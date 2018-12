INTERVIU CU MIHAIL GOFMAN. Noi dezvăluiri și nume implicate în Laundromatul Rusesc și Miliardomat (VIDEO)

Veaceslav Platon a plătit milioane de euro Fundației "Open Dialog", condusă de Ludmila Kozlovska, pentru campanii de lobby împotriva Republicii Moldova în Occident. Cel puţin asta reiese din așa-numitul "carnețel al lui Platon", care a ajuns în mâinile autorităților din țara noastră, dar și a serviciilor de specialitate din UE și SUA. Dezvăluirile au fost făcute de către fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, într-un nou interviu pentru portalul de investigații zeppelin.md.

Balacci: Dle Gofman, bună ziua! De această dată formula de salut este valabilă pentru ambii și iată că de această dată și ceasurile arată aceeași oră. După interesul provocat de primul nostru interviu "prin skype", iată că a venit timpul pentru o nouă intervenție. De această dată este vorba de o discuție tete a tete de aici din "Inima Europei".

Gofman: Bună ziua! La fel mă bucur să vă revăd. De fapt acum nu mai suntem prin skype sau prin alte modalități de televiziune la distanță, dar suntem "Live". Inițial am crezut că este o glumă că ați acceptat să veniți tocmai la Atena, dar mă rog... Sunt aici cu anumite aspecte de activități ale mele, inclusiv de afaceri. Și dacă ați fost insistent, v-am spus-o în glumă, dar dacă ați acceptat – mă bucur să vă văd.

Am înțeles că intervenția mea pe care am avut-o la emisiunea dvs. anterioară, a avut anumite ecouri și dinamice și nu doar publice... din ceea ce am primit și eu diferite mesaje.

Balacci: Așa este. Mai multă lume după intervenția noastră a solicitat careva clarificări. Au apărut întrebări suplimentare... și mai multă lume din cei care au fost vizați de către dvs. au ales să vă dea replici. Respectiv, considerăm că și dvs. aveți dreptul la replică.

Gofman: Am urmărit cu mare atenție și la replici și la celea private și la cele publice, dar nu consider că eu ar trebui să fac anumite intervenții sau declarații. Îi privește pe fiecare în parte ce a înțeles și cum a înțeles.

Balacci: Totuși este vorba despre un limbaj specific, greu de înțeles pentru oamenii de acasă. De asta am fi putut să le explicăm într-un limbaj mai simplu, pentru ca oricine din R. Moldova să înțeleagă ce li s-a întâmplat.

Gofman: Într-adevăr, poate limbajul meu este specific, dar el în primul rând este destinat specialiștilor și experților din domeniul meu. Căci în sarcina noastră este, a fost și va fi anume să deconspirăm aceste scheme complexe de inginerii financiare care au caracter internațional, și unde cu părere de rău R. Moldova a fost implicată în aceste scheme. Vedeți foarte bine că instituțiile specializate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor internaționale din SUA, Germania și alte țări care deja își definitivează segmentul lor de investigații... Uitați-vă ce scandaluri majore se petrec la moment în UE cu implicare diferitor companii juridice de rang înalt din aceste țări. Să vorbesc într-un limbaj mai simplu pentru cetățenii R. Moldova, aș formula ceva de tipul ”situația frigiderului”.

Balacci: Așa?

Gofman: ”Situația frigiderului” constă în faptul că orice cetățean când deschide frigiderul, găsește minimumul necesar din alimentele pe care le păstra acolo. S-a primit așa că într-o bună zi au intrat în bucătăria acestor cetățeni, iar pe zi dispărea tot mai mult și mai mult. S-a început încă din perioada 2007, pe când erau frații Țopa, Platon... Ulterior după 2009 s-au alipit la acest grup grupul Lucinschi, Grupul Filat, Șor...etc. Ca în final în noiembrie 2014 au dispărut nu doar produsele alimentare a unui cetățean simplu, dar a dispărut și frigiderul.

La zile grele, orice cetățean are ceva strâns la ciorap de zile negre. S-au băgat și acolo. Au cheltuit ce era ascuns și la ciorap și într-o bună zi au rămas fără nimic. Și bineînțeles că aceștia au început să-și dea foarte mari întrebări: ”ce se întâmplă cu noi?”.

Balacci: Așa este. Și în 2014 Banca Națională a fost nevoită din rezervele sale să cumpere un alt frigider cetățenilor din R. Moldova, dacă am continua cu această paralelă.

Dle Gofman, am văzut anumite reacții chiar și din partea celora căror nu le-ați dat numele în interviul nostru, anumiți jurnaliști cărora ați zis că le-ați transmis anumite acte, pe care așa și nu le-au făcut publice încă din anul 2016. Au ”ieșit la rampă”, dacă putem folosi expresia, și au dat de înțeles că nu au fost niște acte concludente, care să prezinte interes pentru investigațiile jurnalistice

Gofman: Într-adevăr așa este. Nu am menționat careva familii ale jurnaliștilor, îi privește pe fiecare în parte. Într-adevăr am transmis mai multe materiale anterior, pentru a fi publicate. Și dacă aș fi fost auzit încă în perioada respectivă, poate încă multe chestii puteau fi încă redresate. Și vreau să fac o rectificare: ele au fost transmise nu doar în 2016, dar începând cu 2014, chiar mai înainte. Faptul că eu nemenționându-i, ei au început să ”iasă la rampă” și să se deconspire, asta încă o dată mai vorbește că s-au deconspirat ei înșiși. Și faptul că încearcă acum să spună că aceste documente nu au relevanță... – dar poate nici furtul miliardului nu a avut până în ziua de azi? Cam nu prea are logică. Și acele persoane care la moment se prezintă ca presă liberă, pseudo-jurnaliști, presa galbenă – îi privește. Adică pe de o parte ei emit precum că se caută furtul miliardului, în realitate mă atacă pe mine nu știu de ce.

Balacci: Pentru faptul că tocmai povestiți despre asta.

Gofman: Corect. În principiu se subînțelege aspectul acesta. Și chiar am și mesaje private, care îmi indică anumite doleanțe că nu este bine ce vorbesc.

Balacci: Am putea să le vedem?

Gofman: Poftim. Da. Sunt diferite mesaje pe care eu le specific.

Balacci: Din câte observ, și noi cei de la Zeppelin ne-am ales cu tot felul de epitete...

Gofman: Păi vă spun că emisiunea care a avut loc la Zeppelin, a avut anumite reacții atât în privat, cât și în spațiul public. Cele din spațiul public le cunoașteți, cele din spaţiul privat, mă rog...

