INTERVIU EXCLUSIV. Mihai Chirica: Vizita mea este motivată de o cooperare pentru anul 2018 (VIDEO)

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, aflat într-o vizită de lucru în Capitală, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Publika TV.

Nicoleta Apostol: "Bună ziua, domnule Chirica. Vreau să vă spun bine ați venit la Chișinău și să vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat acest interviu, în care vom vorbi despre relația Chișinău-Iași, două municipii care s-au înfrățit acum zece ani, și ce ar putea să învețe Capitala Republicii Moldova din experiența Iașiului. În primul rând, vreau să vă întreb cu ce scop ați venit astăzi la Chișinău? Din câte cunoaștem ați avut o întrevedere cu primarul Capitalei, Silvia Radu. Despre ce ați discutat și la ce surprize ar trebui să se aștepte locuitorii Capitalei?"



Mihai Chirica: "Da, sigur, zece ani de zile de când suntem înfrățiți, mai mult o formalitate. Frați suntem de când suntem noi. Sigur, vizita este motivată de faptul că Iașiul a participat la un concurs internațional în domeniul IT, unde a și câștigat acest concurs și am vrea din experiența noastră să împărtășim și Chișinăului. Nu cred că putem discuta despre faptul ca să învățăm pe nimeni, trebuie să învățăm unii de la alții, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat reciproc și chiar de la Chișinău. Prin urmare, vizita de astăzi este motivată de o cooperare pentru anul 2018, în anul Centenar, atât pe proiecte culturale și vrem să ne implicăm în reabilitarea Academiei de Arte din Chișinău, dar și în domeniul economic. Știți foarte bine că este nevoie de oameni bine plătiți ca să fie o economie stabilă. Și vrem să facem acest lucru împreună cu Chișinăul."



Nicoleta Apostol: "În ce domenii trebuie să ne așteptăm la următoarele proiecte?"



Mihai Chirica: "Cred că în dezvoltarea mediului de afaceri și în urbanism. Am spus că este nevoie să sprijinim mai bine Primăria din Chișinău. Eliberarea mai facilă a autorizațiilor de construire, lucrul acesta va conta foarte-foarte mult dezvoltarea orașului. A fost o discuție și cu doamna ministru Babuc, doamna ministru al Educației, acum legat de posibilitatea de a transfera elevi dintr-o țară în alta, astfel încât să învățăm din experiența comună, ce poate fi făcut și aici, dar și în România, desigur."



Nicoleta Apostol: "La ce ar trebui să ne așteptăm atunci când spuneți despre modernizarea Academiei de Arte? Un sprijin financiar sau de altă natură?"



Mihai Chirica: "Da, și sprijin financiar. Știți foarte bine că putem să facem proiecte transfrontaliere și noi vrem să facem cu Primăria din Chișinău acest lucru și în domeniul cultural, cum spuneam și al salvării patrimoniului, în special, dar și în domeniul sănătății și al educației. Și, desigur, alte proiecte care pot veni prin cooperare comună cu firmele care pot investi și în Iași, dar pot investi și în Chișinău în aceeași măsură. Și încercăm să îi aducem și aici pentru că au ce vedea în RM, și în special în Chișinău."



Nicoleta Apostol: "Municipiul Iași este în plin proces de modernizare. Se fac investiții de milioane de euro. De exemplu, anul trecut, au fost procurate 88 de autobuze noi din câte am înțeles, 11 tramvaie. În același timp, sunt în reparație 20 de străzi. Chișinăul are rezultate mai modeste la acest capitol. Vrem să vă întrebăm cum ați reușit și cu ce sfaturi ați veni pentru autoritățile de la Chișinău?"



