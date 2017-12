INTERVIU cu ministrul de Interne. Ce spune Alexandru Jizdan despre reforma MAI, crimele de rezonanţă şi obiectivele pentru 2018 (VIDEO)

Reformele în structurile Ministerului de Interne vor continua şi în anul 2018, iar obiectivul principal este o apropiere cât mai mare între poliţie şi cetăţeni. Despre realizări şi planuri aflăm mai multe din interviul oferit pentru Publika TV de către ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.

- Domnule ministru, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea la dialog. Inițial, vreau să discutăm despre imaginea Ministerului Afacerilor Interne în societate. În ultima perioadă, se observă o îmbunătăţire a imaginii poliţiei în societate. Totuşi, mai sunt încă multe probleme, dar şi nemulţumiri exprimate de către cetăţeni în ceea ce priveşte activitatea poliţiei. Cum să facem ca poliţistul să devină persoana în care comunitate are încredere şi pe care se poate bizui?



- Din 2016 până în 2017, am crescut de la 21 de procente până la 46. Saltul este unul impunător, dar sunt țări în care această încredere trece de 60, 70 și poate 80 de procente. Acest lucru arată că este loc pentru o prestație mai bună. În spatele prestației calitative stau instruirile. Este un lucru asupra căruia noi, astăzi, ne concentrăm enorm: instruirea angajaților, poliției și nu doar din cadrul Inspectoratului General al Poliției, din cadrul întregului sistem. Încercăm ca toți angajații pe care-i avem să treacă diferite instruiri în așa fel ca prestația lor către cetățenii Republicii Moldova să fie una calitativă. Doar atunci oamenii noștri vor fi satisfăcuți de Ministerul de Interne, atunci când oamenii noștri se vor ocupa de problemele oamenilor din Republica Moldova. Sunt pe de o parte lucruri foarte simple, pe de altă parte, problemele pe care le mai întâlnim în sistemul nostru sau rigiditatea care mai persită în unele subdiviziuni fac, totuși, unele procese mai lente, dar sondajele arată că mergem pe calea corectă. ”



- Ministerul de Interne este în plin proces de reformare, deja au fost făcuţi mai mulţi paşi în acest sens. Cât de mulţumit sunteţi de schimbările de până acum? Există riscul ca din cauza unor greşeli admise în procesul de implementare să fie, în general, compromis conceptual de reformă a poliţiei?



- Nu poate fi compomisă reforma deoarece de aproape doi ani noi am adus, totuși, mesajul care a fost perceput de fiecare angajat al nostru. Voi repeta de fiecare dată. Nu facem reforma pentru partenerii externi. Noi reformăm Ministerul Afacerilor Interne pentru oamenii din țara noastră, ceea ce ar însemna că îl reformăm pentru părinții noștri, pentru copii noștri, pentru nepoții noștri. Eu îmi doresc, în perioada mandatului meu, temelia pe care noi o punem sau această reformă să fie temelia care va constitui baza întregului proces pentru mulți, mulți ani înainte. Eu sunt mulțumit de reformă, în special sunt mulțumit de oamenii care lucrează asupra acestei reforme. Probabil, în premieră, în ministerul nostru au fost create mai multe echipe dedicate anume acestui proces. Sunt oameni care i-am detașat din diferite diviziuni. Lucrează în cadrul aparatului central al Ministerului de Interne. Acești oameni se ocupă în exclusivitate de procesele de reformă. Această inovație a noastră a dat roade, lucru apreciat și de partenerii noștri de dezvoltare. După ce s-a reformat Guvernul, sigur că și aparatul central al Ministerului de Interne a suferit un pic de schimbări. Tempoul pe care îl avem noi în procesul reformelor va duce inevitabil, în cel mai apropiat timp, la schimbarea percepției oamenilor despre activitatea noastră. ”



- Cu regret, schimbările se văd mai puțin în mediul rural. Unii polițiști de sector lucrează în birouri prost dotate sau trebuie să acopere golurile din sistem şi să-şi extindă activitatea şi în localităţile în care lipsesc poliţiştii. Când schimbările vor fi vizibile şi la sate?