Balacci: Eu o să vă rog mult, dacă o să aveți posibilitatea, să ne dați măcar unul din aceste mesaje, să vedem până la urmă care sunt cei care vor cu adevărat să afle adevărul și care sunt cei care-i atacă pe cei care sunt în căutarea adevărului

Gofman: O să vi le transmit pe cele care sunt semi-publice, care au apărut nu doar pe telefonul meu privat, dar și cele pe care le-au transmis și prin Facebook sau alte mesagerii.

Balacci: Aspect interesant. Nu doar dvs. ați văzut aceste mesaje?

Gofman: Da, într-adevăr, mesajele respective le-am arătat anumitor colegi din instituțiile specializate de peste hotare, și ei au început să înțeleagă mai multe aspecte și au început să se lege multe chestii care se leagă cap în cap despre ce se petrece și ce rol ei ocupă în aceste investigații, de ce ei duc anumit curent pentru a mușamaliza anumite aspecte... Și deja apare și la ei cum apare și la mine pe față un zâmbet, așa, ușor.

Balacci: Deci, toate se așază pe policioare.

Gofman: Da, da, da! Eu sper că toate investigațiile respective care se petrec acum peste hotare, vedeți ce investigații, câte arestări, percheziții. Pe plan internațional cu implicarea anumitor companii de rang înalt din UE... și o să urmeze într-adevăr multe aspecte interesante și poate că într-o bună zi ajungem și în R. Moldova. În Sfârșit poate se vor trezi și în republica Moldova să ne ocupăm într-adevăr cu deconspirarea și atragerea la răspundere a acelor care au fost implicați în așa-numitul jaf al secolului, inclusiv și laundromatul rusesc elaborat de Platon și serviciile din alte state – din Federația Rusă, ca exemplu.

Balacci: Rămânând pe terenul replicilor, același jurnalist care apropo la care tocmai ne-am referit fără a-i da numele, în emisiunea sa de autor de la un post TV, v-a dat o replică specifică, invitând în studio un cetățean...

Gofman: Care din ei? Că putem să-l numim, nu văd aici o problemă.

Balacci: A apărut un cetățean căruia îi spune Denis Ureche, autorul prezentându-se în calitate de unul din persoanele care a participat la jaful secolului și care ar ”fi spart tăcerea” pentru a contribui la desfășurarea investigației.

Gofman: Dați să vă sparg eu tăcerea referitor la persoana în cauză, dacă faceți referință la Denis Ureche, allias ”Urecheatul”. Eu am privit foarte atent această emisiune, și faptul că a apărut emisiunea imediat după interviul meu, am înțeles că în preambula emisiunii, persoana care sparge tăcerea, el deja o sparge de câteva ori. Să vă explic subtilitățile acestei intervenții

Balacci: Deci dânsul a zis că vă cunoaște. Chiar v-a recomandat că sunteți un profesionist foarte bun și s-a întâlnit de mai multe ori cu dvs. Probabil ne puteți da mai multe detalii.

Gofman: Ați observat că cineva din jurnaliști a încercat să bage imediat reclama, pauza publicitară. Asta la mulți le-a scăpat din vedere. Probabil nu prea le convine ca Denis Ureche să vorbească bine despre mine. Într-adevăr îl cunosc pe Denis Ureche. Dumnealui împreună cu anumiți escroci din anturajul său, a primit în perioada începând cu 2011 anumite credite de la Banca de Economii. Unul din acestea a fost compania Pro Acva Com, care a primit dacă nu mă greșesc 2 milioane de euro, pe perioada când acolo activa președintele Băncii de Economii Grigore Gacichevici și care era deja sub protecția politică a PLDM cu Vlad Filat. Noi am pornit investigațiile și au fost transmise către Procuratură pentru inițierea unei cauze penale. Și ulterior, când a fost adus Denis Ureche în fața mea, s-a făcut impresia că el este de vină, dar nu este persoana de bază care a beneficiat de această sumă. Într-un fel dumnealui a devenit informatorul nostru, fiindcă el oricum trebuia să răspundă pentru acțiunile sale ilegale, însă pe noi ne interesa anume persoanele, și anume acele persoane cu funcții înalte din stat, care au beneficiat de aceste sume. Într-adevăr am avut mai multe întâlniri și discuții cu dumnealui. El a înțeles că a nimerit într-o situație foarte neplăcută și a rămas practic la margine de drum cu toate problemele care sunt. În rezultatul anumitor investigații speciale, a fost trimis pentru documentarea anume a celor beneficiari care au primit această sumă de 2 milioane de euro.

Balacci: Rechinii mari?

Gofman: Rechinii mari. Da! În final el a venit fără nici o înregistrare, menționînd că tehnica nu a funcționat. Expertiza a arătat că colaboratorii CNA au făcut totul corect și că totul funcționa, se vede că dumnealui a făcut înțelegere cu ei, sau s-a temut.

Balacci: Cu cine cu ei? Eu văzând acel interviu, acea emisiune, întrebarea mea în calitate de spectator era cum de a apărut el în general în toată această istorie, cum a reușit să obțină acele credite, cine i-a acordat protecția?

Gofman: Din informația pe care am adunat-o noi atunci, el vine pe filiera Goiana Club printr-un anumit domn Raciula, care era în anturajul PLDM, pe lângă Filat, prin intermediul șefului pazei personale a lui Filat în acea perioadă, dacă nu greșesc Gheorghe Stratan, și care era nașul ginerelui președintelui raionului Criuleni, Rotaru, dacă nu greșesc. Pe filiera respectivă dumnealui a apărut pe segmentul dat. A fost utilizat pentru obținerea acestor credite pe care le-a obținut practic într-o zi, ceea ce este imposibil. Orice om de afaceri cunoaște că așa ceva nu poate să existe, fiindcă este o anumită procedură. Și mai mult ca atât, fiind scos de așa-numita ”cutie neagră” pentru a face anumite dezvăluiri și a sparge tăcerea că a participat la jaful secolului... nu este chiar așa. În noiembrie 2014 când s-a produs anume furtul miliardului, Denis Ureche era deja reținut. Așa că el nici ca cum nu putea să participe la jaful secolului. Așa că, Cutia Neagră nu este așa de neagră. Dumnealui a participat la devalizarea sistemului bancar. Asta era începutul lui 2011. Acestea sunt două chestii diferite.

Balacci: Obținerea acelorași credite neperformante? Deci aici ar fi explicația de ce ar fi ieșit tocmai acum cu ”aceste” dezvăluiri.

Gofman: Corect, doar că nu le-a reușit să facă show-ul acesta mediatic, din simplul considerent că ei nu au știut că Denis Ureche este informatorul meu și pe de altă parte ei nu știau că în 2014 Denis Ureche nu putea să participe la furtul miliardului. El a participat la devalizarea sistemului bancar. Acestea sunt două chestii cu totul diferite. Bineînțeles că toate circurile acestea și clounada respectivă, așa-numita presă, au și ei dreptul la viața lor. Cineva trebuie să se ocupe și cu aspectele date.

