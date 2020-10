Interpretul din România, Marcel Pavel, revine în Moldova cu un concert de excepţie, intitulat "Rădăcini"

După o pauză de aproape un an, cântăreţul român Marcel Pavel revine în Moldova cu un concert de excepţie, intitulat "Rădăcini". Mâine seara artistul va evolua pe scena Teatrului Verde din Capitală, alături de interpreţi de pe ambele maluri ale Prutului, precum Paula Seling, Pasha Parfeni, Constantin Moscovici. Într-un interviu pentru Prima Ora de la PRIME, Marcel Pavel a spus că aşteaptă cu nerăbdare acest concert, în pofida pandemiei de COVID-19, care l-a afectat din mai multe aspecte."Mi-e dor de voi dragii mei. Da am trecut prin momente grele şi nu prea aş vrea să amintesc de acest lucru. Pentru că de la zi ce trece se întâmplă ceva, cresc numărul de îmbolnăviri. Trăim o perioadă foarte grea. Dar vreau să trecem cu zâmbetul pe buze şi să ascundem durerea."Pentru ca evenimentul să fie cu adevărat reușit, cei mai buni dansatori vor încinge atmosfera pe scena Teatrului Verde."Dacă nu am făcut vara, nu am făcut tot timpul acesta şi în continuare este greu cred că vom reuşi acum să ne strângem toţi împreună pentru a face ceva frumos.""De fapt acest concert trebuia să fie exact în aprilie când era stare de urgenţă. Noi am amânat concertul practic şi iată am revenit la acesta ideie acum în septembrie după ce comisia de sănătate publică a permis desfăşurarea evenimentelor în aer liber. "Evenimentul va începe la ora 17:00.