- Avem 203 sectoare de poliție pe care, prin prisma reformei poliției, le vom repara. Asta înseamnă că nu doar sectoarele de poliției din municipiul Chișinău vor fi reparate, dar și cele care sunt situate în zonele rurale, așa cum spuneți dumneavoastră. Apropo, este una dintre întrebările care mi se adresează cel mai des la întrevederile cu administrația publică locală. Aici mă refer la primarii din localități. Este adevărat că, în unele sate, locul de muncă a unui inspector de sector nu suportă nicio critică. Noi nu avem încăperile noastre, care să aparțină Ministerului Afacerilor Interne. Sunt unele încăperi pe care le închiriem, iar legea nu permite reparația acestor săli atunci când sediul nu îți aparține. Dacă voi avea posibilitatea vă voi spune și câteva cifre. Despre uniformă, de exemplu. Dacă în 2014, bugetul pentru uniformă a fost 3 milioane 500 mii, în 2015, aceste buget s-a repetat, 3 milioane 500 mii, atunci în 2016 bugetul pentru uniforme a fost de 14 milioane lei, iar în 2017 - 14 milioane 500 mii lei. Practic, cheltuim de patru ori mai mulți bani pentru a echipa angajații noștri cu uniforme. Sunt cifre, nu sunt declarații. În 2014, au fost procurate 194 de automobile, în 2015 - doar 43, în 2016, într-o perioadă destul de complicată, din cauza îngheţării relațiilor cu partenerii noștri de dezvoltare - 45 de automobile. Anul acesta, am procurat deja 277 de automobile, mai mult decât în 2014. Probabil, noi vom depăşi numărul de 300 de automobile procurate anul acesta. Sunt niște cifre relevante care vorbesc despre faptul că atenția este una net superioară din partea Guvernului. Aceste dotări vor merge și în mediul rural. În prezent, sunt făcute reparaţii. Am o propunere din partea colegilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției, despre procurarea unor vagoane. Materialele din care sunt construite vor permite să fie ridicate foarte rapid. Acolo unde nu avem încăperi pentru angajaţi vom construi sau vom veni cu un astfel de sector de poliție tipizat așa cum l-au propus ei, ca să nu mai avem abordări de genul acesta. Fiindcă, trebuie să vă dau dreptate, locul de muncă uneori înjosește nu doar demnitatea omului care intră în această încăpere, înjosește zi de zi demnitatea angajatului nostru. Vara, oamenii trebuie să stea în condiții cu aer condiționat, iarna trebuie să fie în încăperi bine încălzite, iar uniforma să fie pe potrivă.



- Că tot discutăm despre reforme, de mult timp se vorbeşte despre restructurarea trupelor de carabinieri după modelul jandarmeriei din ţările europene. La ce etapă suntem cu această reformă şi când trupele de carabinieri se vor transforma într-un serviciu profesionist, pe bază de contract şi nu cu înrolare obligatorie a tinerilor de 18 ani?



- Obiectivul care trebuie atins în raport cu carabinierii este legat de anul 2020, atunci când nu trebuie să mai avem oameni angajați sau ostași în termen așa cum îi avem astăzi. În 2020, noi trebuie să avem acest departament suplimentat cu oameni doar în bază de contract. Ei vor prelua activitățile ce țin de asigurarea şi restabilirea ordinii publice. Este un sistem dual pe care îl mai au multe state europene. Apropo, nicio secundă nu am regretat când, în 2016, am refuzat ideea de a lichida această structură. Sunt oameni, militari care au în conștiința lor și în felul de a fi multă disciplină militară, lucru care astăzi ne ajută să ne îndeplinim multe atribuții de serviciu destul de dificile pentru alte instituții ale Ministerului de Interne. Această subdiviziune nu a fost lichidată, iar oamenii care activează acolo au primit un mesaj care i-a încurajat, probabil. Deja această instituție are o altă prestație. Știți, probabil, de asigurarea protecției la misiunile diplomatice. Acești oameni au început să patruleze. Avem niște proiecte-pilot în orașul Chișinău, de exemplu, în sectorul Botanica, unde carabinierii patrulează în sectoarele periculoase. Aceste proiecte demonstrează că prezența carabinierilor diminuează criminalitatea. Acest lucru ne-a făcut mai încrezători în decizia noastră de a-i păstra. Până la urmă, m-ați întrebat despre reforme. În ce priveşte carabinierii, această reformă este susținută de Uniunea Europeană. Până în 2020, trebuie să primim din suportul bugetar opt milioane euro prin care vom dota, vom echipa această instituție. În așa fel ca prestația lor să trezească atât satisfacția, cât și mândria cetățenilor noștri.



- În acest an, a fost aprobată legea cu privire la sporul de 25 la sută pentru poliţişti din contul amenzilor acordate. Credeți că acest lucru îi poate motiva pe unii angajaţi să nu ma ia mită? Şi, în general, ce strategii are Ministerul pentru dezrădăcinarea corupţiei din sistem?