Balacci: Acuma lucrurile sunt cel puțin pentru mine mai clare de ce tocmai acum a apărut acest Ureche și de ce el în timpul emisiunii nu a identificat nici un vinovat. Dânsul a zis că nici Gacichevici, nici Platon... practic nimeni nu ar fi vinovat de ce s-a întâmplat. Și cum ați spus dvs. ”nu știu dacă miliardul a fost furat” până la urmă.

Gofman: Show-ul mediatic nu s-a primit. Și ceea ce au încercat ei să-mi transmită mesaje private ”cine sunteți dvs. dle Gofman”... eu cred că Denis Ureche a răspuns. Sunt un profesional. Și când îmi transmite muzică... eu iubesc muzica, mai ales cea calitativă. Și am ascultat-o cui plăcere. Dacă mai au ceva muzică să-mi transmită, eu o să le primesc cu plăcere. Eu nu am ieșit cu o reacție imediată contra la cele solicitate prin mesajele lor, însă eu am ales modalitatea mea de a transmite și eu cred că s-a primit de minune, deconspirându-se și pe ei înșiși prin esența sa

Balacci: Până la urmă toată lumea are răspunsuri la întrebările pe care le aveau, mai ales că nu este prima dată. Același Ureche l-am văzut cu aceleași dezvăluiri și în 2014.

Gofman: Da. Dacă nu greșesc a apărut în partidul ăsta – Mișcarea Populară Antimafie. Atunci Ureche m-a atacat și pe mine, din simplul motiv că într-adevăr materialele pe cauza lui au fost transmise procuraturii, iar ulterior când au început să deruleze alt fel evenimentele, dumnealui a trimis avocatul la noi să-i mai dăm o șansă ca să putem să deconspirăm rechinii. Deja rechinii din ei o parte noi i-am prins, și deja ceilalți peștișori au început să fugă, alții au început să-i deconspire pe ceilalți rechini, și momentul lui Denis Ureche nu a fost așa de relevant.

Balacci: Și nu doar în Antimafie. Din câte îmi amintesc – și cu activistul Căldare a ieșit la o conferință de presă. De asemenea controlat de Platon, din informațiile pe care le am.

Gofman: Așa este. Adică s-au încercat diferite tentative de denigrare, de a mușamaliza foarte multe aspecte ca să nu se ajungă ce s-a întâmplat în realitate în R. Moldova.

Balacci: Din câte înțeleg, aparițiile acestui Ureche aveau scopul de a pune presiune pe CNA, pe Procurori, pentru a fi lăsat în pace

Gofman: Da, pentru a fi lăsat în pace și a nu dezvolta tema respectivă și de a arăta cetățenilor R. Moldova ”de ce a dispărut frigiderul din bucătăria cetățenilor R. Moldova”.

Balacci: Ați Atins deja tema acelor replici muzicale, să spunem așa, a acelor dedicații muzicale din rețelele sociale. Cu adevărat unul din jurnaliștii actuali, în trecut partener de romane și sms-uri cu anumiți cardinali din umbră a lui Voronin, dacă putem spune așa, activiști civici care au participat la dezordinile în masă din 7 aprilie, au ales să vă dea replici într-o formă mai interesantă, acel ”Who you are mister Gofman” de pe rețele. A urmat și o dedicație dumneavoastră în emisiunea sa de autor, care apare la televiziunea sa de asemenea. Deci în acea emisiune dânsa a pus alături un fragment din interviul pe care l-ați acordat dumneaei în 2016, alături de un fragment pentru interviul nostru făcut public acum câteva săptămâni, sesizând o divergență în opinia ei și întrebându-se cine sunteți dvs., pe care anterior vă prezenta ca pe un erou. Deci, până la urmă, cine sunteți dvs. dle Gofman? Eroul sau antieroul dumneaei?

Gofman: Stați puțin. Ieri eram erou, azi sunt antierou, mâine iar erou și pe urmă iar antierou?

Balacci: Că nici ea nu mai înțelege.

Gofman: Poate este timpul să se clarifice cine este dumneaei și pe cine reprezintă ei. Să ne aducem aminte că Lucinschi a primit 4.5% din Banca de Economii prin o anumită inginerie financiară...

Balacci: Eroul ei?

Gofman: Eu nu știu dacă eroul ei sau nu eroul ei, dar se încearcă în orice caz din ce văd eu să se mușamalizeze aspectul dat. Dar nu merge. Ei s-au deconspirat singuri. Doar au spus, dacă nu greșesc într-un interviu pe care l-a dat dl Lucinschi, a apărut că el i-a împrumutat 1.5 milioane de euro, care în realitate ulterior a spus că nu e chiar așa. Acolo e altă inginerie financiară, care până în ziua de astăzi nimeni nu dorește să intre în esență. A fost folosită doar prin diferite companii off-shore, interpuse scoică, în sumă totală de 600 de mii de dolari, care erau ramificate în câte 50 de mii de dolari, și mergeau sub formă de suveică aceeași bani. Dacă nu greșesc erau 21 de persoane la care a fost repartizat acționariatul la Banca de Economii, în care a nimerit și dl Lucinschi. Apropo, foarte bine descrisă în raportul Kroll. Nimeni nu dorește să intre în esență, dar mă rog. Poate cândva vor dori să intre. Că toate documentele sunt, pur și simplu nu înţeleg de ce nu se iau măsuri. Apropo iarăși vestita Kelway Traiding a lui Platon...

Balacci: Și Ureche apropo a confirmat schema prin care practic ceea ce ați spus dvs. în cadrul interviului că banii au plecat prin Kelway Traiding, care era o companie scoică a lui Platon.

Gofman: Dacă vorbim de Pro Acva Com, - da!... Kelway Traiding – da! Dacă Vorbim de Denis Ureche la concret, a fost prin Kelway Traiding efectuate transferurile respective. Eu cred că a venit și timpul să mai punem puțin la punct cine este adevărata presă, cine este presa galbenă, cine-i achită din spate. Și fiți atenți, dacă mă refer la mine concret, mă atacă cine? Partea feminină care sunt puși în față contra unui bărbat, care nu poate nici să atace, nici să spună, nici să vină cu o replică. Dar eu știu foarte bine cu cine am de a face. Și, stimați cetățeni ai R. Moldova, voi nu știți cu cine aveți de a face. Acesta este un grup criminal organizat, care într-un fel sau altul a fost dezmembrat, nu până la capăt ce-i drept, mai durează, dar le transmit celor care stau în spate, acelor care se ascund după fustele acestor doamne, - că nu au nici o șansă. Eu foarte bine știu cu cine am de a face. Și toate tentativele care se petrec în ultimul timp, și înțeleg foarte bine. Eu nu cedez! Tăietul furtunului uleiului de frână a soției mele, desșurubarea roților din față... cu toate că ei se află în izolatoarele, detențiile respective, - nu o să aibă nici o șansă. Eu am grijă să-mi apăr și familia, și copiii. Și orișice tentative care vor continua față de familia mea, eu voi lua măsuri. Eu n-o să aștept până când în ograda mea sau la balconul meu vor avea răsunete de grenade, cum a fost la dl Drăguțanu, fostul Guvernator al BNM.

