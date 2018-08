Interviu EXCLUSIV cu Alexandru Jizdan: Poliţiştii trebuie să-şi facă meseria cinstit, iar Ministerul de Interne va depune tot efortul pentru a-i motiva

Poliţia Republicii Moldova devine din ce în ce mai performantă. La această concluzie a ajuns ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, care a comparat condiţiile în care şi-a început activitatea în anii 90 şi cele din prezent. Alexandru Jizdan este sigur că poliţiştii pot face faţă provocărilor interne. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu exclusiv pentru Primele Ştiri, realizat de colegul nostru Alexei Lungu.

Alexei Lungu: D-le ministru, vă mulțumesc mult că ași găsit din nou timp și mă bucur din nou că vom discuta. Nu-mi plac interviurile făcute în birou. Prefer să fie o atmosferă mai distinsă. Explicați-mi de ce ați insistat pe această locație, dar nu alta?

Alexandru Jizdan: Probabil, din simplu motiv că voiam și eu să ies din birou. Este o oportunitate și pentru mine în a combina acest interviu, plăcutul cu utilul. De aceea am venit aici la bazinul de la clubul sportiv Dinamo. În cel mai apropiat timp, acest bazin urmează a fi renovat. Toate procedurile au fost trecute, iar aici urmează a fi instalat un bazin, în premieră în Republica Moldova, un bazin din inox, care va avea cea mai performantă sistemă de filtrare, inclusiv vom atrage atenția și acestui bazin, predestinat copiilor, iar acum suntem la sfârșitul verii, iar copiii mai savurează din acest bazin.

În Ministerul de Interne se insistă pe îmbunătățirea vieții calității profesionale și acest bazin face parte componentă din acest sistem. Vedeți și spitalul Ministerului de Interne, suntem în preajma Academiei de Poliție. Practic, toată lumea care se află în preajmă are posibilitatea de a utiliza acest bazin. Spuneam în unele emisiuni, speranța unui polițist este de circa 59 de ani, iar eu aș vrea ca noi să ajungem în timp la altă speranță, să vorbim de polițiști care totuși trăiesc mult mai mult decât trăiesc astăzi. Imaginați-vă că aici va fi până la sfârșitul anului cel mai performant bazin care poate fi în Republica Moldova.

Alexei Lungu: Vă propun să faceți o radiografie a poliției din 27 august 1991, chiar dacă nu erați angajat al Ministerului de Interne, și până în ziua de astăzi. Care este imaginea pe care o vedeți?

Alexandru Jizdan: Eu am venit în poliție în anul 1992 și am prins al doilea an de independență al Republicii Moldova. Țin minte cu lux de amănunte acele timpuri. Atunci când am venit, la modelul practic de a activa, timpurile erau total diferite. Mă bucur de o altă poliție astăzi. Ceea ce văd este net diferit, în primul rând, prin prisma dotării care o avem.

În anii ’90, poliția și cei care au activat, veteranii noștri nu o să-mi dea voie să mint, aveau doar două UAZ-ikuri, nume rusesc, și dacă era o reținere mai departe de 50 de km, mașină de serviciu nu-ți dădea. Deconectări de lumină, salariu îți dădea o dată la patru - cinci luni. Era destul de dificil! Nu existau proiecte, nu exista o lumină în tunel. Eu, venit în poliție, nu vedeam o perspectivă pe atunci de a procura un apartament.

Nu era proiectul Prima Casă 1, proiectul Prima Casă 2, nu se vorbea de apartamente de serviciu, nu se insista în mărirea de salarii. Probabil, că nici statul nu avea așa potențial. Astăzi, noi lucrurile, încetișor, încetișor, le-am schimbat, deoarece am înmânat și primele apartamente de serviciu, Guvernul a adoptat mai multe proiecte legate de Prima Casă 1, Prima Casă 2, Prima Casă 3, iar noi suntem foarte mulți concentrați în a schimba feeling-ul celor care activează. Dacă vreți să vorbim despre imagine, eu cred că imaginea s-a schimbat spre bine. Noi suntem, cred că, ușor peste 50% încredere a populației în poliţie. Lucrurile se schimbă. Cei care sunt veniți în Republica Moldova, am discuții cu oamenii care stau în țara noastră, sunt interesat în a afla ce crede lumea atunci când se plimbă pe străzile Republicii Moldova, pe străzile orașului Chișinău, toată lumea îmi spune că ei se simt în siguranță. Pentru mine este cel mai important, iar atunci când copiii mei merg în stradă, și nu merg cu girofar, nu merg cu bodyguarzi, copiii mei trăiesc în aceleași condiții ca și ceilalți copii, eu nu am emoții că cineva îi va ataca.

