Interviu cu inițiatorul Zilei Naționale a Vinului, la ora 21.00, pe PRIME

Iniţiatorul Zilei Naţionale a Vinului este al treilea preşedinte al ţării, Vladimir Voronin. Pe atunci, liderul PCRM a considerat că anume un astfel de eveniment va scoate din anonimat vinurile moldoveneşti şi va reuşi să le plaseze la loc de cinste pe piaţa internaţională."Sarcina a fost pusă ca plantaţiile de viţă de vie să fie plantate cu soiuri noi, moderne, europene. Treptat -treptat am ajuns la ideea că noi trebuie să hotărâm problema cu piaţa de desfacere, adică despre vinul moldovenesc trebuie să se cunoască cât mai mult in lume, de aceea am ajuns la concluzia ca trebuie sa facem o prezentare foarte serioasă la nivel internaţional şi am ajuns la ideea ca ar fi necesar sa introducem în calendarul nostru sărbătoarea Ziua Naţională a Vinului”, spune Vladimir Voronin.Interviul integral îl puteţi urmări la "Respect Moldova" proiect marca Primele Ştiri, difuzat la PRIME în fiecare duminică, începând cu ora 21:00.