Balacci: Foarte grav ce spuneți.

Gofman: S-a întâmplat cu respectivul, s-a întâmplat cu soția mea. La acest subiect noi putem să vorbim în continu. Amenințări în sistemul judecătoresc, amenințări asupra procurorilor, asupra colaboratorilor CNA, asupra serviciului Combaterii și Spălării banilor... Aduceți-vă aminte de panourile denigratoare pentru judecători la CSJ, care într-un fel sau altul executau doar legea și refuzau să execute anumite doleanțe ale anumitor persoane. Numai cât fac panourile stabilite într-o bună dimineață pe viaduct cu mesaje denigratoare față de (îmi cer scuze că îi numesc numele dar ei nu au meritat chestia respectivă) doamna Macinscaia, Nicolae Clima...

Balacci: Magistrați de la CSJ.

Gofman: Corect! Din câte cunosc eu, au refuzat să execute anumite indicații de-a lui Platon în acea perioadă. Au fost diferite tentative de asasinări. Precum că mașina dlui Nicolae Clima a lovit pe cineva și a fugit de la locul accidentului. Au fost multe aspecte. Bine, faptele au fost deconspirate în final. Au fost înscenări, și înscenările acestea continuă. Un caz mai specific vreau să menționez... și ăsta cu panourile pe viaduct cineva le-a pregătit. Nu puteai să desenezi un tablou nici nu îmi imaginez cât pe cât (trei pe șapte metri)... Un caz ieșit din comun a fost față de judecătorul CSJ – Svetlana Novac. Căruia inițial a fost pornită urmărirea penală pe baza articolului 243 de spălare de bani. Ea s-a trezit într-o bună zi cu conturi bancare într-o bancă din Pribaltika, unde avea deschise conturi cu 217 mii de dolari. Adică ea și fiica sau ginerele, din câte îmi aduc eu aminte, și nu erau declarate la Agenția Națională de Integritate, pentru că ea era persoană publică. Dar ea nici nu știa și nici nu putea să știe... Ele nu-i aparțineau ei, dar presiunea, factorul psihologic, intimidările... Cine putea să intre în așa tipuri de inginerii? Toți înțeleg că acestea nu sunt inginerii specifice. Undeva, cineva a luat o copie a buletinului ei de identitate, un pașaport. Cineva a plecat în Letonia și a deschis conturile respective. Cineva s-a folosit de banii dați. Că banii oficial figurau și cineva oficial folosea cartelele ei prin toată Europa. Ea fiind în R. Moldova. Ea nici nu cunoștea. Asta într-adevăr este ieșit din comun. Voi nu știți cu cine aveți de a face. Acesta este grup criminal organizat, care nu este încă dezmembrat până la final acestea-s chestii foarte serioase

Balacci: Cu adevărat. Undeva șocant, cu mai ales pericole pentru viața și sănătatea oamenilor

Gofman: Bineînțeles. Și dacă ăștia care în funcții și persoane cunoscute, doctori în juridică, magistrați... dacă își permit față de ei, ce poate să facă față de un cetățean simplu care merge pe stradă. Dacă ăștia le-a fost greu să se apere, vă imaginați ceilalți care nu au posibilitatea să se apere. Adică putem să vorbim la nesfârșit. Diferite omoruri în Ucraina – Lașco Valeriu, vă aduceți aminte Lapteacru... Cam aceeași pleiadă.

Balacci: Dacă îmi amintesc eu bine e vorba de parteneri ”de afaceri” ai lui Platon, cu energia electrică...

Gofman: Lapteacru era pe timpul ăla și iarăși tot cu grenade, a explodat ceva sub mașina lui. Profesia a fost aleasă în așa fel, că eu permanent eram comandat sau amenințat de diferite aspecte. Bineînțeles că de data asta, cu furtul miliardului a fost ceva mai serios

Balacci: Apropo de replici. O altă replică recentă la aceeași jurnaliști, aceeași televiziune în care apar avocații lui Vlad Filat, a lui Veaceslav Platon... Deci, în loc să căutăm unde au dispărut banii, invităm avocații celor care au furat banii și încercăm să-i apărăm.

Gofman: Știți, de instituțiile de peste hotare, specializate în domeniul prevenirii și spălării banilor, deja se uită cu ironie la toată clounada respectivă, la show-urile date, care-s de prost gust. Ei deja știu foarte bine ce se petrece, cum au avut loc și ce tentative încearcă ei să mute accentele în altă direcție. Poate să fie investigație de orice natură și de orice caracter. Însă serviciile știu mai bine ce s-a întâmplat.

Balacci: Deși cei care au organizat toată schema, de fapt sunt victime acum, din câte este prezentat...

Gofman: Nu! Nu sunt victime. O să vă fac la sfârșit o mică surpriză, pe anumite documente cum se organizează victimizarea.

Balacci: Deci mai aveți surprize? Vă pricepeți la intrigat...

Gofman: Nu numai una. Surprize încă o să urmeze foarte multe. Dar de fapt ce s-o lăsăm pe mai încolo. Dați să vă arăt ceva interesant, cum are loc victimizarea, cum are loc formarea opiniei publice. Cu părere de rău în Moldova nu prea toți înțeleg, chiar și în organele de forță, nu înțeleg ceea ce ține de planul extern cum se organizează aspectul dat. Pe plan intern ei sunt buni, îs profesioniști buni, dar ei trebuie să înțeleagă cum funcționează sistemul extern de victimizare și cum poate fi el stopat. De exemplu vă arăt cum se organizează prin diferite companii de lobbysm, sau într-un limbaj mai simplu, cei care bagă anumite interese pentru a proteja acei escroci și rechinii mari, dacă vorbim de cazul laundromatul și cazul furtul miliardului, pentru a-i victimiza. Adică ei vor să rămână și cu banii furați ai cetățenilor R. Moldova, dar vor încă și să se victimizeze. Ca exemplu vă arăt o parte, nu vă arăt chiar tot că o să vi se facă rău. Acesta e unul din documente, o etapă, a doua etapă.

Balacci: Este o strategie de apărare în media din câte înțeleg eu? Eu sper că o să aveți bunăvoința să ne dați un exemplar.

Gofman: Ce să faceți cu ele?

