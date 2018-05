Interpreta rusă, ELKA a susţinut un CONCERT EXTRAVAGANT la Chișinău (FOTOREPORT)

În premieră în Moldova pe scena Palatului Naţional a evoluat cunoscuta interpretă din Rusia Elka, renumită pentru coafurile sale extravagante și vocea neobișnuită. 1500 de fani au venit la concertul interpretei îndrăgite.

Sala a fost neîncăpătoare. Spectatorii de toate vârstele spun, că sunt încântaţi de prestaţiile artistei.



"Are mai multe melodii, care pe deplin reflectă starea mea".



"Ea a fost membrul juriului "Golos deti", şi eu am privit toate ediţiile. M-a surprins farmecul ei, cum se comportă cu copiii".



"Am venit aici cu soţia. Îmi place Yolca pentru că este charismatică, muzicală, neobișnuită".



Printre fanii interpretei au fost şi vedete din Moldova. Olea Tira a fost una dintre ele.



"Melodiile şi imaginea îi corespund. Are un tembru foarte plăcut. Vocea mea este joasă, iar a ei esie înaltă, lirică", a spus Olia Tira, interpretă.



Yolca, alias Liza Ivanţi, preţ de o oră şi jumătate a delectat publicul cu melodiile preferate.



Interpreta are în spate o carieră de 14 ani, dar în Moldova a venit pentru prima oară, dar se pare, că nu ultima.



Canal 3 a fost partenerul media al evenimentului.