- Nu este prima oară când primesc această întrebare de la jurnaliști. Probabil, ar trebui să exersez și cu dumneavoastră, pentru că pun și eu întrebări, la rândul meu. De ce credeți că nu ar încuraja oamenii și de ce nu i-ar face să refuze de a extorca mită? Deoarece este o alternativă de a nu extorca mită, de a-și face lucrul onest, de a documenta oamenii care încalcă legislația. Vorbim despre oameni în stare de ebrietate care pot produce mult mai mult rău pe şosele. Vorbim despre oameni care depășesc limita de viteză, oameni care trec la roșu, oameni care pot omorî oameni nevinovați care sunt sunt porniți de acasă și care nu s-au gândit niciodată că vor trece prin asemenea grozăvii. Nu este un experiment, deoarece această practică există și în alte state, practică pe care am examinat-o. Am avut oameni care au plecat, angajați de-ai noștri din cadrul Inspectoratului General de Poliție, care au plecat în străinătate unde au stat ceva timp și au văzut cum funcționează. Analiza noastră arată că oamenii care-și fac totuși bine datoria au un supliment la salariu. Aceştia își dublează salariile și, cred eu, este un mijloc foarte eficient de luptă împotriva corupției. Nu pot declara că nu mai avem corupție în sistem, dar, probabil, nici salariile pe care le avem nu satisfac necesitățile oamenilor noștri. De doi ani vorbesc despre răbdare, vor fi vorbe goale dacă eu de mâine aș spune că vom primi 20 de mii de lei. Nu poți promite cuiva ceea ce nu poți face. Declar acum că este o atenție sporită asupra salarizării. Este problema numărul unu în sistemul nostru. Nu este o noutate pentru nimeni. Pentru majoritatea oamenilor care lucrează pentru stat, salarizarea este o problemă şi, probabil, acest cerc vicios trebuie rupt odată și odată. Oamenii care lucrează pentru stat trebuie plătiți. Salariile care sunt propuse, niște salarii mici, de altfel, nu atrag oamenii cu cele mai mari capacități. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar, totuși, unele instituții ale noastre necesită mai mult, o salarizare mai mare, lucru care va atrage oameni cu mai mari capacități. Acest proiect a rezolvat o parte din problema corupţiei. Avem discuții permanente cu angajații Inspectoratul Național de Patrulare. Mai vedem și unele probleme care ar trebui rezolvate. Este în premieră ce am implementat noi în țara noastră. Ca și orice lucru inovator sunt și părți mai bune și părți care poate nu ne plac. Am declarat anterior că, în timp, vom refuza 25 de procente din procesele verbale sau din amenzile percepute în baza proceselor verbale întocmite de către inspectori constatatori și vom aloca aceste 25 de procente doar în baza constatărilor captate de camerele de supraveghere video, pentru a exclude factorul uman".



- Tocmai despre asta vreau să vorbim, despre camerele de supraveghere a traficului rutier. Inițial, părea un proiect ce vine să disciplineze conducătorii auto. La puțin timp de la lansare însă, am aflat că acestea funcționează doar în Chișinău. De ce sistemul de supraveghere nu este funcţional pe întreg teritoriul ţării?



- Camerele de supraveghere oricum ordonează traficul rutier. În orașul Chișinău, absolut toate camerele de supraveghere sunt funcționale. Ele au trecut printr-un proiect moldovo-chinez. Nu este vorba de un parteneriat public privat. În Republica Moldova, celelalte camere de supraveghere au fost instalate prin niște parteneriate publice private. Iar instalarea lor a fost efectuată cu încălcarea procedurii. Curtea de Conturi a identificat clar probleme și unele probleme sunt destul de grave. Pe unele probleme au fost pornite procese penale. Iar oamenii care au încălcat legislația urmează să răspundă în fața legii. După această constatare, noi am avut un grup dedicat din partea Serviciului tehnologii informaționale, care a venit cu o altă procedură de instalare a camerelor de supraveghere. Deja noi comunicăm cu administrația publică locală din diferite raioane. Eventual, dacă cineva va dori, noi vom reînnoi acest proces, deoarece trebuie să recunosc că lipsa acestor camere mărește numărul de accidente rutiere pe republică și nu în ultimul rând, duce la creşterea mortalităţii pe traseele naționale. Cu toate că, în anul 2017, numărul accidentelor rutiere s-a diminuat foarte mult. Oameni traumatizați, oameni decedați avem mult mai puțini. Iar faptul că noi continuu acordăm o mai mare atenţie sau, altfel spus, organizăm operațiuni specializate contra celor care servesc băuturi alcoolice și pe urmă urcă la volan, a făcut ca și numărul șoferilor beți la volan să fie unul în diminuare.



- Vreau să vorbim și despre crimele de rezonanţă. De ce persoanele care au înfăptuit aceste crime râmân încă nepedepsite?



