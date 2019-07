Interpretul Stevie Wonder va fi supus unui transplant de rinichi. Mai multe concerte, anulate

Emoții pentru fanii celebrului interpret american Stevie Wonder. Acesta a anulat câteva concerte programate în luna septembrie pentru că în acea perioadă va fi supus unui transplant de rinichi.

Pentru a evita speculațiile, marele artist a făcut chiar el anunțul în timpul unui concert susţinut la festivalul British Summer Time din Londra.



Zvonurile privind starea de sănătate a interpretului circulă de mai mult timp pe internet, după ce o sursă a declarat că acesta are o problemă serioasă.

Luna trecută, o altă sursă a declarat că artistul suferă de insuficiență renală și că face deja dializă. Stevie Wonder, în vârstă de 69 de ani, este considerat o veritabilă legendă a muzicii soul. El a orbit la puțin timp după naștere, însă a învățat singur să cânte la muzicuță, pian și tobe.

De-a lungul carierei sale, a avut 32 de piese ajunse pe primul loc în clasamentul R&B din SUA, a câştigat 25 de premii Grammy şi a vândut peste 100 de milioane de discuri. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără "Superstition", "My Cherie Amour" sau "I Just Called to Say I Love You".