Balacci: Spre deosebire de alții,. să le prezentăm publicului larg.

Gofman: Este și în engleză, și care au fost transmise organelor respective, cum a fost organizat, ce s-a făcut. Vorbim așa pe scurt – o etapă și a doua etapă.

Gofman: Un document găsit de anumite servicii, așa numitul ,,Caietul lui Platon’’ sau ,,caiețel’’, îl numiți cum doriți

Balacci: Vestitul ,,Carnețel a lui Platon’’, care deja face deliciul presei de la Chișinău din 2016.

Gofman: Etapa nr.1, 90 de zile: Companiile media - atac pe timp de 3 luni. Un articol pe săptămână, scopul- peroane care formează opinia publică, jurnale (The Hill, Politico, Washington Times, The National Interest, The Huffington Post, etc.),

Balacci: Extraordinar. Este o campanie finanțată?

Gofman: Ele sunt foarte multe. Acum vorbit de un document elaborate de o anumită companie. Nici nu putem să spunem de lobbyism. Ea se ascunde după o formulare - apărare a dreptului omului, dar o să revenim dacă îmi veți permite. Adică vorbim de prima etapă, cum se organizează chestia data? Obținerea unui efir la un TV, ceea ce se făcea numai pe un anumit segment și la anumite televiziuni. Serviciile se achită. Ați vrut mai multe răspunsuri despre cum se organizează și de ce mulți jurnaliști sau pseudo-jurnaliști care deja s-au transformat în diferiți avocați încearcă să bage anumite interese și anume asta se face, și tot asta se plătește.

Balacci: De ce sume e vorba?

Gofman: Nu vă grăbiți. Sunt multe aspecte. Acum vorbim de etape.

Puterile lobbistice- două acțiuni:

în Congresul Statelor Unite timp de 90 de zile( ședințe, proiecte, tentative, etc.) Foarte multe am putea vorbi. Pregătirea documentelor, filmurilor, investigațiilor cu jurnaliștii notorii…pregătirea unui astfel de filmuleț durează 12 săptămâni, durează.

pregătirea unui document pentru ONU (bugetul, 3 luni de activitate, proiecte, chestii, scrisori, etc.), lobarea și partea juridică costa de exemplu aproape 500 000 de dolari. Noi vorbim de R. Moldova la momentul de față.

Către plată:

200 000 de dolari către data de 19 iulie sau mai devreme;

195 000 de dolari către 19 august;

95 000 de dolari către 9 septembrie;

Sunt multe chestii.

Conducerea acestui proiect:

bonus v-a fi obținut după rezultatul succesului elaborat;

biletele pentru deplasări garantăm pentru deplasare 300 dolari pentru o noapte, pentru 7-10 zile pe lună;

Gofman: Acesta este un document elaborat dacă vorbim la cazul concret, nici nu poți să spui companie de lobbyism. Când compania se ascunde sub apărarea drepturilor omului nu prea înțelegem ce drepturi ale omului apără ei.

Balacci: Cred că am înțeles la cine faceți referință

Gofman: Nu este un secret, este compania/ONG-ul legat de doamna Kozlovska. Ludmila Kozlovska care în sfârșit au început chiar și parlamentarii noștri să intre în esența problemei. Astăzi, și nu chiar astăzi dar ieri, alaltăieri au fost atacați și ei. Uitați-vă cine sunt atacați? Sunt atacați funcționari publici fără ca în general să intre în esență la ce se petrece și cu ce ocazie ei sunt defăimați, Dar unde au fost până acuma deputații? Ei acuma au elaborat proiectul sau documentul acesta.

Balacci: Vă referiți la raportul comisiei de anchetă, cazul „Open Dialog”?

Gofman: Da, „Open Dialog”. De ce așa de târziu, ce așteptau ei?, nu doreau să intre în esența problemei. Acum au intrat, au început să acționeze, dar nu se pare că este cam târziu? În perioada respectivă ce faceți cu cei care au fost denigrați, care au distrus o mulțime de familii și nu mai știu pe unde sunt ei, care au cedat presiunilor?. Și fiți atenți ce sume, cum se organizează, ce se face?. Să nu credeți că dacă cineva o să se apuce de capul dvs. voi o să rezistați sau o să puteți să nu rezistați sau o să rezistați, depinde.

Balacci: Bine, acum după ce a apărut public conținutul unei părți probabil din ,,Carnețelul lui Platon’’ lucrurile chiar devin clare și cu acest Open Dialog și cu jurnaliștii din Chișinău

Gofman: Asta nu este un secret pentru nimeni, nici pentru polonezi. De asta și le-am arătat acum, de mult sunt pur și simplu ele nu trebuiau să fie publice.

Balacci: Acest carnețel este deja în posesia serviciilor speciale?

Gofman: Da, la mai multe țări și ei cunosc, ei știu cum se organizează, știu cine a plătit, cum a plătit, de câte ori a plătit. Asta e o mică parte din așa numitul ,,Carnețelul lui Platon’’ în care se explică și rolul inclusiv al acestui ONG unde această domnișoară simpatică Ludmila Kozlovska îl reprezintă și este un promotor destul de puternic legat de modalitatea de ființare a acestui ONG, anume din banii laundromat-ului și din companiile utilizate în laundromat și din jaful secolului.

Balacci: Tocmai discutam mai devreme despre raportul comisiei din parlament, nu știu s-a văzut și din SUA?

Gofman: S-a văzut foarte bine, și nu este vorba doar de 2,5 mil. de euro și nu numai din SUA, sa văzut și din alte servicii specializate în domeniul legii privind combaterea spălării banilor și pentru această situație este de interes maxim. Toți îl privesc, știu că au fost atacuri și la autoritățile poloneze, și la autoritățile moldovenești, dara adevărul este adevăr. Cum poate să îți reprezinte interesele, drepturile omului în R. Moldova dacă ea nu a a fost niciodată în R. Moldova, ceva straniu. Și de ce anume R. Moldova și de ce anume atunci? Au înțeles procesul respectiv eu și câteva persoane la acel moment, normal că trebuia să fim atacați. Voi ați crezut că cineva se va ocupa de schimbarea orientării R. Moldova, schimbarea vectorului european pe altul ca voi să înțelegeți?, apropo despre asta se scrie și în raportul dat.

Balacci: Dacă analizăm ,,carnețelul’’ și raportul comisiei de anchetă din parlament ...dacă finanțarea pentru acest proiect din acest carnețel este din bani spălați în laundromatul rusesc atunci avem o imagine foarte interesantă.

Gofman: Asupra aspectului dat trebuie să se expună organele de forță din R. Moldova și să se ocupe cu lucruri serioase dar nu cu pe intern. Trebuie să înțeleagă riscurile care vin , factorii riscurilor care vin din afara țării. Spre exemplu punctul E- este gata țara să intre în UE sau acordul asiatic? FMI trebuie să examineze întrebarea înainte ca Moldova să se dezică. Buget aparte pentru așa ceva.

