INTERVIU EXCLUSIV la Prima Oră cu Tudor Gheorghe, rapsodul muzicii populare din România

Tudor Gheorghe, rapsodul muzicii populare din România, a oferit un interviu emoţionant, în exclusivitate, pentru Prima Oră. Îndrăgitul artist de peste Prut a povestit despre dragostea pentru muzică, satisfacţia pe care i-o oferă publicul nostru şi despre importanţa valorilor româneşti.

Faimosul interpret a povestit despre începuturile carierei, despre harul de a cânta poezia, dar şi despre rolul creaţiei lui Grigore Vieru în muzica lui şi despre prietenia cu regretatul poet.



"Eu am făcut o reală pasiune faţă de poezia lui Grigore Vieru, iar ceea ce am ascultat noi este un poem de-al lui Grigore Vieru. De asta eu am făcut un spectacol întreg numai cu poezia lui Grigore", a menţionat interpretul.



Interviul integral cu maestrul Tudor Gheorghe îl puteţi urmări luni, 20 septembrie, la emisiunea Prima Oră pe Prime. Admiratorii artistului sunt aşteptaţi deseară la un concert extraordinar la Palatul Republicii la ora 19:00.