Internazionale Milano este cea de-a doua finalistă a Ligii Europei. Gruparea italiană a spulberat la Dusseldorf cu 5-0 pe Șahtar Donețk în cea de-a doua semifinală a compertiției.



Italienii au deschis scorul în minutul 19 prin Lautaro Martinez. Portarul "minerilor" Andrii Piatov a degajat greșit, Nicolo Barella a interceptat și a centrat, iar argentinianul a reluat imparabil balonul cu capul.



"Nerazzurri" s-au descătușat după pauză și au punctat de încă 4 ori. Danilo D'Ambrosio a dublat avantajul în minutul 64, tot cu capul, în urma executării unui corner.



Elevii lui Antonio Conte nu s-au oprit aici și a continuat în aceeași notă, iar Martinez a marcat al doilea său gol în minutul 74, cu un șut bine plasat.



În ultimul sfert de oră de joc a ieșit la rampă și belgianul Romelu Lukaku, care a marcat alte două goluri.



"Știam că vom avea spațiu pe flancul drept. Am profitat de asta în faza cu primul gol. Majoritatea golurilor au fost marcate din această parte a terenului. Sunt fericit că am respectat planul de joc și am câștigat", a menționat Romelu Lukaku.



"Consider că al doilea gol a fost unul decisiv din punct de vedere psihologic. Am încercat să atacăm, dar nu am avut multă forță. Internazionale are atacanți superbi și este foarte greu să joci cu ei. În cele din urmă, am mai încasat niște goluri", a spus Davit Hociolava, fundaș Șahtar Donețk.



În marea finală a competiției Internazionale Milano va juca cu FC Sevilla. Partida este programată pentru vineri, 21 august, și va fi transmisă în direct de CANAL 5 cu începere de la ora 22:00.