- Nu doar crima de la Durlești. De-a lungul anilor avem mai multe crime nedescoperite. Apropo, eu vin în apărarea noastră, iarăși o să repet. În repetate rânduri, am avut această întrebare. Atâta timp cât crima nu este descoperită, noi nu putem vorbi despre un succes. Doar atunci când se va cunoaște autorul acestei infracțiuni noi vom putea spune că am atins scopul nostru sau avem un succes. Până la urmă, eu personal am activat și cunosc ce se întâmplă în descoperirea acestei infracțiuni. Este o crimă destul de complexă, complicată din toate punctele de vedere. Deoarece cel care a săvârșit-o cunoaște metodele de camuflare și s-a camuflat destul de bine. Până la urmă, informația de care noi dispunem ne permite să avansăm. Dar eu acum pot vorbi doar la general despre aceste infracțiuni. Toate infracțiunile de rezonanță nu stau prăfuite. Cu o periodicitate anume, echipele care sunt create în baza unor ordonanțe a procurorilor sunt convocate la diferite nivele și am și rapoarte din partea șefului Inspectoratului General de Poliție, după ce ei convoacă aceste echipe. Am rapoarte care vorbesc despre unele progrese sau despre unele acțiuni care sunt efectuate în cadrul acestor investigații. Atâta timp cât ele sunt nedescoperite, ne impun, în paralel cu procesul de investigație, să întreprindem și acțiuni de prevenție. Regiunea Durlești și nu doar regiunea Durlești, unde noi suspectăm că locuiește acest criminal, o monitorizăm zilnic, 24 de ore din 24. Avem echipaje dedicate acestui sector, care au sarcina de a ţine în vizor această zonă.



- Spre final, vreau să îmi spuneți ce v-ați fi dorit de la 2017 să realizați și nu ați reușit?



- Întrebarea e destul de complexă. Tot ce ne-am dorit să realizăm, am realizat. Totuși, Ministerul Afacerilor Interne este o instituție în care disciplina este un moto. Disciplina este pe prim-plan. Din contul disciplinei, noi am realizat cam tot ce a trebuit să realizăm. Lucru care este apreciat și în rapoartele partenerilor noștri de dezvoltare. Ceea ce trebuia să primim prin prisma suportului bugetar pentru reformarea poliției. Noi, practic, am realizat și vom primi acești bani. Toate rezultatele care trebuiau să fie obținute noi le-am obținut. Probabil, nu sunt satisfăcut de tempoul lent în privinţa proiectului legat de apartamentele de serviciu. Degrabă sunt doi ani de când vorbim de apartamentele de serviciu. Dar, cu ajutorul colegilor mei, partea normativă este realizată. Acum urmează să trecem la partea practică. Atunci când acela care va învinge sau va fi selectat în urma unui concurs pentru a ridica aceste blocuri desigur, vizualizând acest proces. Doar vizualizarea procesului va aduce mai multă satisfacție. Nu doar mie, dar și celor care nu au astăzi unde locui. Pe lângă salariul mic, trebuie să-și achite și chiria și practic oamenii ajung în imposibilitatea de a se întreține pe ei. Este practic cea mai mare restanță a mea personală și a echipei care muncește pentru a realiza acest proiect. Eu cred că, la începutul anului 2018, vorbesc de februarie- martie, noi deja vom fi și cu proiectul acestui orășel de pe strada Testemițanu și, probabil, deja vom începe lucrările. Sper că, în cel mai apropiat timp, vorbesc de un an-doi, să mergem la evenimentul la care vom înmâna cheile angajaților noștri care vor primi apartamente de serviciu.



-Ce aşteptări aveți de la 2018?



- În 2018, așteptările sunt legate de cuvântul securitate. Securitate pentru Republica Moldova. Totuși, a avut politicul din țara noastră înțelepciunea de a păstra pe perioada a 25 de ani liniștea și pacea. Chiar dacă au fost contradictorii mari politice. Țara noastră nu s-a confruntat cu conflicte militare. Noi nu am avut război pe teritoriul nostru. Eu sper că și 2018 va fi un an productiv pentru țara noastră. Fără evenimente care le au vecinii noștri, cu părere de rău. Mă refer acum la Ucraina. Cu războiul, cu situația tensionată politic sau din toate punctele de vedere, apropo. Eu îmi doresc ca 2018 să fie un an liniștit pentru sistemul nostru. Un an care va permite celor care vor bine acestei țări să se concentreze asupra a ceea ce trebuie să facă ei, în așa fel, încât cetățenii Republicii Moldova să trăiască mai bine în țara noastră.



- Eu vă doresc succes și să ne auzim de bine în 2018.



- Și eu vă doresc aceleași lucruri, mulțumesc.