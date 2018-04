Internetul are un nou serviciu DNS. Care este acesta

Internetul are un nou serviciu DNS. Pe lângă cel de la Google format din cifrele 4.4.4.4 acum exista 1.1.1.1 oferit de CloudFare.



Serviciul DNS este acel serviciu care traduce adresele IP ale serverelor in denumirile acestora. Spre exemplu publika.md are o adresă IP, pe care oamenii nu o rețin, dar ea este tradusă în denumirea siteului de către aceste servicii DNS.



Iar acum cei de la CloudFare care au una din cele mai bune rețele ce asigură funcționalitatea a milioane de siteuri din lume, împreună cu cei de la APNIC care administrează adresele IP, au colaborat și au implementat pe această adresa IP, extrem de ușor de reținut, serviciul de DNS de la CloudFare.

Și 1.0.0.1 este a doua adresă, de backup dacă doriți. Google are cifrele 8.8.8.8 .