Alexei Lungu: O poliție independentă înseamnă un polițist bine asigurat. Vorbim de salarii, de un loc de muncă bine dotat și de săli de sport să fie bine pregătiti, vorbim și de siguranța polițistului. Aveți planuri pentru a consolida independența polițistului?

Alexandru Jizdan: M-am confrunat de mai multe ori cu un fenomen atunci când noi încercăm și venim cu proiecte benefice înspre angajatul nostru și el nu vrea să creadă că noi vrem să-l ajutăm. Anii au arătat că noi am implementat mai multe proiecte care au dus la mărirea salariilor. Avem și institutții care au beneficiat de mărirea salariilor la 100%. Vorbim despre apartamente, spații locative, spații de închiriat.

Ultimul proiect care noi l-am aprobat, prevede un salariu de funcție, acoperirea chiriei prin plata unui salariu de funcție a unui angajat ceea ce constituie practic 1.000 - 1.500 de lei. Cred că cu astfel de bani este posibil ca noi în localitățile rurale, raioane, să-ți închiriezi un spațiu locativ. Această problemă eu consider aproape rezolvată. Ce ține de Chișinău, cu acești bani este practic imposibil să-ți închiriezi un apartament, dar apartamentele de serviciu primele vor veni aici în orașul Chișinău. Pe strada Gheorghe Asachi, primele șapte apartamente au fost înmânate cheile pentru angajații IGSU.

Avem un proiect foarte mare și greoi ca și procedură pe strada Testimițeanu. Acolo negociem acolo cu mai multă lume să vedem care vor fi beneficiile noastre. Ducem tratative cu mai mulți agenți economici. Cred că în cel mai apropiat timp vom avea și acolo câteva sute de apartamente care vor acoperi necesitățile noastre.

Alexei Lungu: Opoziția de stradă pregătește proteste. Deja pe rețele de socializare mulți dau lecții cum să te confrunți cu poliția, cum să te bați cu poliția în timpul protestelor. Care ar fi mesajul dvs. pu cei care vor ieși în stradă? Fie cei care vor să iasă pașnic, fie cei care vor să treacă peste limita de sus a legii.

Alexandru Jizdan: Cei care vor veni să se confrunte, se vor confrunta cu poliția bine pregătită și carabinieri bine pregătiți. Dar atunci când nu știi cum să procedezi, trebuie să procedezi conform legii. Iar astăzi legislația în Republica Moldova prevede ca atunci când noi avem proteste violente, ne permite ca noi pentru a restabili ordinea și securitatea să aplicăm și mijloace speciale și forța fizică. Nu recomand nimănui să vină să protesteze violent și nu cred că cel care își iubește țara va merge la acest lucru, deoarece avem și exemple în Ucraina.

Cei care organizează astfel de proteste, ar trebui să-și asume întreaga răspundere pentru ceea ce a fost. Avem mai multe exemple când apăreau violențe, organizatorii se dau la gard, iertați-mă de expresie, și spuneau că sunt niște provocatori care i-a adus poliția. Noi nu aducem provocatori, noi aducem oameni pregătiți pentru a menține și asigura ordinea publică. În rest sunt niște insinuări sau niște provocări din partea politicului. Nu ne vom da și eu aș ruga ca oamenii care vin la proteste să fie foarte atenți

Alexei Lungu: Care este mesajul dvs. de 27 august atât pentru cetățeanul de rând, cât și pentru polițistul de rând.

Alexandru Jizdan: Le doresc tuturor să privească și să aibă mai multă încredere în ziua de mâine, atât negativism, noi probabil am încetat a crede în viitorul acestei țări și țara noastră se chinuie să meargă înainte. Eu văd perspective frumoase a acestei țări. Am călătorit în străinătate și sunt ferm convins că noi suntem iubiți de țara noastră în egală măsură, cât noi o iubim pe dânsa. Cât dăruim noi, atât ne dăruie și ea nouă. Doresc pace în suflet, doresc să mai depun un pic de efort pentr a-și ajuta țara să meargă înainte.