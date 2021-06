Internazionale Milano i-a suflat un jucător marei rivale AC Milan. „Nerazzurrii” l-au adus pe mijlocașul turc Hakan Çalhanoğlu, care a semnat un contract valabil până în iunie 2024.

"Toți știu că Inter are o echipă grozavă și este un club uriaș, cu fani extraordinari. Știu ce înseamnă să ajungi la Inter și sunt foarte fericit", a menționat Hakan Çalhanoglu, mijlocaș Internazionale Milano.



Presa italiană anunță că fotbalistul va avea un salariu de 4,5 milioane de euro în primul an, iar în următoarele două sezoane acesta va crește până la 5 milioane. De menționat că AC Milan îi propusese lui Çalhanoğlu nu mai mult de 4 milioane pe an.



Internaționalul turc a jucat la gruparea „rossoneră„ din 2017. În 172 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 48 de pase decisive, în toate competiţiile.



Anterior, Çalhanoğlu a mai evoluat în Germania, la cluburile Karlsruher, Hamburger și Bayer Leverkusen.