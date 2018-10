Internaţionalul sârb Sergej Milinkovic-Savic va fi audiat de justiţia belgiană

scrie agerpres.ro. Fotbalistul ar urma să fie audiat în condiţiile în care agentul său, Mateja Kezman, fost internaţional sârb important, este în vizorul justiţiei belgiene. Milinkovic-Savic, care are 23 de ani, a jucat la formaţia belgiană Racing Genk din iulie 2014 până în august 2015, când a semnat cu Lazio. Anchetatorii belgieni vor să afle detalii despre transferul la Genk, dar şi despre cel la Lazio. Kezman, care deocamdată nu a fost găsit, este suspectat de comiterea unor nereguli.Lazio a indicat că vrea să stea departe de această afacere, însă firele ei ar putea ajunge la directorul sportiv al clubului, Igli Tare.Milinkovic-Savic, unul dintre cei mai bine cotaţi fotbalişti sârbi ai momentului, a evoluat duminică pentru selecţionata ţării sale în egalul cu România din Liga Naţiunilor, 0-0 la Bucureşti. Mijlocaşul, care în acest sezon nu este în formă, a fost introdus în minutul 63.În vizorul procurorilor mai este un fotbalist al lui Lazio, muntegreanul Adam Marusic, pentru transferul său din 2016 de la Koortrijk la Oostende, două echipe din Belgia. La fel ca Serbia, Muntenegru este una din adversarele României în Liga Naţiunilor.Genk, fosta echipă a lui Milinkovic-Savic, are în lotul său un român, Vladimir Screciu, achiziţionat în vară de la Universitatea Craiova.Parchetul federal din Belgia a anunţat, vineri, că 19 persoane bănuite de implicarea în amplul scandal de corupţie din fotbalul belgian au fost deja inculpate, iar nouă dintre acestea au fost plasate în detenţie. În total, 29 de suspecţi au fost reţinuţi miercuri şi joi în Belgia. Zece dintre ei au repuşi în libertate sub supraveghere judiciară, în timp ce alţi 19 au fost prezentaţi judecătorului care a pronunţat actele de acuzare pentru participarea la o organizaţie criminală, corupţie sau spălare de bani, a transmis Parchetul.