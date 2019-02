Interpretul rus Serghei Lazarev revine pe scena Eurovision. El va reprezenta în acest an Federaţia Rusă la prestigiosul concurs internaţional de muzică.

Nu se ştie deocamdată ce piesă va interpreta Lazarev la Tel Aviv, dar promite că va fi ceva inedit.



"Voi simţi din nou atmosfera de sărbătoare a unui concurs de muzică. Voi reprezenta din nou ţara şi voi încerca să o fac cu demnitate. Va fi cu totul alt Serghei Lazarev, pe care Europa încă nu l-a cunoscut", a spus Serghei Lazarev, interpret din Rusia.



Producătorul lui Serghei Lazarev va fi celebrul cântăreţ Filip Kirkorov, cel care l-a ajutat şi data trecută cu pregătirile. În 2016, interpretul a participat pentru prima dată la Eurovision şi i-a adus ţării sale locul trei cu piesa "You are the only one".



Rusia a câştigat Eurovisionul în 2008, când a fost reprezentată de Dima Bilan. Concursul internaţional de muzică se va desfăşura în perioada 14-18 mai.