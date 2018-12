Interviu exclusiv pentru PRIME. Chiril Gaburici, despre investiţiile în IT, programul Drumuri Bune şi mediul de afaceri din Moldova

Agenţii economici din Moldova au suficientă experienţă şi sunt pregătiţi să implementeze programul Drumuri Bune 2, care prevede reparaţia şi construcţia a 2.600 de kilometri de drum, anul viitor. Declaraţia a fost făcută de ministrului Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Prime TV.

Alexei Lungu, jurnalist Prime TV: Domnule ministru vă mulţumesc că aţi găsit timp să discutaţi cu noi. Ştiu că aveţi o agendă care parctic vă ocupă toată viaţa. Dar totuşi, cum arată o zi din viaţa ministrului Gaburici?

Alexei Lungu: Zic să mergem. Mergem la Teckwill, fiindcă vreau să vorbim despre investiţii în IT şi facem o retrospectivă la tot ce s-a întâmplat în ultimul an. Toată lumea se întreabă, fiind nemulțumită de drumurile din Chișinău, de ce nu vă implicați și aici, în Capitală.

Alexei Lungu: Să facem o retrospectivă cu programul campaniei Drumuri Bune. Dacă ați face o retrospectivă de la început și pînă la sfîrșitul programului, ce v-a plăcut și ce ați schimba pentru implementarea părții a doua a programului?

Noi deja am început discuțiile și lucrul cu autoritățile locale și le-am rugat să discute cu locuitorii satului și să decidă care porțiune de drum ei vor s-o vadă reparată sau construită în 2019. Altă lecție învățată este că avem nevoie în unele localități să facem mai mult decât drumuri, ci și treceri de pietoni, iluminat stradal, scurgeri pentru apă. Pentru lucrări adiționale, avem nevoie de timp, planificare și proiect. De asta ne-am organizat astfel ca să reușim să facem mai bine.

Alexei Lungu: Președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat pentru 2019 planul Drumuri Bune - 2, care prevede reabilitarea, construcția a 2.600 de kilometri de drum. Au capacitatea agenții economic din Republica Moldova să facă aceste lucrări?

Alexei Lungu: Investiții multe în domeniul IT în Republica Moldova în ultima vreme. Premierul spunea că este un proiect de suflet pentru el, dumneavoastră veniți tot din comunicații și atunci întrebarea mea este dacă ajungem cândva să devenim un Sillicon Valley în Republica Moldova?

Chiril Gaburici: Am spus-o de mai multe ori că îmi doresc să aduc jucători importanți din domeniul IT. Astăzi, noi suntem foarte competitivi pentru regiune, am fost câteva săptămâni în urmă în vizită la Minsk. Am avut acolo discuții cu reprezentanții parcurilor IT. La ei este un parc fizic, la noi unul virtual. Diferența este libertatea, mobilitatea și flexibilitatea pe care noi o dăm celor din acest parc virtual. Ei nu sunt legați de un singur loc. Ei sunt oriunde vor ei în Republica Moldova.

În același timp, beneficiază de legea parcului IT, care acoperă tot teritoriul Republicii Moldova. Doar trebuie să fie înregistrați în acest parc virtual IT. Am zis că suntem competitivi și asta ne permite să atragem pe cei din domeniu.

Vreau să menționez un lucru foarte important, avem deja 11 luni de cînd funcționează legea parcului IT și avem peste 300 de rezidenți deja înregistrați. Este o cifră foarte bună și vedem cu numărul lor crește și crește. Nu sunt doar cei care activau pînă acum și asta vorbește despre faptul că suntem foarte atractivi. Sunt care vin pentru careva proiecte și se înregistrează în parcul IT.