin, ne vor judeca alții, dar eu zic că anul trecut cu o mie de familii tinere mai mult au rămas în Republica Moldova şi nu au plecat peste hotare. Anul acesta cu mai mult de trei mii. Aşa, de fapt, încet se rezolvă problemele majore cu care se confruntă țara.

Dar a fost greu să-i convingeți pe cei din sistemul bancar să accepte, să înțeleagă beneficiile acestuia, inclusiv pentru toată lumea, nu doar pentru cetățeni? Cred că şi sistemul bancar a avut cumva, a fost revigorat de către acest program?

Acesta este un program din care toate părțile componente au de câștigat, de fapt. Băncile au de câștigat, pentru că tot mai mulţi şi mai mulţi aplică la programul „Prima Casă”. Constructorii au de câștigat, pentru că locuințele lor se pot vinde deja şi nemijlocit cei tineri pot câștiga prin condiții mult mai bune şi îşi pot procura o locuinţă. De aceea, nu pot zice că a fost prea complicat să convingem pe cei din sistemul bancar. Discuții au existat, discuții au fost foarte multe, dar, până la urmă, dacă un proiect are o bază logică, sigur că el este sortit reuşitei.

Ce model economic ar trebui să fie implementat în Moldova, aşa încât să înregistrăm o creștere economică anuală mai mare de 4%?

Desigur că am şi eu un vis şi dacă va fi să vedeţi declarațiile mele de ani buni în urmă, întotdeauna m-am indignat de modelul economic care este în Republica Moldova - un model economic care a fost concentrat mai mult pe consum. Ceea ce ar însemna că avem import de produse, avem transferuri de peste hotare, pentru că, oarecum, aşa s-a întâmplat că Republica Moldova a ales un simplu model economic. De ce să produci sau să dezvolți propriile industrii, când poți face import de produse prin intermediul transferurilor. Îţi vin bani de peste hotare şi Republica Moldova nu era altceva decât un super-market mare. De aceea, modelul care trebuie să fie implementat, am pornit de fapt implementarea acestui model, este unul bazat pe investiții şi export. Nemijlocit, de la începutul acestui an, veniturile în bugetul statului de la FISC au depășit veniturile de la Vamă, ne vorbește de faptul că suntem pe drumul cel bun.

Mai devreme spuneați despre opoziție şi chiar şi atunci când aţi prezentat raportul pentru trei ani de activitate v-aţi exprimat regretul despre faptul că nu ați avut parte de o altfel de opoziție. Citez: mai dură, mai constructivă, cu care să aveți o dispută legată de idei şi modele. Care a fost relația dumneavoastră cu opoziția şi în ce măsură aţi ascultat şi aţi ținut cont de criticele şi ideile oponenților acesteia?

Întotdeauna am ascultat ce spune opoziția. Cu părere de rău, în trei ani de zile, nu am avut ce prelua din propunerile lor care au existat. De fapt, pentru că tot ce a făcut acest Guvern a fost criticat de opoziție. Vorbeam mai devreme despre sistemul de pensii, vorbeam despre sistemul de salarizare, dar nu numai. Oricare reformă făcută de acest Guvern a fost criticată fără a veni cu propuneri de alternative. Or, eu asta am avut în vedere, când am spus că nu am avut parte de opoziție, pentru că mi-aș fi dorit, atunci când se lansează unele critici, de exemplu, sistemul de pensii, ce a fost rău spuneți-mi şi ce trebuie de făcut mai bine. Eu nu am auzit acest lucru din gura opoziției sau atunci când s-a vorbit despre noua lege cu privire la salarizare despre ce este rău în această lege tot nu am auzit. Asta am avut în vedere. Este simplu să spui doar o frază că acest lucru este rău şi este complicat să vii cu argumente sau cu atât mai mult cu propuneri de îmbunătățire, de alternative. Iată, acest lucru a lipsit cu desăvârșire din partea opoziției.

Nu pot să nu vă întreb referitor la reforma Guvernului privind reducerea numărului de ministere, de la 16 la 9, v-a ajutat în perioada mandatului sau a adus anumite economii la buget pe care le-aţi redirecționat în altă parte?

Vedeți chiar şi din întrebarea dumneavoastră care se referă la reducerea numărului de ministere scoate în evidență o percepție în societate pentru că, de fapt, reducerea numărului de ministere cred că este cea mai minoră schimbare care este parte a reformei Administrației Publice Centrale sau a reformei Guvernului. Cred că mai puțin contează numărul de ministere. Această reformă de care, apropo, sunt mândru şi îmi pare bine că am reușit să o ducem până la capăt, are multe alte lucruri importante, precum este depolitizarea adevărată a Administrației Publice Centrale. Acum avem Institutul Secretarilor de Stat, care sunt funcționari publici şi nu mai vin şi nu mai pleacă odată cu schimbarea Guvernelor. După care lucrurile au fost aranjate de o manieră astfel încât să avem mai multă eficiență în lucrul Guvernului. Vorbim şi despre administrarea asistenței externe şi de multe, multe alte lucruri. Şi, da, pot să vă spun cu certitudine că, iată, acum parcă avem mai puține ministere. În același timp, structura nou creată a Guvernului este una mult mai eficientă decât cea veche. Vă spuneam despre o reformă foarte profundă, care a dus la schimbarea proceselor nemijlocit din Guvern.

Ați sesizat deja rezultate?

