Interviu cu Radu Gînsari. Ce preferințe are internaționalul moldovean

Raci, pește și muzica lui Carla's Dreams. Acestea sunt preferințele lui Radu Gînsari Internaționalul moldovean Radu Gînsari, atacant al clubului Krîlia Sovetov Samara, a oferit un interviu în care a vorbit și despre viața sa extrasportivă. Internaționalul moldovean a mărturisit că este suporterul formației Carla's Dreams, iar piesa sa preferată este "Ne topim"



"Îmi place piesa "Ne topim" care este semnată de Carla's Dreams. Cânt eram mic am cântat în cor, așa că îmi place să cânt", a spus RADU GÎNSARI, atacant Krîlia Sovetov.



În playlist-ul fotbalistului se mai regăsesc piese semnate de legendara formație Queen, dar și de rapper-ul Jah Khalib din Kazahstan.



Atacantul a reușit să viziteze restaurantele din Samara, însă preferă să gătească acasă.



"Am fiert raci, am făcut ulterior o poză pe care i-am trimis-o prietenului meu. Racii au fost foarte gustoși. Am gătit și un pește. Îmi place să gătesc în general", a spus RADU GÎNSARI, atacant Krîlia Sovetov.



La fel ca și orice om, Radu Gînsari are filmele și cărțile sale preferate.



"Îmi plac filmele istorice, care au sens. "Operațiunea Valchiria", "Changeling" cu Angelina Jolie și îmi plac toate filmele "Harry Potter". Acum citesc cartea Sapiens scrisă de Yuval Noah Harari.Îmi place și Antifragile scrisă de Nicholas Taleb", a spus RADU GÎNSARI, atacant Krîlia Sovetov,



Radu Gînsari a dezvăluit și persoanele cu care comunică cel mai mult.



"Comunic cu părinții, cu cel mai bun prieten care locuiește în Statele Unite ale Americii și prietena mea", a spus RADU GÎNSARI, atacant Krîlia Sovetov.



Radu Gînsari a ajuns în această vară la Krîlia Sovetov.

În tricoul clubului din Samara compatriotul nostru a disputat până acum 6 partide și a înscris un gol.