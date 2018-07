INTERVIU CONTROVERSAT. Donald Trump a criticat planul britanic pentru Brexit

Preşedintele american, Donald Trump, a fost întâmpinat cu proteste la Londra. Zeci de mii de britanici au perceput vizita liderului de la Casa Albă ca o oportunitate de a îşi exprima dezacordul faţă de politicile abordate de liderul de Casa Albă. La una dintre manifestaţii a fost înălţat un balon în forma unui bebeluş supărat, care are faţa preşedintelui american.



În timpul vizitei la Londra a lui Donald Trump s-au luat măsuri de securitate sporite. Înaintea întrevederilor cu premierul Theresa May şi cu regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, liderul american a acordat unei publicaţii britanice un interviu, care a stârnit reacţii negative.



Donald Trump a declarat că Theresa May este o persoană foarte plăcută, dar că a eşuat în planul pentru Brexit.



"Eu l-aş fi negociat altfel. De fapt, i-am spus Theresei May cum să îl negocieze, dar nu a fost de acord, nu a vrut să mă asculte, a afirmat liderul american. Mai mult, a adăugat el, planul de Brexit e total diferit faţă de ceea ce britanicii au votat la referendum", a spus preşedintele SUA, Donald Trump.



Întrebat ce părere are despre Boris Johnson, fostul ministru de externe care şi-a dat demisia înaintea publicării proiectului guvernului britanic pentru Brexit, Trump a spus că acesta ar fi bun de prim-ministru.



"E un tip foarte talentat, m-a întristat faptul că a plecat din guvern, şi sper că la un moment dat va reveni. [...] Cred că ar fi un prim-ministru foarte bun", a spus preşedintele SUA, Donald Trump.



De criticile preşedintelui american nu a scăpat nici primarul Londrei, Sadiq Khan, pe care îl acuză că e direct responsabil pentru creşterea criminalităţii din oraş.



"Cred că s-a descurcat lamentabil în problema terorismului, în problema criminalităţii, dacă vă uitaţi la spitalele Londrei, înţelegeţi ce vreau să spun", a spus preşedintele SUA, Donald Trump.



Există însă o persoană din Marea Britanie pentru care preşedintele american are doar cuvinte de laudă. A recunoscut că o admiră foarte mult pe regina Elisabeta a II-a. Mai mult, soţia sa, Melania, este o fană a reginei.



"E o femeie extraordinară. Abia aştept să o întâlnesc. Cred că îşi reprezintă foarte bine ţara", a spus preşedintele SUA, Donald Trump.



Liderul de la Casa Albă i-a acuzat pe liderii Uniunii Europene că distrug cultura şi identitatea continentului prin acceptarea a milioane de imigranţi. Trump a mai reluat şi una dintre temele sale preferate şi a îndemnat Marea Britanie şi celelalte ţări din NATO să aloce mai mulţi bani pentru apărare. Pe finalul interviului, preşedintele american a declarat că nu se simte binevenit în Londra, din cauza numeroaselor proteste organizate.