Vă spuneam, cifrele nu mint. Vedeți cifrele statistice care ne vorbesc despre venituri mai mari la buget, despre majorări de salarii, despre construcția drumurilor, despre reparația școlilor, despre reparația grădinițelor. Acestea sunt rezultatele, de fapt, a unui efort comun, inclusive această reformă a Guvernului sau a Administrației Publice Centrale, care a dus la eficientizarea muncii în echipă. În ce măsură politica externă, promovată de Guvernul Filip a influențat politicile interne, în ultimii trei ani, şi dacă v-aţi simțit vreodată presat sau obligat de către anumite forțe sau parteneri din exterior să luați anumite decizii care vizează direct cetățenii moldoveni?



Nu pot spune că m-am simțit presat de către cineva din exterior pentru că Republica Moldova este un stat independent şi noi singuri luăm deciziile, decidem încotro ne mișcăm şi ce trebuie să facem, dar în același timp vreau să scot în evidență o problemă care a afectat mulţi ani Republica Moldova. Această scindare geopolitică, care a avut loc în țara noastră şi s-au pomenit oamenii pe diferite părţi ale baricadei. Pe de o parte, cei cu viziuni proeuropene, pe de altă parte - cei cu viziuni proruse. Un lucru care, da fapt, denotă că politicienii nu s-au concentrat niciodată, nemijlocit, pe nevoile oamenilor, pe nevoile cetățenilor. Or, asta este foarte important. Pot să vă spun că la începutul mandatului am făcut mai multe, am făcut mai multe măsurări, am făcut mai multe sondaje, astfel încât chiar dacă cunoșteam, să ne asigurăm încă o dată că știm cu certitudine care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii noștri şi ele, de fapt, sunt lucruri pe care noi le cunoaștem, sunt lucruri simple. Oamenii vor pensii mai mari, pensionarii, cei care au un salariu îşi doresc un salariu decent, oamenii au cerințe firești. Copiii la școală să stea la cald şi să fie bine instruiți. La grădiniță să fie hrăniți la timp. Atunci când mergem la medic - să avem parte de tratament calitativ şi cu respect din partea medicului. Acestea sunt lucrurile elementare. De aceea, mai puțin accent trebuie de pus pe geopolitică. Asta am făcut noi în această perioadă. Noi şi Guvernul Republicii Moldova, cu certitudine, am ales calea europeană. Avem în vizorul nostru dezvoltarea modelului european în Republica Moldova. Ne dorim să devenim membru al familiei europene, dar, în același timp, în capul mesei trebuie să stea cetăţeanul.

Apropo de cetățeni. În ce măsură v-aţi lăsat presat, obligat de cetăţeni, de cetăţenii moldoveni să luaţi anumite decizii?

Guvernul este structura care se află în slujba cetățeanului. De aceea, pot să vă spun cu certitudine că întotdeauna am încercat să înțelegem problemele oamenilor. La multiplele întrevederi şi, practice, în fiecare săptămână, noi aveam aceste ieșiri ale Guvernului şi discutam cu oamenii. Şi, desigur, vă pot spune cu toată responsabilitatea că noi am fost în slujba cetățeanului. Trebuie să vă spun că poate chiar sub presiunea cetățenilor să lucrăm în folosul lor.

Care este termenul rezonabil pentru formarea unui nou Guvern, acum, după alegerile parlamentare, aşa încât să nu fie afectată buna administrare a țării?

Aceste termene sunt descrise în Constituția Republicii Moldova, dar aici vreau să revin la reforma Guvernului. Vreau să revin la reforma Guvernului şi să vă asigur că nu va avea de suferit calitatea administrării trebuirilor în Republica Moldova, deoarece oricât ar dura negocierile pentru formarea majorității parlamentare şi a unui nou Guvern, structurile actuale îşi vor face treaba foarte bine. Pentru că, după cum vorbeam despre un lucru important din reforma Guvernului, Institutul Secretarilor de Stat, specialiştii nu vin şi nu pleacă odată cu schimbarea Guvenrului. De aceea, acum lucrează ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic în Republica Moldova şi pentru ei mai puțin contează noii miniștri, pentru că îşi au programul de activitate şi, desigur, ulterior, se vor încadra doar pentru implementarea noului program de guvernare.

În cadrul unui interviu aţi povestit că intenționați să lăsați viitorului premier o reproducere a tabloului Căderea lui Icar. Ce mesaj vreți să transmiteți astfel viitorului premier şi ce aţi vrea să înțeleagă dânsul sau dânsa atunci când va privi acel tablou?

Da, este adevărat. Veţi vedea această pictură, desigur o replică în biroul meu pe care am văzut-o chiar când am avut prima deplasare la Bruxelles, încă în 2016. Şi am avut posibilitatea să vizitez Muzeul Regal de Arte. Acolo se află această pictură a unui pictor olandez, Breghel - „Căderea lui Icar”. Cunoașteţi cu toţii această legendă, dar această pictură are un subtext foarte filozofic, pentru că veţi vedea, la prima vedere, nu înțelegi unde este Icar pe această picture, pentru că este deja căzut în apă. Se vede doar un picior şi mesajul filozofic este, de fapt, lucrurile continuă şi fără Icar. După ce a căzut, fiecare îşi caută de treaba lui. M-a impresionat această pictură, am comandat o replică atunci pe care am pus-o în birou şi eu cred că ar trebui să o păstreze toţi prim-miniștrii.

Vorbim acum de viitorul premier. Chiar nu vă gândiți la un nou mandat?