Mihai Chirica: "Rețeta este foarte simplă. Este nevoie de bani și banii lipsesc peste tot, și în Chișinău și în Iași, probabil și în alte orașe. Am făcut și credite cu care am cumpărat autobuzele, dar ne-am implicat și pe fonduri europene. În momentul de față, Chișinăul suferă, și Moldova, pentru că nu este stat membru al UE, dar sperăm că în curând să devină și cu ocazia asta o să vină și mai mulți bani către voi. Mult mai mulți decât credeți în momentul de față. Deci, rețeta este simplă. Este nevoie de bani. Sunt convins că se pot actualiza și alte proiecte care au început mai demult, dar e nevoie de foarte mari sume de bani."



Nicoleta Apostol: "Ce sfaturi aveți pentru autoritățile de la Chișinău ca să accelereze acest proces?"

Mihai Chirica: "Trebuie să-și păstreze conduita, care a avut-o până în prezent. Mie mi se pare foarte pozitivă. Bineînțeles că este nevoie și de sprijinul autorităților locale, și în special al primăriilor. Și, desigur, traseul european trebuie să fie unul foarte consecvent. Este nevoie de acest lucru și clasa politică trebuie să înțeleagă, toată clasa politică, pentru că traseul european este mult mai favorabil pentru Moldova decât, eu știu, un abandon între două continente, așa cum s-ar putea lăsa de înțeles acum. Este nevoie de consecvență politică, de viziune chiar, de a atrage toate autoritățile locale și de mers pe acest drum până la capăt."



Nicoleta Apostol: "Multe dintre aceste investiții, la care am făcut referire mai sus, sunt externe. Cum ați făcut să atrageți mai mulți investitori străini în Iași? Dacă ați putea să ne spuneți care este cifra investițiilor? Și considerați cumva că Chișinăul este sau poate să fie atractiv pentru investitorii străini?"



Mihai Chirica: "Este foarte atractiv. Trebuie să rămână ușa deschisă. În primul rând, trebuie de luptat împotriva corupției în continuare. Este o meteahnă estică, să-i spun așa. Cu toate că, corupția există și la Vest, dar nu atât de profund ca în această zonă a Europei. Trebuie de luptat foarte mult împotriva corupției. Trebuie lăsată ușa deschisă de către toate autoritățile, și locale și centrale, și investitorii vor veni de la sine. Ușă deschisă, o cale de comunicare permanentă cu ei, lipsă de corupție și, desigur, și o legislație care să-i favorizeze pentru a veni să investească cât mai mult în România și, desigur, și în Iași. În Iași se investește foarte mult și din interiorul țării și din afara țării. Și lucrul acesta se vede în salarii, în mediul de viață. Știți foarte bine că foarte multă lume circulă dinspre Chișinău spre Iași, mai ales în weekend. Tocmai pentru că este mediu foarte favorabil pentru acest lucru."



Nicoleta Apostol: "Ați putea să ne spuneți, de exemplu, care este cifra de investiții acum în municipiul Iași, ca să putem să ne dăm seama despre ce vorbim?"



Mihai Chirica: "Este greu de spus. Noi, ca autorități locale, investim aproape 50 de mln de euro pe an. Restul vine din mediul privat de ordinul sutelor de milioane de euro în momentul de față, adunat de la toți, ceea ce este foarte bine. Înseamnă salarii mai mari, locuri de muncă ocupate și poate și o migrație a populației mai scăzută decât se simte acum în Moldova, ceea ce este foarte bine."



Nicoleta Apostol: "Din câte cunoaștem mai multe companii din RM au trecut Prutul și au deschis filiale în Iași. Dacă știți acum care este numărul acestora, în ce domenii activează și când s-a observat o accelerare a acestui proces?"

Mihai Chirica: "Mai ales în ultimii trei ani. Știți foarte bine, și în servicii sunt foarte multe restaurante care s-au deschis acolo și care sunt proprietatea unor investitori din Moldova. Investesc și în imobiliare, destul de mult. Investesc și în producție, producție de textile în special avem din RM, dar cred că vor veni și alții, în special în domeniul IT așteptăm să vină să investească alături de noi și alături de companiile multinaționale, pentru că încă mai este loc."

