Interviu EXCLUSIV la Primele Știri cu candidatul pentru funcţia de ambasador al ţării noastre în Statele Unite, Cristina Balan (VIDEO)

Candidatul pentru funcţia de ambasador al ţării noastre în Statele Unite, vicepreşedintele PDM Cristina Balan, îşi propune să consolideze relaţiile bilaterale dintre Chişinău şi Washington pe toate dimensiunile.

Alexei Lungu: Cât de dificil v-a fost dvs. să acceptați acest post, mai ales că veniți din alt domeniu?

Cristina Balan: Pentru mine este o onoare să reprezint Republica Moldova în SUA, genul de activitate nu este tocmai diferit de ceea ce am făcut în ultimii ani. Am deja 13 ani de experiență, de colaborare cu mediul diplomatic acreditat de Republica Moldova, dar și cu diverși oficiali străini, care vin în Republica Moldova.

Începând cu un program USAID, la care am activat în calitate de manager de țară, până în ultima mea poziție în calitate de vicepreşedinte a PDM pe relații externe. Asta și am făcut ultimii ani, am interacționat cu diverși oficiali atât din UE, cât și din SUA, am stabilit parteneriate cu diverse organizații-cheie pentru PDM, am lucrat și cu diverse fundații europene, am interacționat și cu media străină.

PDM a fost destul de activ pe plan internațional în ultimul an și acesta este un rezultat al muncii mele și al echipei pe care o conduc.

În afară de aceasta, sunt președintele Fundației pentru Democrația Modernă, care este o platformă de comunicare între mediul politic, societatea civilă și experți în diferite domenii. În acest an, mai ales, ne-am propus stabilire de parteneriate pentru a asigura un transfer de experiență de la fundațiile străine progresiste europene, dar și partenerii din SUA.

Alexei Lungu: Ce credeți că lipsește în relațiile bilaterale dintre Washington și Chișinău?

Cristina Balan: Deja am făcut foarte multe în avansarea dialogului strategic între SUA și Republica Moldova. Guvernele noastre au convenit asupra conlucrării pe câteva segmente importante: unul este securitatea și securitatea energetică, doi, buna guvernare și consolidarea unui stat de drept, și, al treilea, este consolidarea relațiilor economice între statele noastre.