Balacci: S-a finanțat anume proiectul ca FMI să renunțe la finanțarea pentru R. Moldova?

Gofman: Eu vă lămuresc ceva exclusiv la momentul de față, că pentru toate tentativele de schimbare sau crearea impedimentelor pentru dezvoltarea R. Moldova, pentru diversiunea R. Moldova legată de distrugerea sistemului bancar a fost o diversiune contra R. Moldova. Noi atunci noi nu am fost auziți, înțeleși, dar acei politicieni care spunem așa în loc să reprezinte cetățenii R. Moldova, acre au fost aleși în funcția dată se ocupau cu distrugerea R. Moldova. Asta cu părere de rău este realitatea. Este târzie, dar bine că măcar în ceasul al doisprezecelea mulți au înțeles aspectul dat. Acum vede-ți ce se petrece în general cu acest ONG, deja apar foarte multe întrebări față de ei, cum ei reprezintă drepturile omului al diferitor cetățeni pe care nici nu știu dacă i-a văzut vreo-dată în față, sau prin cine fac, de ce primesc așa sume importante? Chiar priviți de ce a fost expulzată din UE, chestiile astea nu apr pur și simplu din senin. Priviți conflictul din Kerci care s-a petrecut acuma, apropo a apărut în presă pe un site al Ucrainei despre faptul introducerii a unei eroine în lista Myrotvorets. Nu ne privește asta este politica statului.

Balacci: Este un jurnalist care pretins luptă pentru a afla adevărul inclusiv la subiectul nostru și iarăși acea conexiune cu Open Dialog și cu Ludmila Kozlovska.

Gofman: Corect. De unde cetățenii R: Moldova au putut să cunoască toate subtilitățile? Asta ține de tactică, strategie, cum să îi deconspire, cum să lucreze și nu toți sunt pregătiți. Hai să ne întoarcem la 2016, de ce a fost așa o insistență să fiu invitat la TV8?, cine a stat în spate? cine a aceea? cine a făcut invers?, cine ducea gențile?. Cam asta e ceea ce am vrut eu să menționez.

Balacci: Un aspect important apropo, de ce anume atunci și Open Dialog și anumiți jurnaliști de la Chișinău s-au activizat în momentul când în vara anului 2016 când a fost reținut Platon la Kiev?

Gofman: Corect, corect faceți legătura, deoarece momentul reținerii lui V. Platon asupra sa în geantă avea documente foarte interesante și CD-uri foarte interesante cu conținut destul de specific.

Balacci: Vedem din ceea ce ați prezentat dumneavoastră astăzi

Gofman: Am vrut să vă fac o surpriză, sper că s-a primit. Surprize încă o să urmeze multe.

Balacci: Apropo de 2016 după primul interviu de la acea televiziune după ceva timp ați acordat un alt interviu aceleiași televiziune.

Gofman: Da, după o săptămână deja când eram în SUA și în intervalul din primul interviu și al doilea au început amenințări gârlă și nu știai nici cui să lle prezinți.

Balacci: Acesta și a fost sensul celui de-al doilea interviu?, nu a merg ceva bine în primul?

Gofman: Ceva nu a mers bine în primul. Am menționat niște aspecte despre acre au crezut unii că la ei nu se referă aspectul dat. Vorbind chiar de același V. Platon, sunt momente, sunt foarte multe chestii., știți eu sunt un foarte bun bucătar și aranjez și în viață și în profesia acre am avut-o și continuu să o practic.

Balacci: În această stratagemă fiind deja în SUA cum reușeau ei să vă includă fiind atunci în SUA cu un anumit grad de protecție?, dacă la Chișinău vă făceau vulnerabil, cum reușeau să vă intimideze peste ocean?

Gofman: Familia. Ceea ce-și permit ei față de familie chiar și până în ziua de azi asta sunt accidentele rutiere care inițial parcă erau un fel de accident banal, inițial îl priveam ca un accident banal, standard care poate să se întâmple cu oricine. Unul, al doilea, al treilea, al patrulea, în total mantică vreo 5-6, unul strică parbrizul s.a.m.d., dar cele mai periculoase au fost acel de pe 30 mai 2018 și deșurubarea roților din fața, ambele apropo anume din față a soției mele. Inițial a crezut că e ceva cu defecțiune la roată și se vede că dumnezeu ne păzește. Dacă este ocazie să transmit și un mesaj: Degeaba aceștia își imaginează că eu voi sta ca la mine în ogradă să arunce grenadă, eu voi lua măsuri drastice apropo și metoda și tactica o voi alege eu singurel. Eu foarte bine știu cu cine am de-a face, foarte bine, am rezistat eu până acum. A mai rămas 5 minute până a definitiva să spunem așa, cea mai mare problemă a R. Moldova, câteva probleme. Bineînțeles că ei vor încerca să ne închidă gura, nu numai mie suntem mai mulți.

Balacci: Din ceea ce ați spus dumneavoastră dacă am înțeles eu corect, toate show-rile mediatice vorbind de anul 2016 și inclusiv ce a urmat a făcut parte dintr-o reglare de conturi dintre Platon, Gacichevici, Filat, Șor?

Gofman: Cineva a încercat să m-ă implice în stratagema respectivă, dar ați văzut că până la urmă stratagema respectivă a funcționat cu totul invers și ceea ce s-a încercat încă din 2013 când era pus pe masa primelor persoane din stat. Începând cu martie 2013, ulterior iunie, august, 1 noiembrie 2013 deja era pus pe masă documentele referitor la faptul că în sistemul bancar se petrec lucruri foarte, foarte grave și este necesar să fie luate măsuri de rigoare. Ce s-a întâmplat?!, s-a început mușamalizarea, ascunderea documentelor, ș.a.m.d. În noiembrie 2014 ați văzut ce s-a întâmplat, s-a încercat să se facă o revoluție tot pe banii cetățenilor R. Moldova prin devalizarea sistemului bancar. Pentru ce să cotropești R. Moldova dacă poți să îi distrugi sistemul bancar și de aici merge totul, a avut un efect domino la nivel politic, economic și social. Mă repet deja nu știu de câte ori, a fost o diversiune contra R. Moldova, s-a încercat distorsionarea și schimbarea vectorului european.

Balacci: A fost o formă a războiului hibrid?