Nicoleta Apostol: "Și din câte înțeleg RM are ce oferi în domeniul IT-ului."



Mihai Chirica: "Are, pentru că oamenii sunt foarte inteligenți aici. În general, noi moldovenii, ne-am poziționat foarte bine din punctul acesta de vedere și poate crea o industrie foarte importantă și pentru RM în domeniul IT."



Nicoleta Apostol: "Și numărul studenților care aleg să-și facă studiile la Iași este în creștere. Există oportunități pentru ei de a-și găsi acolo un loc de muncă și de ce companiile românești ar fi interesate să angajeze tinerii de aici de la noi? Pentru că sunt mai competitivi sau pentru că ar fi de acord să muncească pentru un salariu mai mic?"



Mihai Chirica: "Nu se fac diferențe de salarizare. Toți sunt plătiți la fel în funcție de competențele pe care le au și, desigur, munca pe care o depun. Sunt oportunități foarte multe, dar eu i-am sfătuit pe toți studenții, cu care ne vedem destul de des acolo, să nu plece din România și să nu plece din Moldova. Dacă tot statul român și statul RM depun eforturi ca să-i pregătească, este bine să muncească pentru România și pentru Moldova, adică să nu mai plece în Vest, pe scurt, pentru că se folosesc alții de ei, dar ei sunt bogăția noastră, a românilor de pretutindeni, și trebuie să-i folosim, în sensul bun al cuvântului, pentru noi. Au oportunități acolo, cu siguranță vor veni și oportunități în țară, în RM. Nu cred că există în momentul de față vreo piedică să nu-și găsească loc de muncă acolo. Toți cei care vor să muncească își vor găsi loc de muncă în România, cu siguranță, dar repet, să nu uite și de țara de unde provin, să nu uite de RM, pentru că e nevoie de ei și aici, acasă."



Nicoleta Apostol: "O importantă companie producătoare de antibiotice din România este gata să-și deschidă o filială la Chișinău. Este vorba de Antibiotice Iași. Cunoașteți și alte companii care ar fi dornice să penetreze piața noastră?"



Mihai Chirica: "Da, cunosc companii care vor să vină să deschidă aici afaceri în domeniul IT, motiv pentru care în aprilie vom veni din nou cu ei aici, facem un seminar comun. Asta discutam cu doamna ministru Babuc, între ministerul Educației și Primăria din Iași și o să venim chiar aici să vadă oportunitățile de a investi direct în Moldova. Una dintre ele, destul de mare se numește Conduent. Este americană, are filială și în Iași și ar dori să vină și în RM. "

Nicoleta Apostol: "A studiat deja piața? Știe care sunt oportunitățile?"



Mihai Chirica: "Se pare că sunt mai informați decât credem noi și, cu siguranță, știu ce vor să facă. Noi îi vom sprijini. Am spus că eu voi fi cel care îi voi transporta în Moldova asigurându-le tot ce este necesar ca să poată privi cu seriozitate un proiect și în RM, în special în Chișinău."



Nicoleta Apostol: "În Iași de cât timp este această companie?"



Mihai Chirica: "De peste zece ani și este unul dintre cei mai mari angajatori din Iași în momentul de față, aproape 1500 de angajați într-o companie de IT care înseamnă foarte-foarte mult. Și, desigur, stimulăm în continuare să dezvolte peste tot acolo unde se vorbește limba română în special, limba engleză și limba franceză. Ei sunt căutători de asemenea limbi și, desigur, eu am să fiu promotorul lor în RM, pentru că ne-am înfrățit cu Chișinăul și trebuie să profităm reciproc de acest lucru."



Nicoleta Apostol: "Noi vă mulțumim foarte mult pentru acest scurt interviu și vă mai așteptăm la Chișinău."



Mihai Chirica: "Totdeauna cu drag. Mulțumim tare mult."