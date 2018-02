Interpreta moldoveană Carolina Gorun va concura în cea de a treia semifinală a selecţiei naţionale pentru Eurovision România

Interpreta moldoveană Carolina Gorun va concura la sfârşitul săptămânii în cea de a treia semifinală a selecţiei naţionale pentru Eurovision România. Conaţionala noastră participă cu piesa "Reach Out for the Stars".



Spectacolul se va desfăşura la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova. Din cei 12 semifinalişti vor fi selectaţi trei interpreţi care vor evolua alături de cântăreţii desemnaţi în celelalte semifinale. În 25 februarie, publicul din România va vota un singur concurent ce va reprezenta ţara vecină la concursul Eurovision din Portugalia.

Carolina Gorun a mai participat anii trecuţi şi la preselecţiile pentru Eurovision Moldova, iar în 2010 a ajuns până în finală.