Gofman: Corect. Nu am fost auziți, nu am fost înțeleși, dar acum ne respectă că totuși în R. Moldova avem așa specialiști, avem așa experți care au putut să prevadă asemenea momente. Cu părere de rău cam, târziu, dar bine că măcar acuma se încearcă să ne protejăm de factorii externi, de factorii interni care practic sunt finanțați din același laundromat, același furtul miliardului. Cel mai interesant este că tentativele unor ONG-uri chiar și de pe intern, chiar și jurnaliștii vin peste hotare și încearcă să obțină chiar și finanțare de la diasporă, diferite forumuri a persoanelor de afaceri, că noi avem nevoie de finanțare fără a intra esența problemei, fără a intra în esența la ce vor să îi bage aceștia și să îi protejeze, pe cine. Aceasta tot este o formă camuflată de lobare și de împingerea unor interese obscure.

Balacci: Domnule Gofman, dacă am înțeles eu corect din ce ați spus dumneavoastră, dar și din conținutul acestui ,,Carnețel a lui Platon’’ toate aceste scandaluri de presă nu au nimic mai mult decât p reglare de conturi dintre Platon, Gacichevici, Filat, Șor, Plahotniuc?

Gofman: Putem face o listă întreagă, fiecare avea misiunea sa pe tabla aceasta de șah. Vorbim real, în 2016 real, Vladimir Plahotniuc a preluat puterea, în ianuarie 2016. Ulterior s-au întâmplat mai multe aspecte, Platon, Filat și celelalte echipe dezmembrate, dar principalii sunt aceștia doi, au încercat să își negocieze libertatea sa. După cum am menționat și data trecută, și anterior Plahotniuc cunoștea totul, dar monitoriza totul. Eu consider că până la urmă nu fără susținerea americanilor, occidentului i-au prins pe toți în ocolul său și au primit pedeapsa care se cuvine, urmează și alții. Să vorbim real V. Plahotniuc nu avut nici un rol în jaful secolului, direct. Problema e că în acea perioadă Banca de Economii era controlată politic anume de V. Filat.

Balacci: V. Plahotniuc deși nu gestiona banca direct avea sub control Ministerul Economiei.

Gofman: Corect, avea sub control Ministerul Economiei numai că aici este un moment, un aspect destul de important, Agenția Proprietății Publice, adică lângă Ministerul Economiei doar ducea evidența acțiunilor Băncii de Economii în mărime de 56%, dar în realitate în consiliul de administrare erau delegați două persoane din cadrul Ministerului de Finanțe care se supunea partidului liberal-democrat. Apropo foarte stranie situație dacă comparăm cu alte proprietăți ale statului unde Ministerul Economiei avea persoane delegate în aceste întreprinderi de stat sau întreprinderi cu capital majoritar.

Balacci: De ce era această atitudine specială pentru Banca de Economii?

Gofman: Partajarea care a avut loc în alianța aceasta de beton, cum spunea M. Ghimpu, care în realitate s-a dovedit că nu este așa de beton dar cu fisuri foarte mari, cred că vă aduceți aminte că erau partajate atât instituțiile de stat cât și organele de forță cum s-a stabilit ulterior. Cu delegarea a câte o persoană în funcție de conducere din partea fiecărui partid care era la putere în instituțiile respective și fiecare avea responsabilitățile sale și nu se amesteca în treburile unul la altul. Știți de multe ori îmi dau întrebări de ce până în prezent nu este finalizat dosarul față de cetățeanul Ilan Shor.

Balacci: Întrebare foarte bună

Gofman: Să vorbim real după cum am menționat și în 2016 el într-adevăr era persoana care ducea să spunem așa, gențile, la să spunem așa persoanele direct care controlau politic, economic și toate vorbele acestea că punea banii în plicuri și eu știu despre ce vorbesc, eu cred ca el are nouă încă ce ne spune.

Balacci: Chiar el a zis-o.

Gofman: El a zis-o, dar așteptăm. O să vină ziua când poate ne v-a vorbi despre deplasările unor deputați în Monaco din partea partidului liberal-democrat, de tipul Pistrinciuc, cafeluțele servite cu diferiți deputați în oficiul lui I. Shor în Casa Sindicatelor, adică sunt multe aspecte și eu cred că I. Shor are ce să ne spună. Vezi că el umblă cu pază, cu vesta anti-glonț.

Balacci: Apropo de unde ar veni aceste pericole?

Gofman: Eu cred că în primul rând vin riscurile din afara țării, anume de la cei care i-a trădat, anume partenerii săi din F. Rusă din alte să spunem așa ,,parteneri privați’’ care într-un fel sau altul au rămas frustrați de toate acțiunile lui I. Shor.

Balacci: Ați putea să îmi dați detalii, e foarte interesant mai ales cu aspectul ,,parteneri din afară’’?

Gofman: ,,Parteneri din afară’’?, păi de unde vine dumnealui?, a avut o interdicție în F. Rusă, s-au încercat diferite tentative, știți cum se procedează cu persoanele care își trădează partenerii.

Balacci: Foarte interesant, din ceea ce spuneți dumneavoastră înțelegem că acele plicuri făcute de Shor pe care el a anunțat ar însemna că el are o mulțime de alte informații care ar putea apărea public?

Gofman: La sigur. Consider că are foarte multe informații și sertarele sale dețin încă foarte multe informații pe care încă nu a reușit să le expună public. El are ce să ne spună. Cu toate că eu, ca persoană din organe, care consider că hoțul trebuie să stea la pușcărie, cred că avem o situație foarte interesantă când dumnealui ar putea să ne spună nouă foarte multe lucruri pe care încă nu le-a spus. Fix așa cum în SUA se documentează anumite carteluri care comercializează droguri. Se identifică veriga slabă și prin aceasta se distruge rechinul mare.

Balacci: Cum ați procedat dumneavoastră cu Ureche.

Gofman: Dacă vă aduceți aminte de întâlnirea din 2014 dintre V. Filat, V. Plahotniuc și simplul prim-ministru I. Leancă, unde s-a menționat un aspect că cine cu știe că V. Plahotniuc vrea să preia țara. Cui trebuie o țară pusă pe brânci? Nimănui. Atunci a fost o discuție destul de dură și atunci a vorbit Plahotniuc într-un limbaj mai specific, nu vreau să repet acele cuvinte și nu mă întrebați de unde cunosc. A spus, nu distrug țara. Anume în acea perioadă a fost strâns la perete I. Șor, care a făcut denunțul respectiv și și-a trădat partenerii săi din Federația Rusă și serviciile care se ocupau de discreditarea vectorului pro-european. Scopul era foarte bine definit, atac asupra sistemului bancar a R. Moldova. Oamenii trebuiau să iasă în stradă, să fie nemulțumiți.

Balacci: Din ceea ce spuneți dvs. reiese că Filat cu Șor s-au pomenit simple instrumente în mâinile lui Platon și ale serviciilor rusești?

