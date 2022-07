Internetul a fost inundat de meme cu premierul britanic după anunțul că-și dă demisia

When Boris resigns



Theresa May : pic.twitter.com/n8asrBbdeA — Droid (@droid254) July 7, 2022

Boris Johnson a demisionat, joi, după aproape trei ani la conducerea Marii Britanii și a Partidului Conservator, urmând să fie înlocuit în funcție după ce formațiunea își va găsi un nou lider. Plecarea lui Johnson, un personaj excentric care a stârnit de multe ori amuzamentul pe internet, a devenit o nouă sursă de glume și meme-uri.

Boris Johnson a fost ironizat inclusiv de lanțul de restaurante fast-food KFC, care a postat pe Twitter o poză în care premierul apare îmbrăcat într-un costum de pui de găină, în răspuns la contul de Twitter al conservatorilor, care pusese o poză similară, în 2019, cu liderul de atunci al laburiștilor, Jeremy Corbyn.

Și muzeul Madam Tussauds a făcut o schimbare la figura de ceară a lui Johnson.

Making some changes to our Downing Street set today ???? #BorisJohnsonResign pic.twitter.com/kxiVndN9Xn — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) July 7, 2022

Boris Johnson a fost ironizat în repetate rânduri și de pe contul de Twitter al lui Larry, motanul de la Downing Street Nr. 10, însărcinat cu prinderea șoarecilor la reședința oficială a premierului britanic. Până acum, „mandatul” lui Larry s-a întins pe parcursul perioadei de funcție a trei prim-miniștri, toți conservatori - David Cameron, Theresa May și Boris Johnson.