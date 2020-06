Un bărbat din Capitală a fost salvat contra cronometru de sub dărâmături, în urma unei exploziiDeflagratia s-a produs în sectorul Buiucani, apelul la 112 parvenind la ora 11:25.Potrivit IGSU, la fața locului au intervenit 4 echipaje ale pompierilor.In urma intervenției dificile, bărbatul in vârstă de 66 de ani a fost scos de sub dărâmături si transportat la spital.Circumstanțele și cauzele incidentului urmează a fi stabilite ulterior.