Gofman: Corect. Dacă să vorbim în detalii, s-a creat deja situația când tranzitul prin R. Moldova, șa-numitul laundromat rusesc deja rușii nu mai dădeau bani în avans, respectiv era nevoie de anumite surse financiare pentru a realiza marele proiect din noiembrie 2014, schimbarea vectorului european. Pentru asta Platon l-a rugat pe V. Filat să-i acorde un avans de încredere, un avans financiar ca să fie scos din BEM. După aceea el le rotește, prin diferite inginerii financiare, plasamente interbancare, fictive.

Balacci: Care apoi au venit la băncile controlate de Platon, Agroindbank și Victoria Bank?

Gofman: Victoriabank, Banca Socială, Unibank, Moldindconbank, toate erau implicate. Unul, într-un fel mai mult, altul mai puțin. Și au menționat, ulterior, după ce spală banii respectivi că aceștia îmi vor da mijloace financiare și de aici: „eu o să mă achit cu tine pentru anumită protecție politică, economică”. Ați văzut cu ce s-a terminat toată istoria respectivă, care practic a aruncat în aer tot. Și asta a fost finalul 2014. Adică, V. Filat a înghițit momeala și toate chestiunile date au fost realizate prin persoana I. Șor. I. Șor, fiind chemat la covor, i s-a spus să execute orice indicație care i le dă V. Platon pentru realizarea acestor scheme. Ați văzut că în jurul Laundromatului, furtului miliardului, se învârtesc aceleași persoane. Nu apar persoane noi, și noi, și noi. Noi nu vorbim acum de executanți, noi vorbim de a înțelege ce s-a întâmplat în R. Moldova.

Balacci: Beneficiarii, da?

Gofman: Beneficiarii. Și I. Șor ducea geanta ba încolo, ba dincoace și executa toate indicațiile respective. Vedeți că la moment s-a primit așa o situație foarte banală, ei nu pot să aprecieze a cui este compania respectivă. Da, formal, este companie scoică care este persoana lui I. Șor. Beneficiarii, în realitate, care gestionau compania respectivă aparține cu totul altei persoane.

Balacci: Da, am văzut și recent această emisiune cu avocații lui Filat și ai lui Platon care spun că Zenit Management nu îi aparțin.

Gofman: Formal da, dar noi trebuie să facem diferențiere. Chiar și din punct de vedere legislativ, este persoana nominală care gestionează o companie și persoana care, în realitate, gestionează banii dați. Aceeași situație cum a fost cu D. Ureche. Apropo, D. Ureche a mai luat și alte credite, au fost oformate din numele acestuia. Ne aducem aminte că Spitalul Republican a fost procurat cu vreo 10 milioane de euro. La primul etaj a fost luat în arendă. A fost și dosar penal.

Balacci: În 2012?

Gofman: Da. Asta este unul din creditele neperformante. Atunci era ministrul sănătății tot de la PLDM, A. Usatâi

Balacci: Și asta ar explica care sunt beneficiarii de care dl Ureche spune că nu-ți amintești.

Gofman: Eu i-aduc aminte.

Balacci: Atunci în acestă ecuație apare întrebarea. Servicii, Platon, Filat, Șor, care este rolul lui Plahotniuc, până la urmă? Toată lumea încearcă să arunce săgeți, inclusiv și cei menționați în carnețel și alții din raion.

Gofman: Dați să punem punctele pe i odată și să terminăm discuția. Banca respectivă, politic cu persoane inclusiv de administrare, cu persoanele care să spunem direct lui V. Filat îi aparțineau, lui, prim ministru, V. Filat.

Balacci: Bine în această situație avem întrebarea, dacă V. Plahotniuc știa respectiv instituțiile de forță de ce nu s-a intervenit atunci, pentru ca să nu avem aceste efecte dacă erau la momentul oportun închiși și Platon și Filat și Șor și ceilalți.

Gofman: Dați să lăsăm la o parte naivitatea. Organele de forță au informat și primele persoane din stat. Noi eram în faza ceea, în acea perioadă, ce alegeri am avut noi, alegerile parlamentare în 2014, dacă în țară se afla despre faptul că în 2014 am ajuns la așa o stare deplorabilă avea să iasă lumea în stradă, avea să fie nemulțumiri stradale nemaipomenite, scoaterea tuturor banilor din bănci și toată isteria asta care au încercat s-o facă atunci și toți cei care au ieșit așa numiți analiști economici, toți erau bine plătiți cu sarcini de a crea banca în rândurile cetățenilor, fiind că erau alegeri parlamentare, din cauza dată ei n-au fost reținuți și închiși atunci.

Balacci: Până la urmă a fost un joc geopolitic.

Gofman: Da a fost un joc geopolitic ca să nu vie la putere I. Dodon și R. Usatâi reieșind din ratingul pe care îl ocupau atunci reieșind din sondaje, așa eu subînțeleg situația și apropo dacă facem o analiză la sânge rece și la capul treaz, a fost salvată de vectorul European și țara nu a intrat în aria de supraveghere totală a Federației Ruse. S-a putut salva vectorul European.

Balacci: Mie nu mi-i clară povestea cu eroii și antieroii și de ce I. Șor umblă cu vestea între munți în Chișinău și de cine se teme. Vorbim de cazul Skripali.

Gofman: Dacă facem o linie paralelă, da, dar e o situație destul de periculoasă inclusiv și pentru dânsul și pentru alte persoane care la ziua de azi vorbesc.

Balacci: Și probabil urmează încă să vorbească.

Gofman: Eu sper că tăcerea o s-o spargă mulți.

Balacci: Așa este. La final dl. Gofman o să am și eu o replică și de astă dată fără dedicații muzicale.

Gofman: În adresa mea?

Balacci: Nu. Doamna sau domnișoară jurnalist, eu nici nu pretind a fi numit jurnalist de către dvs. În primul rând sunt jurist de profesie, într-a doilea rând dvs. și unele colege și colegi de ai dvs. ați discreditat breasla jurnalistică din R. Moldova, încât pentru mine ar fi o ofensă. Și pe dumneavoastră vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu știu pe câte grade pe scara Richter, dar cu siguranță, am reușit o nouă explozie va fi resimțită la Chișinău și în regiune.

Gofman: Poate e cazul să terminăm cu exploziile și să facem regulă în țara cea mică a noastră că merităm un viitor mai bun. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat să faceți așa un drum lung, tocmai în Atena, în Grecia.

Balacci: Drumul este relativ scurt, comparativ cu drumul banilor furați și spălați din R. Moldova.

Gofman: Cine știe, cine știe ce atribuții are Grecia în toată...

Balacci: Și zone învecinate cu Grecia.

Gofman: Și zone învecinate cu Grecia, poate și acesta este un mesaj interesant, dar despre asta o să vorbim altă dată.

V. Balacci: Atunci vă spun, pe curând.