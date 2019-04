Interviu EXCLUSIV cu Mitropolitul Basarabiei Petru: Cum sărbătorim Paștele... și de ce biserica nu trebuie să se implice în politică (FOTO)

În ajunul Sărbătorilor Pascale, PUBLIKA.MD a realizat un interviu cu Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei.





Cum se pregătește spiritual Înaltpreasfinţitul Părinte Petru de Sfintele Sărbători de Paşte și cum ar trebui să se pregătească și să sărbătorească creștinii de această zi?

Pregătirea de sărbătoarea Învierii Domnului are două aspecte, unul practic-tradițional și altul liturgic. Din punt de vedere liturgic este o săptămână cu multe slujbe speciale, care se săvârșesc seara și dimineața, în fiecare zi. Culminează cu cele două denii deosebite de joi – cu citirea în timpul slujbei a 12 evanghelii care descriu pătimirile Mântuitorului și vineri când se cântă Prohodul punerii în mormânt a Domnului. Din punct de vedere tradițional, cu siguranță vom avea oaspeți, pentru care gătim bucate specifice Sărbătorii și ne pregătim la fel ca toată lumea pentru Înviere.

Din experiență, care este atitudinea oamenilor față de post și Paște în anul 2019? Oamenii mai merg la biserică din credință sau doar din obișnuință?

În acest an, veți merge la Ierusalim după Focul Haric?

Noi nu am mers în nici un an după Focul Haric, din diverse motive. Ne bucurăm însă din tot sufletul și încercăm să trăim sărbătoarea Învierii, ca niște buni creștini. Au fost ani în care nu se aducea Focul Haric dar totuși creștinii se bucurau de sărbătoarea Învierii Domnului. Este o minune care confirmă faptul că deținem credința cea adevărată. Însă ar trebui să știm că în zadar luăm focul Haric dacă avem credința zero și faptele noastre vorbesc despre altceva.