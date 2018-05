Interviu EXCLUSIV la Primele Ştiri cu Pavel Filip: Vrem ca în Moldova calitatea vieții oamenilor să corespundă cu cea pe care o au cei din UE

Premierul Pavel Filip a declarat într-un interviu acordat pentru PRIME că pentru Republica Moldova, opțiunea europeană nu este o variantă A sau B, și nu se face acest lucru pentru UE, ci pentru cetăţenii ţării. "Noi ne dorim ca în Republica Moldova calitatea vieții oamenilor noștri să corespundă cu cea pe care o au oamenii din țările membre ale UE", a menţionat premierul Filip.

Jurnalistul Alexei Lungu: Care sunt concluziile pe care le-ați făcut după Consiliul de Asociere, dar și după mesajele pe care le-a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini, cât și Comisarul european pentru Extindere, Johannes Hahn. Pe alocuri mesajele au părut să fie parcă de avertisment, parcă de atenționare.

Pavel Filip: Pentru a caracteriza corect aceste mesaje este bine să cunoaștem care au fost mesajele la bun început a actului de guvernare, vorbim de începutul anului 2016, de aceea totul este în comparație. Senzația mea este că acest Consiliu de Asociere care este deja al IV-lea Consiliu de Asociere din Republica Moldova - Uniunea Europeană.

Eu particip deja la a III-a reuniune și m-am simțit ca la o discuție între prieteni, or prietenii nu vorbesc întotdeauna numai de bine. Au fost remarcate progrele pe care le-a înregistrat Republica Moldova cu referire la Agenda de Reforme, care a fost implementată, cu referire la relațiile noastre cu Fondul Monetar Internațional și implementarea programului pe care-l avem cu acesta. Progresele pe care le-am înregistrat și pe celelalte dimensiuni, care mai sunt încă problematice, vorbim aici despre justiție, frauda bancară, discuțiile în jurul codului electoral.

Mi s-a părut o discuție foarte bună în această reuniune, în acest an, s-au punctat foarte bine și progresele, dar și acolo unde trebuie să mișcăm lucrurile mai repede.

Alexei Lungu: Cum vi s-au părut mesajele celor doi oficiali: critice, neutre sau de încurajare?

Pavel Filip: Noi avem relații pragmatice cu UE și mesajele mi s-au părut corecte. Există, desigur, și partea de încurajare. Eu n-aș spune că există partea de critică, ci vorbim despre dimensiunile unde lucrurile ar trebui să se miște mai repede, despre așteptările care au fost poate prea sus ridicate în privința investigației fraudei bancare, dar și despre modul cum au fost implementate recomandările Comisiei de la Veneția, dacă ar fi să ne întoarcem la modificarea codului electoral.

Și este firesc, deoarece în interiorul țării sunt divergențe, sunt partidele de opoziție care întotdeauna critică, iar aceste mesaje sunt întotdeauna transmise și la Bruxelles. Noi le primim, procedăm așa cum ni se pare că este corect, pentru că este țara noastră și noi cunoaștem foarte bine realitatea din Republica Moldova, dar în discuțiile pe care le-am avut cu oficialii europeni, în această perioadă de guvernare.

Nu am vorbit despre toate rezultatele care au fost înregistrate, ci doar despre două lucruri: că am pornit în 2016 de la o criză bancară și am ajuns la investitori europeni în sistemul bancar, Banca Transilvania și Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare, și despre faptul că am pornit acest act de guvernare de la o încredere foarte joasă a cetățenilor Republicii Moldova în UE, iar acum vorbim despre o încredere fără precedent în UE a oamenilor din Moldova.

Încă un lucru pe care l-am menționat foarte tranșant e că noi nu zicem că nu mai avem încă de muncit, ba dimpotrivă suntem conștienți că mai avem foarte multe de făcut, și în același timp am făcut anumiți pași din punctul nostru de vedere, în direcția corectă, pentru că avem și rezultate.

Mai este mult de muncă, ajutați-ne să mergem cu aceste reforme în continuare, pentru că pentru Republica Moldova, opțiunea europeană nu este o variantă A sau B, și nu facem acest lucru pentru UE.

Noi ne dorim în Republica Moldova calitatea vieții oamenilor noștri să corespundă cu cea pe care o au oamenii din țările membre ale UE. Noi nu facem reformele pentru UE. Din toate cele realizate, sunt o parte din reforme care nu ne-au fost cerute de partenerii noștri de dezvoltare, ci a fost inițiativa noastră și o parte încă urmează să fie efectuate.

