INTERVIU EXCLUSIV cu Pavel Filip la Bucureşti: Nu vom fi dependenți doar de gazele rusești (VIDEO)

La Palatul Victoria din Bucureşti s-a desfăşurat astăzi ședinţa comună a Guvernului Republicii Moldova şi cel al României

În cadrul evenimentului Pavel Filip a vorbit despre infrastructura de transport, despre autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni care va include și podul de la Ungheni, dar și despre interconexiunea pe gaze.

Tot aici, premierul a declarat că această ședință a fost un element foarte important, iar în data de 1 decembrie concetățenii noștri vor avea posibilitatea să vorbească între ei fără tarife de Roaming.

"Un element important a fost această ședință comună a Guvernelor de la Chișinău și de la București.



Am constatat încă odată această relație bună pe care o are Republica Moldova cu România, nu este doar o relație diplomatică bilaterală, este o relație de suflet pentru că suntem parte a acestui spațiu lingvistic cultural.



Am ajuns la concluzia că adevărata apropiere a statelor noastre se poate realiza prin dezvoltarea unei infrastructuri comune. Am mers pe mai multe capitole pornind de la infrastructura comunicații electronice. Am semnat o declarație prin care vom ajunge în final la eliminarea tarifelor de Roaming dintre țările noastre, iar până atunci simbolic în data de 1 decembrie concetățenii noștri vor avea posibilitatea să vorbească între ei fără tarife de Roaming.



Am vorbit și despre infrastructura de transport, despre autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni care va include și podul de la Ungheni, după care am vorbit despre podul de la Leova și Grozești, acestea sunt legăturile adevărate între țările noastre.

La fel, am vorbit despre interconexiunea pe gaze, avem un proiect care este destul de avansat, știți că s-au finalizat toate procedurile și acum Transgazul, care este investitorul în aceatsa rețea de gaze naturale, urmează să pornească deja lucrările pentru extinderea rețelei de la Ungheni până la Chișinău. Acest lucru ne va oferi posibilitatea să alimentăm Republica Moldova integral cu gaze naturale din România și nu vom fi dependenți doar de gazele rusești", a comunicat premierul Pavel Filip.