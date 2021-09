Interpreta de muzică ușoară și populară, Artistă a Poporului Nina Crulicovschi, la cea de-a 70-a aniversare

Interpreta de muzică ușoară și populară, Artistă a Poporului - Nina CRULICOVSCHI își sărbătorește cea de-a 70-a aniversare.

Nina Crulicovschi s-a născut la 24 septembrie în anul 1951 în regiunea Kurgan, Rusia. Părinții ei au fost deportați în Siberia. Abia la vârsta de șapte ani revine cu tatăl său la Chișinău, unde a și învățat limba maternă.

A învățat la școala muzicală din Slobozia, apoi a absolvit școala medie de muzică „Șt. Neaga” din Chișinău. A ocupat funcție de solistă în orchestră de muzică populară „Fluieraș”, apoi în orchestră de muzică populară „Lăutarii”. Este solistă în formațiile de muzică ușoară „Orizont”, „Bucuria” și „Contemporanul” ale Filarmonicii Naționale. Apoi îşi începe cariera solo.

Nina Crulicovschi este deținătoarea titlului onorific Maestru în Arte din Republica Moldova și laureată a numeroaselor concursuri naționale, unionale şi internaționale.

„Vă spun sincer, nu mă simt nici într-un fel la 70. Am impresia că am sub 30”, a declarat Nina Crulicovschi în cadrul emisiunii Prima oră de la Canal Prime.

Printre activitățile cărora Nina Culicovschi se dedică cu pasiune sunt brodatul și lectura. Artista a mai spus că e plină de forțe și entuziasm, mai ales că intenționează să realizeze înregistrarea mai multor piese care își așteaptă rândul de ceva vreme.

Cu prilejul frumoasei aniversări, Direcția Cultură a municipiului Chișinău i-a adresat Artistei Poporului sincere urări de bine.

„Să fiți sănătoasă, plină de energie si inspirație. Astăzi, de Ziua Dumneavoastră, să simțiți ca niciodată iubirea, stima şi recunoștința oamenilor care Vă admiră!”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a Direcției Cultură.